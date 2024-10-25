Dejar que tus hijos fracasen está bien. En ‘Lab de la Felicidad’ te explicamos por qué

En el aclamado podcast ‘Lab de la Felicidad’ dedicamos un especial al complicado tema de la crianza. En la primera parte exploramos los errores que cometen los padres y mostramos que existen estrategias de crianza más saludables. Ahora, te contaremos por qué tus hijos necesitan mucha más autonomía —y mucha menos intervención— de lo que crees.

La ex decana de la Universidad de Standford Julie Lythcott-Haims se dio cuenta de que muchos de sus estudiantes tenían grandes dificultades al tratar de hacerse cargo de sus propios asuntos y ni siquiera sabían cómo lidiar con una calificación baja. También sufrían de niveles de depresión y ansiedad muy altos y dependían de sus padres más que ninguna otra generación que ella hubiera conocido.

Al darse cuenta de que la raíz del problema estaba en la sobreprotección, Julie se enfrentó a dos retos: hacerle ver a los padres que debían dejar ser a sus hijos y cambiar su propio estilo de crianza. Ella también era una madre sobreprotectora: les hacía todo, no les daba responsabilidades en casa y los elogiaba constantemente. Y en este episodio Julie narra cómo le ganó la batalla a la sobreprotección.

Mientras que la psicóloga de Yale, Julia Leonard, explica por qué intervenir demasiado en la vida de un niño puede enseñarle que no vale la pena esforzarse: "Es tentador atar los cordones de los zapatos de tu hijo, ordenar su habitación o ayudar con sus proyectos de ciencias, para asegurarse de que estas tareas se hagan correctamente. Sin embargo, los padres están privando a sus hijos de la valiosa experiencia de caer, fracasar y cometer errores”.

