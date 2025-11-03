Estrenos de ViX MicrO en noviembre: pasión, drama y traiciones en las micronovelas de este mes

Video Sola y Embarazada en un Estacionamiento Abandonado: disfruta el episodio 0

Las micronovelas de ViX MicrO que se estrenan en noviembre

En el mes de noviembre ViX MicrO estrenará seis nuevas micronovelas, todas ellas con historias que te engancharán desde el primer momento. Todos los microdramas estarán disponibles completos y gratis en la app de ViX, conoce sus fechas de estreno.

Pedí una Esposa a Domicilio: fecha de estreno y sinopsis de la micronovela

Fecha de estreno: 4 de noviembre.

La protagonista de esta historia es Andrea, una joven muy guapa que trabaja como repartidora de una app.

Mientras lucha por salir adelante y alcanzar sus sueños, la vida le pone enfrente una inusual oferta: un influencer fitness y multimillonario le propone casarse con él para ayudarlo a no perder su herencia, ¿aceptará este curioso trato?

Micronovela Pedí una Esposa a Domicilio Imagen ViX MicrO

Los Casi Algo: Casados por Conveniencia: fecha de estreno y sinopsis del microdrama

Fecha de estreno: 7 de noviembre.

Amaranta y Nico han sido los mejores amigos a lo largo de casi toda su vida, así que deciden casarse para poder comprar una casa juntos. A fin de cuentas, la gente siempre cree que son pareja, así que ¿qué podría salir mal?

Sin embargo, no es lo mismo ser buenos amigos que ser esposos y afrontar una vida juntos. ¿Su amistad soportará este reto o comenzarán a surgir otro tipo de sentimientos?

Micronovela Los Casi Algo Casados por Conveniencia Imagen ViX MicrO

Hijo: Me Enamoré de Tu Mejor Amigo: fecha de estreno y sinopsis del microcontenido

Fecha de estreno: 14 de noviembre.

Victoria es una mujer de 48 años que se siente muy desdichada, pues está atrapada en un matrimonio asfixiante y sin amor, además de que su familia siempre la deja de lado. Cuando cree que todo está perdido, encuentra el amor con quien menos lo esperaba: el mejor amigo de su hijo.

Aunque se siente motivada por su deseo de libertad y las ganas de disfrutar el verdadero amor, tendrá que enfrentar muchos obstáculos: el juicio de la sociedad, la furia de su esposo y, sobre todo, el sentimiento de traición hacia su propio hogar.

Micronovela Hijo Me Enamoré de Tu Mejor Amigo Imagen ViX MicrO

El Hombre Que Juró Vengarse y Terminó Amándome: fecha de estreno y sinopsis de la micronovela

Fecha de estreno: 18 de noviembre.

Damián Rivas sospecha que la muerte de su padre no fue accidental, así que entra a trabajar como mensajero a la empresa Santillán Tech para descubrir la verdad. Una vez ahí, se entera de que existe una conspiración organizada por Patricio, un ambicioso ejecutivo.

Lo que Damián nunca pensó fue que, mientras planea su venganza, se enamorará de la nueva CEO de la empresa, Camila, quien hará todo lo posible por limpiar la corrupción que impera en el lugar.

Entre traiciones, sabotajes y secretos familiares, ambos lucharán por lograr que la justicia se imponga, aunque eso implique enfrentarse al pasado e incluso al amor.

Micronovela El Hombre Que Juró Vengarse y Terminó Amándome Imagen ViX MicrO

Mi Esposo Es un XXX: fecha de estreno y sinopsis del microdrama

Fecha de estreno: 21 de noviembre.

Guiada por un fuerte impulso, la protagonista de esta micronovela rompe su compromiso y se casa con un hombre que la deslumbra desde el primer momento que se ven.

Sin embargo, lo que ella no sabe es que su nuevo esposo es un actor porno. Esto la enfrentará a un fuerte rechazo social y al disgusto de su familia, en especial de su padre. Por si fuera poco, también será chantajeada por parte de sus ex parejas, quienes buscarán aprovecharse de su situación.

A pesar de todo, luchará por su amor y su independencia. Se convertirá en una empresaria e intentará ayudar a su marido a dejar la industria pornográfica, mientras ella intenta forjar su propio camino.

Micronovela Mi Esposo Es un XXX Imagen ViX MicrO

Casada con Mi Peor Error: fecha de estreno y sinopsis del microcontenido

Fecha de estreno: 28 de noviembre.

Camila parece haber alcanzado la felicidad, pues acaba de casarse con el heredero de una poderosa familia. No obstante, muy pronto descubre que unió su vida al hombre equivocado.

De día para otro se encuentra atrapada en una red de manipulaciones, chantajes y violencia psicológica, así que deberá encontrar el valor para proteger a su hija, descubrir la verdad sobre su pasado y reconstruirse.

Micronovela Casada con Mi Peor Error Imagen ViX MicrO

