Estrenos de ViX MicrO en diciembre: amores prohibidos, hechicería y más en las nuevas micronovelas

Las micronovelas de ViX MicrO son novedosas y adictivas, pues su formato vertical, sus capítulos de menos de 2 minutos y sus fabulosas historias te enganchan desde el primer momento. Estos son los microdramas que se estrenan en diciembre.

Las micronovelas de ViX MicrO que se estrenan en diciembre

Durante el mes de diciembre ViX MicrO estrenará siete micronovelas, todas ellas con emocionantes historias llenas de drama, romance, traiciones, amores prohibidos y hasta magia.

Mi Guarro Llega en Tacones: fecha de estreno y sinopsis de la micronovela

Fecha de estreno: 2 de diciembre.

Luego de que recibiera una terrible golpiza en un antro, que casi le cuesta la vida, un privilegiado mirrey tendrá que trabajar con Virginia, una mujer fuera de lo común.

Ella es una guardaespaldas que no sólo lo protegerá, también lo entrenará y lo ayudará a crecer. El joven pasará de estar rodeado de lujos y comodidades, a trabajar arduamente.

Micronovela Mi Guarro Llega en Tacones
Micronovela Mi Guarro Llega en Tacones
Imagen ViX MicrO

Brujicienta: fecha de estreno y sinopsis de la micronovela

Fecha de estreno: 5 de diciembre.

Celeste es humillada por su apariencia durante un importante evento. Sin embargo, ahí mismo conoce a una misteriosa bruja que la transforma en una guapísima top model.

Con su nueva identidad y un talismán mágico que le entregó la hechicera, la protagonista se propone obtener todo aquello que siempre le fue negado. Hará todo lo posible por conquistar al apuesto dueño de la agencia que la desprecio, sin imaginar que cada hechizo que utilice tendrá un costo muy alto.

Micronovela Brujicienta
Micronovela Brujicienta
Imagen ViX MicrO

El Pecado Paga Mejor: fecha de estreno y sinopsis de la micronovela

Fecha de estreno: 12 de diciembre.

Clara es una joven noble y tranquila, que fue criada bajo estrictas normas religiosas. Sin embargo, para ayudar a su familia a salvar su negocio de rompope, tendrá que abrir una cuenta secreta en una plataforma de contenido para adultos.

Lo que nunca imaginó es que uno de sus seguidores es un apuesto millonario que no sólo conquistará su corazón, también el de su madre estricta y ultra conservadora.

Micronovela El Pecado Paga Mejor
Micronovela El Pecado Paga Mejor
Imagen ViX MicrO

Lo Cacharon con la Maestra: fecha de estreno y sinopsis de la micronovela

Fecha de estreno: 16 de diciembre.

Alondra es una estudiante becada a la que nadie toma en cuenta en la universidad, pero su suerte cambia cuando descubre a Gael besándose en secreto con una profesora.

Él es el joven más popular del campus, así que para proteger su reputación acepta un trato que su compañera le propone: ayudarla a convertirse en una chica segura y atractiva, para poder conquistar a Matías, el mejor amigo de Gael.

Sin embargo, la profesora descubre su plan y el cariño que comienza a surgir entre ellos, así que hará todo lo posible por separarlos o arruinarlos a ambos en el intento.

Micronovela Lo Cacharon con la Maestra
Micronovela Lo Cacharon con la Maestra
Imagen ViX MicrO

Poción y Pasión: fecha de estreno y sinopsis de la micronovela

Fecha de estreno: 19 de diciembre.

Natalia es una periodista que hará todo lo necesario para encontrar a su madre desaparecida y eso incluye investigar al antiguo influencer fitness Maximiliano Grey Reynoso. Sin embargo, las cosas se complican cuando la pasión entre ellos surge.

La reportera no sólo descubrirá el trágico destino de su mamá, también el oscuro secreto que mantiene joven a Maximiliano.

Micronovela Poción y Pasión
Micronovela Poción y Pasión
Imagen ViX MicrO

Mi Peor Pecado: fecha de estreno y sinopsis de la micronovela

Fecha de estreno: 26 de diciembre.

Sofía es una profesora de arte que está atrapada en un matrimonio aburrido y sin amor. Su vida cambia cuando conoce a Daniel, un estudiante de arte digital que despierta en ella una pasión prohibida.

Cuando un video íntimo de ellos llega a Internet y se viraliza, su reputación y su futuro profesional están en peligro. Sofía y Daniel tendrán que elegir entre su amor que es mal visto por la sociedad o salvar su carrera.

Micronovela Mi Peor Pecado
Micronovela Mi Peor Pecado
Imagen ViX MicrO

Me Haces Gritar Más Que un Gol: fecha de estreno y sinopsis de la micronovela

Fecha de estreno: 30 de diciembre.

Una estrella del fútbol femenil parece tener una vida envidiable, pero lo que nadie sabe es que está atrapada en un peligroso juego de apuestas. Para complicar aún más su situación, se enamora de un joven y apuesto delantero.

Esto da pie a un romance prohibido, que pronto se convierte en su única escapatoria para salvarse de la mafia que la acecha.

Micronovela Me Haces Gritar Más Que un Gol
Micronovela Me Haces Gritar Más Que un Gol
Imagen ViX MicrO

¿Cómo puedo ver completas y gratis las micronovelas de ViX MicrO?

Para ver los microdramas gratis y completos sólo es necesario descargar la app de ViX (disponible para celular y tablet) y entrar a la sección ‘Micros’ (aparece en la barra inferior). Da clic ahí y te llevará al catálogo completo de los microcontenidos.

