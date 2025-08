Premios Juventud ranking histórico de ganadores: A su corta carrera, ella es la cantante más ganadora

Acudimos al archivo histórico de Premios Juventud y descubrimos el cambio que tuvo su ranking de artistas más ganadores, ya que durante varias ediciones siempre fueron cantantes masculinos los que llevaron la delantera y hasta el año pasado, una mujer se ubicó en el primer lugar.

PUBLICIDAD

La fiesta más hot del verano cumplirá esta edición la mayoría de edad y veremos si la cantante que aquí te mostraremos continuará a la delantera, ya que también es una de las artistas más nominadas este año.

No te pierdas la celebración el jueves 25 de julio desde Puerto Rico. La ceremonia será conducida por Clarissa Molina, Lele Pons y Wisin y podrás ver la transmisión completa en vivo por Univision, a partir de las 7P/6C.

Premios Juventud: ¿Quiénes son los artistas más ganadores en su historia?



Te presentamos la actualización de nuestro ranking, con el número exacto de premios ganados. así como los reconocimientos especiales que han recibido algunas de estas figuras. Además, agregamos el nombre de la categoría en cada uno se llevó este galardón.

Romeo Santos: ¿Cuántos Premios Juventud ha ganado?



Es uno de los exponentes de la bachata con más reconocimiento a nivel mundial y en el caso de Premios Juventud ha estado nominado más de 30 veces. Romeo Santos ha ganado 9 galardones en las siguientes categorías:

2012: Lo Toco Todo – ‘Fórmula, Vol. I’

2014: Lo Toco Todo – ‘Fórmula, Vol. 2’

2014: La Más Pegajosa – ‘Propuesta Indecente’

2014: Voz Del Momento

2014: Mi Artista Tropical Favorito

2014: Mi Video Favorito – ‘Propuesta Indecente’

2019: Canción Para El Carro – ‘Ella Quiere Beber Remix’ (Anuel AA Ft. Romeo Santos)

2022: Tropical Hit – ‘Sus Huellas’

2023: Mejor Álbum Tropical – ‘Fórmula, Vol. 3’

Premios Juventud: Romeo Santos es uno de los artistas más ganadores Imagen Cortesía

Premios Juventud 2024: ¿Cuántos premios ha ganado Pitbull?



'Mr. Worldwide' es parte de la lista gracias a los 10 Premios Juventud que acumula en su carrera. El cantante ha participado en numerosas ocasiones en este festejo, además de subir al escenario por sus preseas también ha deleitado al público con grandes performances. Adicional a los premios ganados, en 2014 fue honrado con el reconocimiento Ídolo de la Juventud y en el 2020 fue nombrado Agente de Cambio.

2010: Mejor Vestido

2011: Mi Ringtone Favorito – ‘Bon, Bon’

2011: La Más Pegajosa – ‘Bon, Bon’

2011: Mi Artista Urbano Favorito

2012: El Súper Tour – ‘Euphoria’ (Enrique Iglesias, Pitbull y Prince Royce)

2012: Mi Artista Urbano Favorito

2013: Mi Artista Urbano Favorito

2014: Mi Artista Urbano Favorito

2014: Reconocimiento Ídolo de la Juventud

2015: Mi Artista Urbano Favorito

2015: El Súper Tour – ‘Sex and Love Tour’ (Enrique Iglesias, Ft. Pitbull y J Balvin)

2020: Reconocimiento Agente de Cambio

Premios Juventud: Pitbull es uno de los artistas más ganadores Imagen Cortesía

J Balvin: ¿Cuántos Premios Juventud ha ganado?



El colombiano comenzó a aparecer en nuestra lista en 2015 y desde entonces ha ganado 13 preseas, así como un reconocimiento especial Agente de Cambio en el año 2022.

2015: El Súper Tour – ‘Sex And Love Tour’ (Enrique Iglesias, Ft. Pitbull y J Balvin)

2016: Mi Fan Army Favorito

2016: La Más Pegajosa – ‘Ahí Vamos’

2016: Mejor Video – ‘Sigo Extrañándote’

2019: Obsesionado con el Cabello

2020: Video Con el Mensaje Más Poderoso – ‘Rojo’

2020: La Mezcla Perfecta – ‘China’ (Anuel AA Ft. Daddy Yankee, Karol G, Ozuna & J Balvin)

2020: El Traffic Jam – ‘China’ (Anuel AA Ft. Daddy Yankee, Karol G, Ozuna & J Balvin)

2020: Está En Todas…

2020: De Pelos

2021: La Mezcla Perfecta – ‘Relación (Remix)’ (Sech, Daddy Yankee, J Balvin, Rosalía & Farruko)

2021: Video con el Mensaje Más Poderoso – ‘Un Día (One Day)’ (J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny & Tainy)

2022: Reconocimiento Agente de Cambio

2022: Video Con el mensaje Más Poderoso – ‘Niño Soñador’

Premios Juventud: J Balvin es uno de los artistas más ganadores Imagen Cortesía

Premios Juventud: ¿Cuántos premios han ganado Wisin y Yandel?



