Premios Juventud 2024: Chino Pacas está nominado a La Nueva Generación Regional Mexicano

Con tan solo 17 años, Christian Humberto Ávila Vega, conocido como Chino Pacas, se ha convertido en uno de los cantantes de corridos tumbados más populares del momento. Su talento y popularidad le han valido una nominación en los Premios Juventud 2024 como La Nueva Generación Regional Mexicano, compitiendo junto a artistas como Delilah, Gabito Ballesteros, Jasiel Niñez, Michelle Maciel, Nathan Galante, Oscar Maydon y Xavi.

Originario de Apaseo el Alto, México, Chino Pacas comenzó a tocar la guitarra a los 10 años para la rondalla de su escuela y también fue miembro del coro de la iglesia de su comunidad.

A los 12 años, se mudó con su madre y su hermano a la ciudad de Tampa, Florida, donde empezó a escribir canciones y corridos inspirándose en Natanael Cano. En 2023, alcanzó el éxito internacional con la canción ‘El Gordo Trae el Mando’, que lo llevó a las listas de popularidad y le abrió el camino para colaborar con los mejores exponentes del género.

Conductores de Premios Juventud 2024



La edición 21 de Premios Juventud será conducida por Clarissa Molina, Lele Pons y Wisin, con Domelipa y Roberto Hernández a cargo de lo que sucede tras bambalinas. Se reconocerán a figuras destacadas como "Agentes de Cambio" por su labor altruista.

'Agentes de Cambio' 2024



Este año, el galardón 'Agentes de Cambio' se otorgará a Los Tigres del Norte, Anitta y Lele Pons. Los Tigres del Norte serán reconocidos por su lucha por los derechos de los migrantes y su fundación que conserva tradiciones mexicanas. Anitta recibirá el premio por su trabajo en conservación ambiental y lucha contra el racismo y la homofobia. Lele Pons será honrada por su trabajo contra el bullying y su concienciación sobre la salud mental.

Farruko, Natti Natasha, Prince Royce, Reik y más artistas que cantarán en Premios Juventud 2024



La fiesta más hot del verano celebra su mayoría de edad este año y por lo mismo sus invitados serán de primer nivel, con los mejores performances y ganas de hacer un gran ambiente.

Prepárate para un desfile con los artistas más importantes del momento, por ahora te adelantamos que podrás ver la actuación del grupo mexicano Camila, la argentina Emilia, quien además presentará un número junto a Los Ángeles Azules.

Otros números imperdibles son el que preparan Farruko, Lenny Tavárez, Prince Royce, Darrel y DJ Adoni con su tema 'El Reemplazo', así como Lunay, Wisin, Luar de la L, entre otros.

La espectacular Natti Natasha subirá a nuestro escenario para interpretar su tema 'Quiéreme Menos', los chicos de Reik presentarán algo de su nueva producción 'Panorama', mientras que Mau y Ricky también harán lo propio. Mira aquí la lista de artistas confirmados.

Además, se prepara un gran tributo a Fania All Stars, grupo que es considerado pionero en la difusión de la salsa desde la ciudad de Nueva York a todo el mundo, así como hogar definitivo de la big band latina, el jazz afrocubano, el boogaloo y el soul latino.

La enorme trayectoria de Fania All Stars será honrada con un musical en el que actuarán Ivy Queen, La India, Luis Figueroa, Oscar D’León, Sergio George, Tito Puente Jr. y Tony Succar.

¿Cómo y cuándo ver la alfombra roja y los Premios Juventud 2024?



-Si asistes a la premiación en vivo en el Coliseo José Miguel Agrelot de Puerto Rico te recomendamos llegues a las 7P/6C, para que tengas tiempo de vivir toda la experiencia de Premios Juventud.

-Si sigues la transmisión por televisión, en Univision podrás ver a esa hora el especial Noche de Estrellas con todos los detalles de la alfombra roja. Esta antesala de la premiación también la podrás ver por la plataforma ViX.

-A las 8P/7C arrancará por Univision la entrega de premios y tendrá tres horas de duración.

-Recuerda que el lunes 22, martes 23 y miércoles 24 de julio a las 7PM del Este te esperamos en los live stream a cargo de Migbelis Castellanos, Marko y Candy Lover, con las influencers Rosy McMichael e Ileana Velázquez como invitadas. Con ellos verás todos los preparativos de la celebración, ensayos con los artistas, entre otras cosas. Estas transmisiones estarán disponibles en redes sociales, home oficial de PJ y el canal de YouTube de Univision.

El jueves 25 de julio, el día de la gran fiesta, el live stream iniciará a las 6:30 PM del Este y tendrá de invitado al influencer Molusco. Podrás ver la llegada de los artistas y su paso por la alfombra roja. Durará las tres horas de la entrega de premios, así que podrás ser testigo de todo lo que sucede en los pasillos con los artistas, antes y después de subirse al escenario para sus performances o después de recibir un premio. Las transmisiones de este día podrás verlas adicionalmente por la plataforma ViX.

-También puedes seguir las noticias en el sitio oficial de Premios Juventud 2024, donde puedes consultar toda la información previa, datos históricos y detalles backstage. Además, el día de la fiesta también podrás seguir el liveblog con el minuto a minuto, así como el ranking actualizado de los ganadores de la noche.