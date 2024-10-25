Dayanara Torres

Dejar que tus hijos fracasen está bien. En ‘Lab de la Felicidad’ te explicamos por qué

En esta segunda entrega sobre crianza de ‘Lab de la Felicidad’ te contamos por qué es tan necesario dejar que tus hijos vivan sus propias experiencias, así sean negativas. Aunque no lo creas, la frustración es esencial para que los niños crezcan como adultos felices.

Por:
Univision
Para ser adultos autónomos, los niños deben aprender a manejarla frustración.
Para ser adultos autónomos, los niños deben aprender a manejarla frustración.

En el aclamado podcast ‘Lab de la Felicidad’ dedicamos un especial al complicado tema de la crianza. En la primera parte exploramos los errores que cometen los padres y mostramos que existen estrategias de crianza más saludables. Ahora, te contaremos por qué tus hijos necesitan mucha más autonomía —y mucha menos intervención— de lo que crees.

La ex decana de la Universidad de Standford Julie Lythcott-Haims se dio cuenta de que muchos de sus estudiantes tenían grandes dificultades al tratar de hacerse cargo de sus propios asuntos y ni siquiera sabían cómo lidiar con una calificación baja. También sufrían de niveles de depresión y ansiedad muy altos y dependían de sus padres más que ninguna otra generación que ella hubiera conocido.

Al darse cuenta de que la raíz del problema estaba en la sobreprotección, Julie se enfrentó a dos retos: hacerle ver a los padres que debían dejar ser a sus hijos y cambiar su propio estilo de crianza. Ella también era una madre sobreprotectora: les hacía todo, no les daba responsabilidades en casa y los elogiaba constantemente. Y en este episodio Julie narra cómo le ganó la batalla a la sobreprotección.

Mientras que la psicóloga de Yale, Julia Leonard, explica por qué intervenir demasiado en la vida de un niño puede enseñarle que no vale la pena esforzarse: "Es tentador atar los cordones de los zapatos de tu hijo, ordenar su habitación o ayudar con sus proyectos de ciencias, para asegurarse de que estas tareas se hagan correctamente. Sin embargo, los padres están privando a sus hijos de la valiosa experiencia de caer, fracasar y cometer errores”.

Escucha este episodio del podcast de Lab de la Felicidad en Uforia App, Apple Podcasts, Spotify, y el canal de youtube de Uforia Podcasts.

Un podcast para aprender a ser feliz

‘Lab de la felicidad’, el exitoso podcast conducido por Dayanara Torres, propone una manera diferente de buscar y encontrar la felicidad. El show se basa en los estudios de la Doctora Laurie Santos y en la popular clase que dicta en la Universidad de Yale, en la cual desafía las creencias convencionales —y erróneas— sobre la felicidad.

La Doctora Laurie Santos ha dedicado gran parte de su vida a entender la ciencia de la mente y se dio cuenta de que, a veces, hacemos todo lo contrario de lo que deberíamos para ser felices. Sus investigaciones la llevaron a replantear su propia manera de enfocar y afrontar diversas situaciones, experiencias que a menudo comparte en su podcast.

Cada semana puedes escuchar un nuevo episodio de la segunda temporada de Lab de la Felicidad en Uforia App, Apple Podcasts, Spotify, o verlo en el canal de youtube de Uforia Podcasts.

‘Lab de la felicidad’ con Dayanara Torres es un podcast de los Estudios de la Doctora Laurie Santos de Pushkin en coproducción con Uforia Podcasts.


