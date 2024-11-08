¿Quién Es La Máscara? 2024: Música, misterio y dos personajes eliminados nos esperan este cuarto domingo

Ocho personajes regresarán al escenario para demostrar su talento y conservar su máscara con música y misterio, pues ninguno quiere ser descubierto por los investigadores de ¿Quién Es La Máscara? 2024

Los personajes que permanecen en la competencia son Venustiano, Robotso, Huesito Peligroso, Orni, Cacahuate Enchilado, Tutupótama, Ricardilla, Pony, Dale Dale, Camilo Mandrilo, Pepe Nador, Azul, Ranastacia, Maraña, Chepino Langostino y Freddie Verdury de ellos ocho se presentarán en esta emisión, pero dos serán eliminados definitivamente.



Por su parte los investigadores Anahí, Martha Higareda, Carlos Rivera y Juanpa Zurita harán uso de toda su intuición para tratar de descifrar todas las pistas analizando cada detalle. Durante el segundo y tercer programa no adivinaron a ninguna de las celebridades detrás de Erik El Roto y María Joacuina, ¿será que por fin atinarán a algunas de las pistas? ¿activarán el botón azul ‘salvame’ para regresar a alguien de la zona de riesgo? Descúbrelo este domingo 10 de novienbre.

¿Quién Es La Máscara? 2024: ¿quiénes han sido los personajes eliminados?



Durante el estreno nos despedimos de al ave Tucán, quien cobró vida gracias a la estrella española Marta Sánchez, y Micrófono, quien ocultó detrás de su máscara al influencer venezolano Marko.

En el segundo programa solo hubo un eliminado y tocó a Erik El Roto decir adiós y descubrimos al cantante El Fantasma detrás de él, mientras que para la tercera emisión la simpática María Joacuina no corrió con suerte y de acuerdo a la decisión de los investigadores y el voto del público, mostró su verdadero rostro, el de la conductora y locutora Cynthia Urías.

¿Quién Es La Máscara? 2024: dónde ver el reality en Estados Unidos



Recuerda que todas las emisiones de la sexta temporada de ¿Quién Es La Máscara? los podrás ver los domingos a las 7P/6C por la señal de Univision para Estados Unidos.

Este año el reality contó en el arranque con la participación de 20 personajes , divertidos y espectaculares y de ellos solo uno será el ganador. A lo largo de cada emisión los investigadores tendrán que poner a prueba sus conocimientos de cultura pop para tratar de descubrir a las celebridades detrás de cada personaje.

Dentro de las novedades de esta temporada se encuentra la suma del botón azul 'Sálvame' con el cual un investigador podrá regresar a la competencia a un personaje a punto de ser eliminado.

Cada investigador podrá activarlo solo una vez durante toda la temporada y l a primera que lo utilizó fue Anahí, durante el estreno.