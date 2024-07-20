Premios Juventud 2024: Gabito Ballesteros está nominado a La Nueva Generación Regional Mexicano

La edición 21 de Premios Juventud celebra su llegada a la mayoría de edad manteniéndose a la vanguardia como siempre. El festejo es al espíritu atrevido y emprendedor de los jóvenes con el lema ‘Atrévete a Más’ y a los géneros musicales pop, urbano, tropical y regional mexicano.

En específico, el género regional mexicano sobresale en la lista de artistas nominados con cinco categorías, una de ellas la de La Nueva Generación Regional Mexicano donde Gabito Ballesteros, de 25 años de edad, está nominado junto a otros talentos como Chino Pacas, Delilah, Jasiel Nuñez, Michelle Maciel, Nathan Galante, Oscar Maydon y Xavi.

Gabito Ballesteros y sus otras nominaciones a Premios Juventud 2024



El cantante referencia en el movimiento de corridos tumbados, originario del municipio Cumpas, Sonora, debuta este año en Premios Juventud con tres nominaciones en total, siendo las otras dos la de La Mezcla Perfecta y Mejor Colaboración Regional Mexicana.

El tema ‘Cosas de la Peda’, en colaboración con Prince Royce, le valió a Gabito Ballesteros su nominación a La Mezcla Perfecta, donde también se encuentran temas como ‘Bellakeo’ de Anitta y Peso Pluma; ‘ALV’ de Arcángel con Grupo Frontera; ‘Ni Me Debes Ni Te Debo’, de Carin León y Camilo, entre otros.

Para Mejor Colaboración Regional Mexicana se consideró el éxito ‘Lady Gaga’, el cual interpreta con Peso Pluma y Junior H. El video de dicha canción tiene más de 250 millones de vistas.

Gabito Ballesteros lanzó a finales de mayo su primera producción, ‘The GB’, la cual ingresó en el quinto lugar del Top Latins Albums de Billboard. Sus ídolos son Juan Gabriel, Joan Sebastian y Julión Álvarez.

Premios Juventud 2024: ¿Quiénes son los artistas más nominados?



Un total de 153 cantantes y grupos fueron nominados en esta edición y se cuenta con 31 categorías. En esta edición Carin León, Maluma y Peso Pluma son los tres cantantes más nominados , al contar con siete candidaturas, cada uno. Los tres están presentes en categorías como La Mezcla Perfecta y Artista Premios Juventud Masculino.

Otros artistas más nominados este 2024 son Karol G y Shakira, quienes están nominadas en seis categorías, cada una, tales como Artista Premios Juventud Femenina, Girl Power, Colaboración OMG.

Cuándo, dónde y a qué hora son los Premios Juventud 2024



Los Premios Juventud 2024 se realizarán el jueves 25 de julio en el Coliseo José Miguel Agrelot de la isla de Puerto Rico. La celebración iniciará a las 7P/6C con el especial Noche de Estrellas y una hora después con el gran evento.

En esta ocasión serán tres los conductores principales y dos hosts backstage , entre los que se destacan Clarissa Molina, Lele Pons y el reguetonero Wisin, figuras reconocidas en la escena hispana que añadirán su talento y chispa durante esta fiesta.

Premios Juventud 2024: ¿Cómo ver la transmisión completa en vivo, alfombra roja y la fiesta?



La mejor forma de ser parte de fiesta es presencial, en Puerto Rico, en el Coliseo José Miguel Agrelot también conocido como el 'Choli' o el 'Choliseo'. Si vives o puedes viajar a la hermosa isla, existen varias formas de llegar a este recinto, uno de los más importantes dedicados al entretenimiento.

La segunda opción que tienes es por TV, en la señal de Univision podrás ver la transmisión en vivo a partir de las 7P/6C con el especial Noche de Estrellas y lo mejor de la alfombra roja. Una hora después comenzará la gran celebración con una gran lista de artistas confirmados para cantar, entre los que se encuentran Farruko, Natti Natasha, Reik, Prince Royce, Camila, Mau y Ricky, entre otros, así como un tributo a Farina All Stars con la participación de Ivy Queen, Oscar D'León, La India, Luis Figueroa, Tito Puente Jr., Tony Succar y Sergio George.

Un tercer medio es seguir el sitio oficial de Premios Juventud 2024, donde puedes consultar toda la información previa, datos históricos y detalles backstage. Además, el día de la fiesta también podrás seguir el liveblog con el minuto a minuto, así como el ranking actualizado de los ganadores de la noche.



Para calentar motores, el lunes 22, martes 23 y miércoles 24 de julio a las 7PM del Este te esperamos en los live stream a cargo de Migbelis Castellanos, Marko y Candy Lover, para que veas todos los preparativos de la celebración, ensayos con los artistas, entre otras cosas.

El jueves 25 de julio, el día de la gran fiesta, a las 6:30 PM del Este, el live stream 'segundo pantalla' te permitirá ver la llegada de los artistas y su paso por la alfombra roja pero, además, al durar las tres horas de la entrega de premios, podrás ver en exclusiva todo lo que sucede en los pasillos con los artistas, antes y después de subirse al escenario para sus performances o después de recibir un premio.

Recuerda que la plataforma ViX tendrá la transmisión de Noche de Estrellas y la experiencia de la segunda pantalla que mostrará toda la acción detrás de cámaras desde las 6:30 PM hasta las 11PM hora del Este de Estados Unidos.