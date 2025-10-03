Mi Herencia Huele a Pobre: la micronovela con una valiosa lección sobre el dinero

ViX MicrO tiene historias para todos los gustos. Están aquellas con traiciones e intrigas —como El Regreso de la Heredera Fugitiva— , otras más tienen mucho romance —como Dos Cocineros contra Su Destino— y ahora llega Mi Herencia Huele a Pobre, un microdrama que combina drama con un toque de humor y una valiosa lección de vida.

¿De qué trata la micronovela Mi Herencia Huele a Pobre?

La protagonista de este microdrama es Sofía Del Valle, una joven rica, mimada y muy superficial. Gracias a que su familia tiene una buena posición económica, no ha trabajado ni un solo día en su vida, pero todo cambia cuando su padre muere y su testamento no es lo que ella esperaba.

Mi Herencia Huele a Pobre, microdrama de ViX MicrO Imagen ViX MicrO



Si Sofía no consigue mantener el albergue abierto y funcionando en óptimas condiciones, una parte de la fortuna irá a manos de su madrastra y el resto del dinero se donará a la fundación.

Para poder heredar su fortuna, la protagonista deberá cumplir un único requisito: encargarse personalmente de la fundación familiar que su padre creó, que es un albergue que alimenta y da refugio a grupos vulnerables.

Protagonista la micronovela Mi Herencia Huele a Pobre Imagen ViX MicrO

La joven no tiene el menor interés por ayudar al prójimo, pero no tiene más opción que hacerlo. Cuando llega a la fundación conoce a Bruno, un voluntario que es todo lo contrario a ella: trabajador y desinteresado.

Luego de superar muchos obstáculos e intrigas familiares, el joven le ayudará a comprender lo que su padre decía: la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en las relaciones auténticas que estableces con otras personas.

El elenco de la micronovela Mi Herencia Huele a Pobre

Ellos los actores y actrices que conforman el reparto de este microdrama:

Micronovela Mi Herencia Huele a Pobre Imagen ViX MicrO

¿Dónde puedo ver la micronovela Mi Herencia Huele a Pobre completa y gratis?

Puedes ver el microdrama Mi Herencia Huele a Pobre gratis y completo en la app de ViX, disponible para celular y tablet.

