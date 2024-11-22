TV SHOWS
¿Quién es la Máscara?

¿Quién Es La Máscara? 2024: Prepárate para vivir este domingo una noche dedicada a los años 80

Estamos a mitad de la competencia y el sexto programa de la temporada estará dedicado a la década de los 80. No te pierdas los looks de los investigadores y Omar Chaparro y descubre quién lucirá mejor este domingo a las 7P/6C por Univision.


Por:
Univision

La sexta temporada de ¿Quién Es La Máscara? ha estado llena de sorpresas como lo será la noche dedicada a los 80 de este domingo a partir de las 7P/6C por Univision.

Será una noche retro en la que veremos a los investigadores y a Omar Chaparro lucir sus mejores looks de la época. Los flecos altos y alborotados con crepe, las prendas de cuero y grandes accesorios regresan y serán la sensación, además de que al final de la noche dos máscaras serán eliminadas.

¿Quién Es La Máscara?

¿Quién Es La Máscara? 2024: Personajes que han sido rescatados por el botón azul


Como parte de la nueva dinámica, los investigadores tienen la posibilidad de salvar a un personaje que esté a punto de ser eliminado de la competencia. Para ello tendrán que apretar el ya famoso botón azul, pero solo podrá ser activado una vez por investigador en la temporada.

Hasta el quinto programa el botón azul se ha activado en tres ocasiones. La primera que lo usó fue Anahí, durante el estreno de la sexta temporada. La investigadora no resistió que Huesito Peligroso quedara fuera y lo rescató de último momento, por lo que Micrófono fue eliminado en su lugar.

Video ¿Quién Es La Máscara? 2024: nadie se imaginaba que Marko estuvo detrás de Micrófono

En el cuarto programa Martha Higareda utilizó el botón azul para regresar a Pepe Nador a la contienda. El público volvió a votar y fue entonces que Pony recibió menos votos y fue el sexto eliminado de ¿Quién Es La Máscara? 2024.

Juanpa Zurita también ya hizo lo propio y rescató a Ricardilla en el quinto programa. La simpática ardilla yucateca estuvo a punto de perder la máscara, pero la intervención del influencer permitió que no se fuera y en su lugar despedimos a Dale Dale.

Solo falta Carlos Rivera por activar el botón azul, pero ¿cuándo lo hará?. No te pierdas ningún episodio de esta segunda mitad de la competencia de ¿Quién Es La Máscara? 2024, pues falta muy poco para conocer al ganador de la temporada. Te esperamos el domingo a las 7P/6C por Univision.

Video ¿Quién Es La Máscara? 2024: Manelyk asegura que Dale Dale mostró la personalidad de la influencer
