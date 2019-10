Cómo la DEA entró en Honduras para perseguir al narco y hasta el hermano del presidente acabó detenido

A pesar de trabajar para un pequeño bufete provincial, Hernández no era un abogado cualquiera. También era miembro del congreso y hermano del presidente hondureño Juan Orlando Hernández. "Qué casualidad. No sé cómo los sacó, por arte de magia", dice Osorio, de 55 años.

Tony Hernández se declaró inocente de los cargos. El presidente Hernández, quien es un coconspirador no acusado en el caso, también ha negado rotundamente cualquier relación con el dinero ilícito procedente de las drogas.

La redada en el laboratorio de drogas de 2014 fue sólo uno de los numerosos ejemplos de cómo los políticos hondureños intervinieron en casos criminales relacionados con narcotraficantes desde hace varias décadas, frustrando el trabajo de un honesto equipo de policías, militares y fiscales que arriesgaron sus carreras, y a menudo sus vidas, para combatir el narcotráfico. Como resultado, la corrupción del narcotráfico anduvo rampante durante años y el poder judicial hondureño no pudo procesar ni un sólo caso importante de narcotráfico.

Esfuerzos de EEUU

"Este juicio es la culminación de mucho trabajo duro por parte de mucha gente", dijo el ex embajador de Estados Unidos, James Nealon , quien prestó servicios en Honduras desde 2014 a 2017 en un momento en que se estaban acelerando los esfuerzos estadounidenses en la lucha contra el narcotráfico.

Dos meses más tarde lo sacaron de la unidad de investigación, sin ninguna explicación. "Me pusieron en otra oficina, prácticamente como un adorno, sin una secretaria", le dijo a Noticias Univision.

Se vio obligado a jubilarse prematuramente el año pasado como parte de una purga y reestructuración de la policía respaldada por Estados Unidos, a la cual muchos le atribuyen la limpieza de la fuerza, aunque nunca fue acusado de ningún delito. También lo despojaron de su visa estadounidense, lo que indica que los funcionarios estadounidenses ya no confiaban en su honestidad.

Pero mantiene que cualquier mancha en su historial no es nada en comparación con lo que otros a su alrededor estaban haciendo. Al igual que muchos otros funcionarios, dijo que fue víctima de una cultura política que obligaba a los funcionarios a archivar los casos y guardar silencio, o arriesgarse a ser asesinados.

Noticias Univision entrevistó a seis ex altos funcionarios policiales y militares, y otros dos aún en servicio activo, incluyendo tres generales y dos coroneles, quienes contaron historias similares sobre investigaciones infructuosas debido a la interferencia política.

"Tocó las estructuras no sólo de las Fuerzas Armadas, también la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía, jueces y todo. Es una estructura enorme y grande que coludió todas las autoridades de nuestro país", dice Santos Rodríguez, un ex capitán del ejército hondureño de 45 años que participó en las misiones antidrogas.

"La milla extra"

Describió cómo otros policías lo tentaron con sobornos. " Me ofrecieron $150,000 por mirar hacia otro lado durante 15 minutos", dijo. "Capturamos a un mexicano una vez y nos ofreció $1 millón", añadió.

"Podía haber sido millonario y un gran terrateniente. Pero eso nunca me interesó. Me criaron con principios. La paz que tengo en este momento no tiene precio", explicó.