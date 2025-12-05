Brujicienta: una micronovela llena de magia, drama y misterio que te mantendrá 'embrujado'
Uno de los estrenos de diciembre más esperados de ViX Micro es Brujicienta, ya que esta micronovela tiene una historia muy original que combina hechicería, suspenso y drama.
Descarga ya la app de ViX y disfruta Brujicienta y todos los microcontenidos de ViX MicrO en donde estés. Disponible para celular y tablet (iOS y Android).
ViX MicrO no solo ofrece micronovelas románticas como El Hombre Que Juró Vengarse y Terminó Amándome, divertidas como Mi Herencia Huele a Pobre o rodeadas de magia como ¡Ahora Me la Pagas, Maldito!
Otro microdrama que gira en torno a la magia es Brujicienta, te contamos de qué trata y cuándo se estrena.
Brujicienta: fecha de estreno y dónde ver completa y gratis la micronovela
La micronovela Brujicienta se estrena el 5 de diciembre y puedes verla gratis y completa en la app de ViX (disponible para celular y tablet, con Android y iOS).
O si lo prefieres, disfruta una probadita de la historia con los primeros cinco capítulos que puedes ver en las redes sociales de ViX MicrO: TikTok, Instagram y Facebook.
Brujicienta: ¿de qué trata la nueva micronovela de ViX MicrO?
Celeste es la protagonista de esta entretenida micronovela. Ella asiste a un importante evento social, en donde es humillada porque su aspecto no cumple con los cánones de belleza.
Sin embargo, ahí también conoce a una misteriosa bruja que la transforma en una mujer deslumbrante, como si fuera una top model. La hechicera le entrega un talismán mágico, para que conserve su nueva apariencia.
Armada con ese amuleto y su nueva identidad, Celeste se propone obtener todo aquello que siempre le fue negado y conquistar al guapo dueño de la agencia que la despreció.
Lo que la joven no sabe, es que cada hechizo que lanza con el talismán tendrá un costo muy alto en su vida.
El elenco de la micronovela Brujicienta
Ellos son los talentosos actores y actrices que conforman el reparto del microdrama Brujicienta.
- Mónica Araiza
- Naile López
- Alexis Ceballos (a quien vimos en la micronovela Te Escribí Antes de Conocerte)
- Andrea Hermosillo
- Tanya Valenzuela
- Andrés de Hoyos (protagonista del microdrama Intensamente Victoria)
- Deborah Rios
- Norman Elizondo