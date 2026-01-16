ViX MicrO Este Chile Sí Pica: un romance apasionado que se cocina a fuego lento y con mucho sazón Si te gustó el microdrama La Doble Vida del Millonario sin Memoria, que combina amor y el arte de la cocina, entonces te fascinará Este Chile Sí Pica.



Video Este Chile Sí Pica: disfruta el episodio 0 de la micronovela de ViX MicrO

Nada como una buena historia de romance, acompañada de ingredientes y platillos deliciosos. Así lo vimos en la micronovela Dos Cocineros contra Su Destino y en La Cocinera Que Conquistó Al Presidente. Ahora llega el microdrama Este Chile Sí Pica.

Este Chile Sí Pica: fecha de estreno y dónde ver completa y gratis la micronovela

La micronovela Este Chile Sí Pica se estrena el viernes 16 de enero y puedes verla gratis y completa en la app de ViX (disponible para celular y tablet).

Este Chile Sí Pica: ¿de qué trata la nueva micronovela de ViX MicrO?

Charlie Thomson es un empresario estadounidense que viaja a la Ciudad de México para comprar una fonda, pues su millonaria familia pretende convertirla en una cadena de restaurantes boutique.

Aunque al inicio no está muy interesado en la situación y solo es un negocio más, poco a poco cambia de idea al encontrarse con las tradiciones y la pasión con que la familia Ramirez atiende su negocio llamado ‘La Sazón del Corazón’.

Además, ahí conoce a Xóchitl, la hija de los dueños. Ella es tan honesta y firme con sus ideales, que lo hace reflexionar sobre sus prejuicios y cuestionar los privilegios con los que ha vivido.

Pero no todo será fácil, pues su exnovia Zoe intentará entrometerse entre ellos. Además, Chuy, un desarrollador inmobiliario sin escrúpulos, hará todo lo posible por quitarle la fonda a los Ramírez.

Así, entre recetas, platillos deliciosos, clientes fieles, traiciones y mucho dinero se desarrollará una historia de choques culturales, enredos románticos y un redescubrimiento personal tan inesperado como sabroso.

El elenco de la micronovela Este Chile Sí Pica