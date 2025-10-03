ViX MicrO

Mi Herencia Huele a Pobre: la micronovela con una valiosa lección sobre el dinero

La micronovela Mi Herencia Huele a Pobre forma parte de los estrenos de ViX MicrO para el mes de octubre.

Descarga ya la app de ViX y disfruta Mi Herencia Huele a Pobre y todos los microcontenidos de ViX MicrO en donde estés. Disponible para celular y tablet (iOS y Android).

Vanessa Mena's profile picture
Por:Vanessa Mena
Video Mi Herencia Huele a Pobre: Disfruta el episodio 0

ViX MicrO tiene historias para todos los gustos. Están aquellas con traiciones e intrigas —como El Regreso de la Heredera Fugitiva— , otras más tienen mucho romance —como Dos Cocineros contra Su Destino— y ahora llega Mi Herencia Huele a Pobre, un microdrama que combina drama con un toque de humor y una valiosa lección de vida.

¿De qué trata la micronovela Mi Herencia Huele a Pobre?

PUBLICIDAD

La protagonista de este microdrama es Sofía Del Valle, una joven rica, mimada y muy superficial. Gracias a que su familia tiene una buena posición económica, no ha trabajado ni un solo día en su vida, pero todo cambia cuando su padre muere y su testamento no es lo que ella esperaba.

Mi Herencia Huele a Pobre, microdrama de ViX MicrO
Mi Herencia Huele a Pobre, microdrama de ViX MicrO
Imagen ViX MicrO


Si Sofía no consigue mantener el albergue abierto y funcionando en óptimas condiciones, una parte de la fortuna irá a manos de su madrastra y el resto del dinero se donará a la fundación.

Más sobre ViX MicrO

Mi Herencia Huele a Pobre: Disfruta el episodio 0
1:15

Mi Herencia Huele a Pobre: Disfruta el episodio 0

ViX
Estrenos de ViX MicrO en octubre: Las micronovelas de este mes tienen mucho drama y emoción
4 mins

Estrenos de ViX MicrO en octubre: Las micronovelas de este mes tienen mucho drama y emoción

ViX
La Cocinera Que Conquistó Al Presidente: La micronovela donde el amor sí entra por el estómago
1 mins

La Cocinera Que Conquistó Al Presidente: La micronovela donde el amor sí entra por el estómago

ViX
La Cocinera Que Conquistó Al Presidente: Disfruta el episodio 0
0:59

La Cocinera Que Conquistó Al Presidente: Disfruta el episodio 0

ViX
El Pasado Me Robó Mi Amor, la micronovela que combina romance y ciencia ficción
2 mins

El Pasado Me Robó Mi Amor, la micronovela que combina romance y ciencia ficción

ViX
El Pasado Me Robó Mi Amor: Disfruta el episodio 0
0:55

El Pasado Me Robó Mi Amor: Disfruta el episodio 0

ViX
Tú Eres Mi Novia, Pero Me Caso con Otra: La micronovela en donde el amor surge de manera prohibida
2 mins

Tú Eres Mi Novia, Pero Me Caso con Otra: La micronovela en donde el amor surge de manera prohibida

ViX
Tú Eres Mi Novia, Pero Me Caso con Otra: Disfruta el episodio 0
1:15

Tú Eres Mi Novia, Pero Me Caso con Otra: Disfruta el episodio 0

ViX
Mi Vida NO Es una Telenovela reúne un elenco de lujo: Jorge Losa es el galán de la micronovela
3 mins

Mi Vida NO Es una Telenovela reúne un elenco de lujo: Jorge Losa es el galán de la micronovela

ViX
Mi Vida NO Es una Telenovela, el microdrama lleno de pasión y secretos: Así puedes verlo completo
2 mins

Mi Vida NO Es una Telenovela, el microdrama lleno de pasión y secretos: Así puedes verlo completo

ViX

Para poder heredar su fortuna, la protagonista deberá cumplir un único requisito: encargarse personalmente de la fundación familiar que su padre creó, que es un albergue que alimenta y da refugio a grupos vulnerables.

Protagonista la micronovela Mi Herencia Huele a Pobre
Protagonista la micronovela Mi Herencia Huele a Pobre
Imagen ViX MicrO

La joven no tiene el menor interés por ayudar al prójimo, pero no tiene más opción que hacerlo. Cuando llega a la fundación conoce a Bruno, un voluntario que es todo lo contrario a ella: trabajador y desinteresado.

Luego de superar muchos obstáculos e intrigas familiares, el joven le ayudará a comprender lo que su padre decía: la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en las relaciones auténticas que estableces con otras personas.

El elenco de la micronovela Mi Herencia Huele a Pobre

Ellos los actores y actrices que conforman el reparto de este microdrama:

Micronovela Mi Herencia Huele a Pobre
Micronovela Mi Herencia Huele a Pobre
Imagen ViX MicrO

¿Dónde puedo ver la micronovela Mi Herencia Huele a Pobre completa y gratis?

Puedes ver el microdrama Mi Herencia Huele a Pobre gratis y completo en la app de ViX, disponible para celular y tablet.

PUBLICIDAD

Y si quieres disfrutar primero una probadita de la historia, los cinco primeros episodios se encuentran en las redes sociales de ViX MicrO ( TikTok, Instagram y Facebook).

Relacionados:
ViX MicrOViX.