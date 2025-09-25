Premios Juventud 2025: Los artistas más ganadores de la edición número 22

Video Natti Natasha y la emotiva revelación en vivo del género de su segundo bebé en Premios Juventud: "¡Es niña!"

Bajo la conducción de Clarissa Molina, Alejandra Espinoza y Nadia Ferreira, Premios Juventud 2025 nos ofreció una fabulosa noche llena de música, glamour y mucha emoción.

Además de increíbles looks e inolvidables performances, conocimos a los ganadores de las 41 categorías de la fiesta más hot del año. El público votó para elegir a los cantantes, actores e influencers que se llevaron uno o más galardones a casa.

PUBLICIDAD

De entre todos ellos, hubo dos que destacaron como los artistas más ganadores de Premios Juventud 2025: Bad Bunny y Morat.

Bad Bunny es el artista más ganador de Premios Juventud 2025



El cantante, productor musical y compositor puertorriqueño primero se colocó en el top de los artistas con más nominaciones en Premios Juventud 2025 y ahora se corona como el cantante que más galardones obtuvo. El ‘Conejo Malo’ recibió un total de 3 premios, de las 6 nominaciones que tenía.

Las categorías en las que Bad Bunny ganó en Premios Juventud 2025 son:

● Mejor Urban Track por ‘DTMF’

● Mejor Mezcla Urbana por ‘Adivino’ (en colaboración con Myke Towers)

● Mejor Álbum Urbano por ‘Debí Tirar Más Fotos’

Morat se convierte en el grupo más ganador de Premios Juventud 2025



La agrupación colombiana, integrada por Juan Pablo Isaza Piñeros, Juan Pablo Villamil Cortés, Simón Vargas Morales y Martín Vargas Morales, se posicionó como la banda que más premios consiguió: 3 galardones de las 3 nominaciones que tenía, ¡fue un triunfo total!

Las categorías en las que Morat ganó en Premios Juventud 2025 son:

● Grupo o Dúo Favorito del Año

● Mejor Canción Pop Rock por ‘Me Toca a Mí’ (en colaboración con Camilo)

● Mejor Álbum Pop por ‘Ya Es Mañana’

Además, Morat formó parte de los más de 30 artistas que subieron al escenario de Premios Juventud 2025 para deleitar al público. El grupo interpretó ‘Sin Ti’ y ‘Me Toca a Mí’, esta última junto a Camilo.