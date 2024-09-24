Rompe con tus malos hábitos y encuentra el verdadero camino a la felicidad

Cada semana puedes escuchar un nuevo episodio de Lab de la Felicidad en Uforia App, Apple Podcasts, Spotify, o verlo en el canal de youtube de Uforia Podcasts.

Por muy insignificantes que parezcan, los malos hábitos afectan la manera cómo nos sentimos. Por eso es importante identificarlos y ponerles fin de una vez por todas —aunque en la práctica no sea nada fácil—. De eso se trata este nuevo episodio del exitosísimo podcast Lab de la felicidad, conducido por Dayanara Torres.

Todos podemos tener comportamientos no tan buenos que repetimos una y otra vez, casi de forma automática, como comer mal, beber más de la cuenta o dormir con la ropa de calle puesta. Pero es posible liberarnos de ellos y utilizar estrategias de formación de hábitos para hacer cosas positivas, sin tanto esfuerzo.

En esta oportunidad, Lab de la Felicidad te trae historias muy inspiradoras que dejan en evidencia que la ciencia de los hábitos existe y, además, puede cambiar tu vida. Una de esas historias es la de Richard, quien era un médico recién graduado cuando le tocó ir a la guerra de Vietnam.

La misión de Richard no era tratar a los heridos: por ser psiquiatra, trabajó en la salud mental de las tropas. Sus hallazgos sobre los hábitos fueron tan sorprendentes que terminó especializándose en cómo cambiar patrones de conducta para ganar nuestras propias batallas personales.

El exitosísimo podcast Lab de la felicidad se basa en las investigaciones de la Doctora Laurie Santos, quien ha dedicado gran parte de su vida a entender la ciencia de la mente. La versión en español del show es narrada por Dayanara Torres.

Los estudios de Santos le hicieron replantear su propia manera de enfocar y afrontar diversas situaciones. Según la Doctora, aunque trates de alcanzar metas que crees que te harán sentir bien, es probable que estés haciendo lo contrario de lo que realmente te hará feliz. Incluso es posible que te estés alejando de aquello que sí podría causarte bienestar y plenitud.