ViX MicrO presenta Dos Cocineros contra Su Destino, la micronovela donde la cocina une corazones
ViX MicrO anunció cinco micronovelas y un microdocumental para septiembre, arrancando con el microdrama Dos Cocineros contra Su Destino.
Descarga ya la app de ViX y disfruta Dos Cocineros contra Su Destino y todos los microcontenidos de ViX MicrO en donde estés. Disponible para celular y tablet (iOS y Android).
Con la llegada de septiembre, ViX MicrO sigue ofreciendo una nueva propuesta de contenido y el primer estreno de este mes es Dos Cocineros contra Su Destino.
¿De qué trata Dos Cocineros contra Su Destino, la nueva micronovela de ViX MicrO?
Pilar Gómez es una apasionada de la cocina que trabaja en la fonda de su familia, donde su padre le enseñó que la comida está llena de amor, historia y tradición. Su gran sueño es convertirse en una chef reconocida y laborar en un prestigioso restaurante.
Al enterarse de la convocatoria para un importante concurso culinario, decide participar, aunque se debate entre perseguir sus sueños o seguir apoyando en la fonda familiar.
Por otro lado, Fernando Sotomonte, un talentoso cocinero, también enfrenta un dilema. Su padre, un hombre de negocios que desprecia su vocación, le impone un ultimátum: si no gana el concurso de cocina, deberá abandonar sus aspiraciones y unirse al mundo corporativo.
Desde su primer encuentro, estos chefs chocan por sus distintos orígenes y estilos culinarios. Sin embargo, conforme avanza la competencia y enfrentan desafíos personales y profesionales, descubren que tienen más en común de lo que imaginaban, lo cual podría hacer que se enamoren.
Fecha de estreno del microdrama Dos Cocineros contra Su Destino en ViX MicrO
La micronovela se estrena este 5 de septiembre. Puedes ver los primeros cinco episodios en las redes sociales oficiales de ViX MicrO ( TikTok, Instagram y Facebook) y disfrutar el microdrama completo en la app de ViX, disponible para celulares y tablets.
Los actores y actrices de Dos Cocineros contra Su Destino, el microdrama de ViX MicrO
Además de una trama llena de giros inesperados, esta micronovela de ViX MicrO presenta un elenco de lujo, integrado por: Bárbara Carbajal, José Alberto Barajas, Miguel Ángel Vazram, Catalina Urrutia, Tzaitel Santini, José Carlos Illane e Iván Caraza Manzano.
¿Cuántos capítulos tiene D
os Cocineros contra Su Destino
y cuánto duran?
Esta micronovela que mezcla el amor y la cocina cuenta con 48 episodios en total, y cada uno dura menos de dos minutos. Puedes verlos todos en la aplicación de ViX, disponible para celular y tablet con sistema operativo iOS y Android.