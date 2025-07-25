Intensamente Victoria, la micronovela de ViX Micro que combina romance, traición ¡y magia!

Leer los pensamientos de otras personas es una habilidad que muchos desearían tener y eso es justo lo que le ocurre a la protagonista del microdrama Intensamente Victoria, que forma parte de los estrenos de julio de ViX MicrO.

¿De qué trata la micronovela Intensamente Victoria?

Como lo sugiere su título, Victoria es una mujer intensa, cuyas relaciones sentimentales fracasan por entregarse demasiado pronto y con gran entusiasmo, lo que termina por alejar a sus pretendientes. Un día, mientras busca a su gato por toda la casa, revuelve el clóset y encuentra una caja perteneciente a su difunta tía Josefina, quien le dejó la propiedad.

Dentro descubre un anillo acompañado de una nota donde su tía le sugiere usarlo para "entender el mundo como nunca antes lo había escuchado". Aunque escéptica, Victoria sigue la advertencia de no retirarse el anillo hasta pasadas dos lunas llenas, ya que podría desatarse una maldición.

Al usarlo, nota que puede leer los pensamientos de los hombres y, poco a poco, se vuelve irresistible para ellos. Pronto se enamora de Polo, un chico con el que tiene química inmediata, pero descubre que él es pareja de su mejor amiga Andrea. A pesar de sus intentos por evitarlo, entre los dos comienza una relación secreta llena de pasión.

Los actores de Intensamente Victoria y cuántos capítulos tiene esta micronovela de ViX MicrO

El elenco está conformado por Mónica Gutiérrez, Leonardo De Aguiar, María de Villa, Andrés de Hoyos, César Augusto Brindis, Javo Benítez, Moicsés Zurman, David Zorrilla, Nacho Ortiz Jr., Raúl Aldebarrán y Alberto Amador.

Este microdrama exclusivo de ViX MicrO cuenta con 59 episodios de poco más de un minuto cada uno.

¿Dónde puedo ver completa la micronovela Intensamente Victoria?

Los primeros 5 episodios de Intensamente Victoria están disponibles en las redes sociales oficiales de ViX MicrO ( TikTok, Facebook, X e Instagram) para ver la historia completa debes ingresar a la app de ViX, disponible para iOS y Android en celular y tablet.