ViX MicrO

¡Mamá, No Me Dejes Morir!: Todo sobre la desgarradora micronovela que puedes ver en ViX MicrO

¡Mamá, No Me Dejes Morir! es uno de los microdramas que ViX MicrO estrenó en julio. Entérate de qué trata, en dónde verlo y en qué consiste esta nueva oferta de contenido de ViX.

Por:Ericka Chavez
Video ¡Mamá, No Me Dejes Morir! - Episodio 0

El catálogo de ViX va más allá de los formatos tradicionales. En este mes de julio, el servicio de streaming introdujo ViX MicrO, una nueva sección con contenido creado especialmente para celulares y tablets.

Dentro de esta se encuentran los microdramas, una nueva propuesta de entretenimiento con episodios que duran solo un par de minutos.

¿Qué son los microdramas de ViX MicrO?

Dentro de la oferta de ViX MicrO se encuentran los microdramas. Son historias originales creadas para disfrutarse en dispositivos móviles (celular o tableta), en vez de la televisión.

En ese sentido, cada contenido está grabado en un formato vertical y los episodios son tan cortos, que puedes ver varios durante alguna pausa que tengas en tu jornada.

¿De qué trata ¡Mamá, No Me Dejes Morir!, uno de los nuevos microdramas de ViX MicrO?

La historia se centra en María Eugenia, una mujer que quedó viuda y a cargo de su hijo enfermo. El pequeño necesita un trasplante de riñón para sobrevivir y su mamá está tan desesperada, que recurre a su suegra para pedirle ayuda.

Mamá, No Me Dejes Morir, microdrama de ViX.
Mamá, No Me Dejes Morir, microdrama de ViX.
Imagen ViX


Antes de eso María Eugenia no conocía a la madre de su difunto esposo, por lo que no tenía ni idea del infierno que viviría con ella. La mujer le dijo que se haría cargo de los gastos médicos del niño, pero con una condición: que le otorgue su custodia.

Para empeorar las cosas, María Eugenia descubrirá que su exesposo tenía un gemelo idéntico y no podrá evitar que surjan sentimientos hacia él.

El elenco del microdrama ¡Mamá, No Me Dejes Morir!

Esta historia nos presenta nuevos talentos, como Kate García, Jorge Melo, Irene Arcila, Paulino Corona, Lorena Bargallo, Osvaldo Ortiz, María Paula Gay, Pamela Barri, César Brindis y Alan Victoria.

Kate García, Jorge Melo y Paulino Corona, parte del elenco de Mamá, No Me Dejes Morir.
Kate García, Jorge Melo y Paulino Corona, parte del elenco de Mamá, No Me Dejes Morir.
Imagen Kate García/Instagram


Los fans de los melodramas quizás reconozcan a Jorge Melo por haberle dado vida a Octavio en Las Hijas de la Señora García.

Por su parte, Irene Arcila es la más veterana del reparto de ¡Mamá, No Me Dejes Morir! A ella la hemos visto en novelas como Lazos de Amor, Alondra, entre otras.

¿Cuántos capítulos tiene el microdrama ¡Mamá, No Me Dejes Morir!?

La trama de ¡Mamá, No Me Dejes Morir! se desarrolla a lo largo de 71 capítulos, cada uno con una duración de poco más de 1 minuto, lo que lo hace ideal para encharte.

Mamá, No Me Dejes Morir.
Mamá, No Me Dejes Morir.
Imagen ViX

¿Cómo puedo ver completa la micronovela ¡Mamá, No Me Dejes Morir!?

Los primeros capítulos del microdrama están disponibles en las redes sociales oficiales de ViX MicrO ( Instagram, TikTok, Facebook, X). Para disfrutar la historia completa, solo basta con ingresar a la app de ViX, en la sección ViX MicrO. La aplicación está disponible gratis para celulares y tablets con sistema operativo iOS y Android.

