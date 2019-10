Día clave para 'Tony' Hernández: el juicio llega a su fin y el jurado decidirá el veredicto

El juicio también ha implicado al presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, un fuerte aliado de las duras políticas de inmigración de la administración Trump para limitar el flujo de migrantes centroamericanos en su frontera sur de Estados Unidos. El presidente Hernández es un conspirador no acusado en el caso, y ha refutado firmemente las acusaciones.

Al jurado se le mostraron algunos 'narcolibretas' que supuestamente mencionaban envíos de cocaína en nombre de 'Tony' Hernández, así como una foto de un kilo de supuesta cocaína con las iniciales 'TH'. No se ha verificado si el contenido era cocaína y que las iniciales se referían al acusado, o alguien más con ese nombre.

Evidencia física

En su declaración de apertura, el abogado defensor Omar Malone dijo al jurado que el gobierno no tenía evidencia física de las toneladas de cocaína alegadas en el caso, ni grabaciones de Hernández hablando de drogas. "No tienen evidencia de que sucedi ó", dijo.

“No verás una foto de este caballero (Tony Hernández) en ningún lugar y en ningún momento con ninguna droga. No verá su rostro en ningún lugar, en ningún momento con armas no registradas y no autorizadas ”, agregó.