Brujicienta: una micronovela llena de magia, drama y misterio que te mantendrá 'embrujado'

Brujicienta: disfruta el episodio 0 de la micronovela de ViX MicrO

Otro microdrama que gira en torno a la magia es Brujicienta, te contamos de qué trata y cuándo se estrena.

Brujicienta: fecha de estreno y dónde ver completa y gratis la micronovela

La micronovela Brujicienta se estrena el 5 de diciembre y puedes verla gratis y completa en la app de ViX (disponible para celular y tablet, con Android y iOS).

O si lo prefieres, disfruta una probadita de la historia con los primeros cinco capítulos que puedes ver en las redes sociales de ViX MicrO: TikTok, Instagram y Facebook.

Micronovela Brujicienta

Brujicienta: ¿de qué trata la nueva micronovela de ViX MicrO?

Celeste es la protagonista de esta entretenida micronovela. Ella asiste a un importante evento social, en donde es humillada porque su aspecto no cumple con los cánones de belleza.

Sin embargo, ahí también conoce a una misteriosa bruja que la transforma en una mujer deslumbrante, como si fuera una top model. La hechicera le entrega un talismán mágico, para que conserve su nueva apariencia.

Armada con ese amuleto y su nueva identidad, Celeste se propone obtener todo aquello que siempre le fue negado y conquistar al guapo dueño de la agencia que la despreció.

Lo que la joven no sabe, es que cada hechizo que lanza con el talismán tendrá un costo muy alto en su vida.

El elenco de la micronovela Brujicienta

Ellos son los talentosos actores y actrices que conforman el reparto del microdrama Brujicienta.