Tóxicos en Línea te atrapará con su historia llena de traiciones y drama (fecha de estreno)

En las redes sociales no todo es lo que parece y así nos lo mostró la micronovela ¡Ahora Me La Pagas, Maldito! Algo similar ocurre en el nuevo microdrama Tóxicos en Línea, en donde la protagonista no tiene la vida de ensueño que aparenta.

Tóxicos en Línea: fecha de estreno y dónde ver completa la micronovela

PUBLICIDAD

El microdrama se estrena el 21 de octubre. Puedes ver la micronovela Tóxicos en Línea gratis y completa en la app de ViX, disponible para celular y tablet.

Si prefieres disfrutar antes una probadita de la historia, los cinco primeros capítulos se encuentran en las redes sociales de ViX MicrO ( TikTok , Instagram y Facebook ).

Tóxicos en Línea, microdrama de ViX MicrO Imagen ViX MicrO

¿De qué trata la micronovela Tóxicos en Línea?

Rebecca es la protagonista de esta dramática historia. La joven creyó que se estaba construyendo un futuro a base de fotografías en las redes sociales, seguidores y muchos likes. Todo parecía ir de maravilla, hasta que su mundo virtual se convirtió en una pesadilla.

Ella se ve envuelta en una relación destructiva de la que intenta salir, pero no es algo fácil. Al mismo tiempo, conoce a alguien que está al otro lado de la pantalla y ese vínculo se transforma en una fuerte ilusión.

Protagonista de la micronovela Tóxicos en Línea Imagen ViX MicrO

Sin embargo, en Internet la confianza puede ser un arma de doble filo y las personas no necesariamente son lo que aparentan en sus redes sociales, en donde muchos harían lo que fuera por convertirse en los más populares.

Entre secretos y traiciones (que incluyen filtrar uno de sus videos), Rebecca tendrá que enfrentar el mayor reto de su vida: salvar su nombre y su reputación, sin perderse a sí misma en el intento.

Elenco de la micronovela Tóxicos en Línea Imagen ViX MicrO

El elenco de la micronovela Tóxicos en Línea, disponible en la app de ViX

El nuevo microdrama de ViX MicrO está protagonizado por excelentes actores y actrices:

PUBLICIDAD