Amor en La Mayor, la micronovela donde el romance y la música son los protagonistas: fecha de estreno
Para los amantes de la música y el romance, ViX MicrO tiene una gran propuesta: Amor en La Mayor, la nueva micronovela.
Así como hay microdramas ambientados en un hospital —como Con Bata y Sin Vergüenza— u otros relacionados con la cocina —por ejemplo, Dos Cocineros contra Su Destino— , ahora ViX MicrO estrena una historia en donde la música une corazones.
¿De qué trata Amor en La Mayor, la micronovela de ViX MicrO?
La protagonista del microdrama es Mariana, una mujer de 40 años que vive atrapada en un matrimonio sin amor. Su mundo termina de colapsar cuando descubre la traición de su esposo, ¡y todo ocurre en medio de una campaña política!
En un intento por distraerse de sus penas, asiste a un concierto de música regional mexicana. Ahí conoce a Julio, un talentoso cantante de solo 22 años. Lo que comienza como un encuentro casual, pronto se convierte en una intensa relación que enfrenta prejuicios y diferencias generacionales.
Además, su amor deberá vencer otros obstáculos. A Sergio, el tío y manager de Julio, le preocupa que su amorío afecte la imagen del cantante y hará todo por separarlos. También Ivanna, la exnovia del artista, intentará destruir su relación.
En medio de traiciones e intereses ocultos, Mariana y Julio tendrán que luchar por un amor que parece imposible.
El elenco de la micronovela Amor en La Mayor
Ellos son los actores y actrices que conforman el elenco del microdrama Amor en La Mayor:
- Gabriela Carrillo
- Rodolfo Zarco
- Marcelia Figueroa
- Renata Ocampo
- Daniel Anguiano
- Miguel Salas
- Octavio Michel Grau
- Chito Villegas
Amor en La Mayor: en dónde puedes ver el microdrama completo y gratis
Y si quieres disfrutar antes una probadita de la historia, los cinco primeros capítulos se encuentran en las redes sociales de ViX MicrO ( TikTok, Instagram y Facebook).