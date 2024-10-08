¿Quién Es La Máscara?: Ellos han sido los ganadores de las temporadas anteriores

Video Anahí regresa a la televisión como investigadora en ¿Quién es la máscara?

Es momento de echar un vistazo al pasado para recordar a las celebridades que gracias a su talento y creatividad se han llevado el trofeo de primer lugar en las cinco primeras temporadas de ¿Quién Es La Máscara?

Prepárate para vivir este domingo 20 de octubre el estreno mundial de la sexta temporada, la cual suma como investigadora a la cantante y actriz Anahí . La cita es a las 7P/6C por Univision.

¿Quién Es La Máscara?: Ganadores de las ediciones anteriores

Vadhir Derbez ganó la primera temporada de Quién Es La Máscara



En 2020, la primera temporada fue todo un fenómeno en la televisión hispana, debido a las grandes emociones y sorpresas que tenían cada uno de sus episodios. En aquella ocasión se enfrentaron 15 personajes encantadores y, tras ocho episodios, al final el ganador fue Camaleón , quien cobró vida gracias al actor Vadhir Derbez. Los investigadores de esa temporada fueron Carlos Rivera, Yuri, Adrián Uribe y Consuelo Duval, mientras la conducción estuvo a cargo de Omar Chaparro.

¿Quién Es La Máscara?: María León ganó la segunda temporada



Un año después, y después de 10 duras semanas de competencia en el que conocimos a 18 personajes, la final fue disputada por tres personajes: Oso Polar, Mapache y Disco Ball. Eden Muñoz fue descubierto como el famoso detrás de Oso Polar, mientras que Paty Cantú en la identidad de Mapache. La campeona resultó ser María León , quien con su personaje de Disco Ball logró engañar a los investigadores y enamorar aun más a sus fans.

Esa segunda temporada de nueva cuenta vimos a Omar Chaparro en la conducción y como panel de investigadores: Carlos Rivera, Yuri, Consuelo Duval y Juanpa Zurita, este último quien se integró al panel.

Kalimba fue el ganador de la tercera temporada de ¿Quién Es La Máscara?



En la tercera temporada el ganador de ¿Quién Es La Máscara? fue Apache , un personaje carismático y divertido que se ganó el corazón tanto de los investigadores y de la audiencia. Este simpático concursante resultó ser Kalimba, cantante mexicano, en ese entonces integrante del grupo OV7.

En la gran final, Apache superó a La Hueva y a Gitana, quienes al perder la máscara revelaron que en realidad eran Emilio Osorio y Gala Montes, respectivamente. Nuestro conductor esa temporada fue Adrián Uribe, mientras que los investigadores fueron Carlos Rivera, Yuri, Juanpa Zurita y la actriz Mónica Huarte.

¿Quién Es La Máscara?: Las chicas de JNS ganaron la cuarta temporada



El éxito de esta competencia es cada vez mayor, todos quieren ser parte de estos entrañables personajes y gracias a ello, a partir de la cuarta temporada vimos, por primera vez, personajes integrados por más de una persona. En esa entrega se sumó al panel de investigadores la conductora Galilea Montijo.

De 18 personajes que participaron en 2023, solo Huacal, Alebrije y Bunch llegaron al último capítulo y tuvieron que presentarse en un triple combate. El personaje de Huacal, integrado por una fresa, ajo, piña y pera, fue el ganador y vaya sorpresa nos llevamos al ver a las chicas de JNS dentro de estas simpáticas frutas y verduras.

¿Quién Es La Máscara?: Bárbara de Regil ganó la quinta temporada



El programa número 10 de la quinta temporada regaló un triple combate de verdadero campeonato. ¿Los protagonistas? Puerco Espunk, Jaguar y José Ramonstruo, tres personajes entrañables que se ganaron el corazón del público e investigadores.

El tercer lugar fue para el poderoso Jaguar y al grito de ¡Fuera máscara! descubrimos que detrás de él se encontraba Werevertumorro, famoso creador de contenido. Cuando solo quedaban José Ramonstruo y Puerco Espunk, el público le dio el segundo lugar al grandote azulado, interpretado por Carlos Baute, mientras que el rebelde puerco espín se llevó la victoria y vaya sorpresa que todos se llevaron al ver a Bárbara Mori dándole vida.

Mantente al tanto de quiénes serán los personajes de la sexta temporada y sigue cada episodio, a partir del 20 de octubre, los domingos a las 7P/6C por Univision.