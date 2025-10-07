ViX MicrO

Amor en La Mayor, la micronovela donde el romance y la música son los protagonistas: fecha de estreno

Para los amantes de la música y el romance, ViX MicrO tiene una gran propuesta: Amor en La Mayor, la nueva micronovela.

Vanessa Mena's profile picture
Por:Vanessa Mena
Video Amor en La Mayor: Disfruta el episodio 0

Así como hay microdramas ambientados en un hospital —como Con Bata y Sin Vergüenza— u otros relacionados con la cocina —por ejemplo, Dos Cocineros contra Su Destino— , ahora ViX MicrO estrena una historia en donde la música une corazones.

¿De qué trata Amor en La Mayor, la micronovela de ViX MicrO?

La protagonista del microdrama es Mariana, una mujer de 40 años que vive atrapada en un matrimonio sin amor. Su mundo termina de colapsar cuando descubre la traición de su esposo, ¡y todo ocurre en medio de una campaña política!

Amor en La Mayor, microdrama de ViX MicrO
Amor en La Mayor, microdrama de ViX MicrO
Imagen ViX MicrO

En un intento por distraerse de sus penas, asiste a un concierto de música regional mexicana. Ahí conoce a Julio, un talentoso cantante de solo 22 años. Lo que comienza como un encuentro casual, pronto se convierte en una intensa relación que enfrenta prejuicios y diferencias generacionales.

Además, su amor deberá vencer otros obstáculos. A Sergio, el tío y manager de Julio, le preocupa que su amorío afecte la imagen del cantante y hará todo por separarlos. También Ivanna, la exnovia del artista, intentará destruir su relación.

En medio de traiciones e intereses ocultos, Mariana y Julio tendrán que luchar por un amor que parece imposible.

Protagonistas de Amor en La Mayor
Protagonistas de Amor en La Mayor
Imagen ViX MicrO

El elenco de la micronovela Amor en La Mayor

Ellos son los actores y actrices que conforman el elenco del microdrama Amor en La Mayor:

  • Gabriela Carrillo
  • Rodolfo Zarco
  • Marcelia Figueroa
  • Renata Ocampo
  • Daniel Anguiano
  • Miguel Salas
  • Octavio Michel Grau
  • Chito Villegas
Personajes de la micronovela Amor en La Mayor
Personajes de la micronovela Amor en La Mayor
Imagen ViX MicrO

Amor en La Mayor: en dónde puedes ver el microdrama completo y gratis

Puedes ver la micronovela completa y gratis en la app de ViX, disponible para celular y tablet.

Y si quieres disfrutar antes una probadita de la historia, los cinco primeros capítulos se encuentran en las redes sociales de ViX MicrO ( TikTok, Instagram y Facebook).

