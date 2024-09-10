Regresa Lab de la felicidad, el exitosísimo podcast conducido por Dayanara Torres

La versión en español es narrada por la ex Miss Universo, actriz y cantante Dayanara Torres

El exitosísimo podcast Lab de la felicidad está de regreso: a partir de este 10 de septiembre puedes escuchar sus nuevos episodios en tu plataforma favorita. Los temas de la segunda temporada te ayudarán a mirar desde otra perspectiva esas situaciones cotidianas que te agobian y te llevarán a encontrar el anhelado camino a la felicidad.

'Lab de la felicidad' es un podcast de la Doctora Laurie Santos, basado en la popular clase que dicta en la Universidad de Yale, en el cual desafía las creencias convencionales —y erróneas— sobre la felicidad. La versión en español de este show coproducido por Uforia es narrada por la ex Miss Universo, actriz y cantante Dayanara Torres

Sanar una relación tóxica con la comida y aprender a querer tu cuerpo; darle un sentido diferente a tu trabajo para no verlo como una pesada obligación; entender la influencia negativa del teléfono en tu vida y lograr un equilibrio; o llevar tu mente a un estado de paz a través de la meditación son algunos de los temas que podrás escuchar en esta segunda temporada. Y, como siempre, habrá anécdotas, entrevistas a expertos y también relatos inspiradores que cambiarán tu perspectiva sobre la felicidad.

Cada semana puedes escuchar un nuevo episodio de la segunda temporada de Lab de la Felicidad en Uforia App, Apple Podcasts, Spotify, o verlo en el canal de youtube de Uforia Podcasts.

La Doctora Laurie Santos ha dedicado gran parte de su vida a entender la ciencia de la mente. Sus investigaciones la llevaron a replantear su propia manera de enfocar y afrontar diversas situaciones, experiencias que a menudo comparte en su podcast.

Los estudios de Santos muestran que a veces, aunque trates de alcanzar metas que crees que te harán sentir bien, es probable que estés haciendo lo contrario de lo que realmente te hará feliz. Y lo que es peor aún: sin querer, puede que te estés alejando de aquello que sí podría causarte bienestar y plenitud.

La exitosa primera temporada de Lab de la felicidad dejó claro que no siempre sabemos qué nos hace falta para sentirnos bien. Pero cada uno de sus episodios ofreció claves para acercarte a una existencia mucho más feliz.

