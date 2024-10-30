Practica la técnica RAIN, conecta con el 'ahora' y aprende a vivir al máximo

Escucha lo que dicen tus emociones y conecta con tu presente.

Perder peso, obtener un ascenso, ganar un premio, demostrar que tenemos la razón… Pasamos la vida en piloto automático, planteándonos metas que no necesariamente nos harán felices y nos pueden llevar a reprimir nuestras emociones, pero hay una práctica muy sencilla que te puede ayudar a vivir el aquí y el ahora: RAIN.

En este episodio de ‘Lab de la Felicidad’ exploramos la técnica RAIN (Recognize, Allow, Investigate, Nurture), un concepto muy poderoso que puede traducirse como: Reconocer, Permitir, Investigar y Nutrir. La psicóloga Tara Brach popularizó esta práctica, ayudando a cientos de personas a reconsiderar lo que realmente importa. Y todo comenzó con su propia desconexión.

Tara era de esas personas que siempre están ocupadas y estresadas, y nunca tenía tiempo de ver a su madre, hasta que un día se preguntó qué le impedía disfrutar de la compañía de su ser querido y qué emociones negativas estaban detrás. “Mucha gente me dice que la atención plena les ha salvado la vida, y yo creo que también me salvó en los momentos con mi mamá”, cuenta.

Escucha su inspiradora historia en ' Laboratorio de la Felicidad de la Felicidad' y aprende cómo conectar con tus emociones.

¿Cómo buscar la felicidad dentro de uno mismo?

¿Por qué no logramos estar en armonía con nuestras emociones? No nos detenemos a revisar qué está ocurriendo en nuestro interior, ni a reflexionar sobre por qué sentimos lo que sentimos y qué nos están diciendo esas emociones.

Al conectar con nuestras emociones de forma consciente, podemos elegir lo que realmente nos importa y nos hace felices. Sin embargo, a veces nuestra mente nos juega en contra y nos aleja de lo que realmente nos puede hacer felices.

'Lab de la felicidad' es un podcast de la doctora Laurie Santos, en el cual desafía las creencias convencionales —y erróneas— sobre la felicidad.

Laurie Santos ha dedicado gran parte de su vida a entender la ciencia de la mente y sus investigaciones muestran que, aunque trates de alcanzar metas que crees que te harán sentir bien, es probable que estés haciendo lo contrario de lo que realmente te hará feliz.

La versión en español del exitoso podcast es narrada por la ex Miss Universo, actriz y cantante Dayanara Torres.

Puedes escuchar todos los episodios de ' Lab de la Felicidad '

‘Lab de la felicidad’ con Dayanara Torres es un podcast de los Estudios de la Doctora Laurie Santos de Pushkin en coproducción con Uforia Podcasts.