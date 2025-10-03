Mi Herencia Huele a Pobre: la micronovela con una valiosa lección sobre el dinero
La micronovela Mi Herencia Huele a Pobre forma parte de los estrenos de ViX MicrO para el mes de octubre.
Disponible para celular y tablet (iOS y Android).
ViX MicrO tiene historias para todos los gustos. Están aquellas con traiciones e intrigas —como El Regreso de la Heredera Fugitiva— , otras más tienen mucho romance —como Dos Cocineros contra Su Destino— y ahora llega Mi Herencia Huele a Pobre, un microdrama que combina drama con un toque de humor y una valiosa lección de vida.
¿De qué trata la micronovela Mi Herencia Huele a Pobre?
La protagonista de este microdrama es Sofía Del Valle, una joven rica, mimada y muy superficial. Gracias a que su familia tiene una buena posición económica, no ha trabajado ni un solo día en su vida, pero todo cambia cuando su padre muere y su testamento no es lo que ella esperaba.
Si Sofía no consigue mantener el albergue abierto y funcionando en óptimas condiciones, una parte de la fortuna irá a manos de su madrastra y el resto del dinero se donará a la fundación.
Para poder heredar su fortuna, la protagonista deberá cumplir un único requisito: encargarse personalmente de la fundación familiar que su padre creó, que es un albergue que alimenta y da refugio a grupos vulnerables.
La joven no tiene el menor interés por ayudar al prójimo, pero no tiene más opción que hacerlo. Cuando llega a la fundación conoce a Bruno, un voluntario que es todo lo contrario a ella: trabajador y desinteresado.
Luego de superar muchos obstáculos e intrigas familiares, el joven le ayudará a comprender lo que su padre decía: la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en las relaciones auténticas que estableces con otras personas.
El elenco de la micronovela Mi Herencia Huele a Pobre
Ellos los actores y actrices que conforman el reparto de este microdrama:
- Elaine Haro (exparticipante de los realitys La Casa de los Famosos México 3 y Piensa Rápido VIP)
- Sebastián Rivera
- Lourdes Aguilar (a quien vimos en la micronovela Con Bata y Sin Vergüenza)
- Steffy Torres (protagonista del microdrama Me Fui Gata, Volví Perra)
- Alejandra Maldonado
- Juan Carlos Casasola (exintegrante de Solo para mujeres, cuyo documental también puedes ver en ViX)
- Eder Ánimas
- Hilda Limón
¿Dónde puedo ver la micronovela Mi Herencia Huele a Pobre completa y gratis?
Puedes ver el microdrama Mi Herencia Huele a Pobre gratis y completo en la app de ViX, disponible para celular y tablet.
Y si quieres disfrutar primero una probadita de la historia, los cinco primeros episodios se encuentran en las redes sociales de ViX MicrO ( TikTok, Instagram y Facebook).