El dúo ha sido durante mucho tiempo parte de la historia de Premios Juventud. Además de ser reconocidos por sus éxitos, con 13 premios hasta ahora, en la entrega del 2012 recibieron el reconocimiento Ídolo de la Juventud y en el 2022 fueron nombrados Agente de Cambio.

2007: Mi Video Favorito – ‘Noche de Entierro’ (Wisin y Yandel, Daddy Yankee, Héctor ‘El Father’, Tonny Tun Tun, Zion)

2007: La Más Pegajosa – ‘Pegao’

2007: La Combinación Perfecta – ‘Noche de Entierro’ (Wisin y Yandel, Daddy Yankee, Héctor ‘El Father’, Tonny Tun Tun, Zion)

2008: Me Muero Sin Ese CD – ‘Los Extraterrestres’

2008: Mi Video Favorito – ‘Sexy Movimiento’

2008: Mi Artista Urbano Favorito

2008: Mi Ringtone Favorito –‘Yo Te Quiero’

2009: Mi Ringtone Favorito – ‘Me Estás Tentando’

2009 Mi Artista Urbano Favorito

2010: Mi Concierto Favorito; ‘La Revolución’

2010: Mi Artista Urbano Favorito

2011: Lo Toco Todo – ‘Los Vaqueros, El Regreso’

2012: Reconocimiento Ídolo de la Juventud

2022: Reconocimiento Agente de Cambio

2023: La Coreo Más Hot – ‘Mayor Que Usted’ (Natti Natasha, Daddy Yankee & Wisin y Yandel)

Premios Juventud: Wisin y Yandel son de los artistas más ganadores Imagen Cortesía

Luis Fonsi: ¿Cuántos Premios Juventud ha ganado?



Luis Fonsi ocupa el octavo lugar de este ranking con 15 estatuillas de Premios Juventud. En 2009 se llevó una gran sorpresa, ya que fue el máximo ganador de la noche y se llevó 10 premios a casa.

2006: Tórrido Romance – Adamari López y Luis Fonsi

2007: El De Mejor Estilo

2009: Mi Ídolo Es…

2009: Voz Del Momento

2009: Canción Corta Venas – ‘No Me Doy Por Vencido’

2009: El De Mejor Estilo

2009: La Más Pegajosa – ‘No Me Doy Por Vencido’

2009: Me Muero Sin Ese CD –‘Palabras del Silencio’

2009: Mi Artista Pop Favorito

2009: Tórrido Romance: Adamari López y Luis Fonsi

2009: La Combinación Perfecta – ‘Aquí Estoy Yo’ (Luis Fonsi, Aleks Syntek, David Bisbal y Noel Scharjis)

2009: Mi Video Favorito – ‘Aquí Estoy Yo’ (Luis Fonsi, Aleks Syntek, David Bisbal y Noel Scharjis)

2010: Tórrido Romance – Adamari López y Luis Fonsi

2017: Combinación Perfecta – ‘Despacito’ (Luis Fonsi & Daddy Yankee)

2017: Mejor Canción Para Cantar – ‘Despacito’ (Luis Fonsi & Daddy Yankee)

Premios Juventud: Luis Fonsi es uno de los artistas más ganadores Imagen Cortesía

Prince Royce es uno de los artistas más ganadores de Premios Juventud



La bachata tiene a dos representantes en este ranking y ahora toca el turno a Prince Royce, quien tiene en su haber 20 Premios Juventud. El cantante debutó en 2010 y a lo largo de 21 ediciones ha sumado más de 50 nominaciones. En el 2022 fue conductor de la fiesta junto a Danna Paola, Clarissa Molina y Eduin Caz.

2011: Voz Del Momento

2011: El Súper Tour – ‘Stand By Me Tour 2011’

2011: Mi Artista Tropical Favorito

2011: Mi Video Favorito: ‘Corazón Sin Cara’

2012: ‘El Super Tour’ – ‘Euphoria’ (Enrique Iglesias, Pitbull y Prince Royce)

2012: Mi Ringtone Favorito: ‘Las Cosas Pequeñas’

2012: Síganme los Buenos

2012: Voz del Momento

2012: La más Pegajosa – ‘Las Cosas Pequeñas’

2012: Mi Artista Tropical Favorito

2012: Mi Video Favorito – ‘Las Cosas Pequeñas’

2013: Lo Toco Todo – ‘Phase II’

2013: La Más Pegajosa – ‘Incondicional’

2013: Voz Del Momento

2013: Mi Artista Tropical Favorito

2013: Mi Video Favorito – ‘Incondicional’

2014: Síganme Los Buenos

2015: Mi Artista Tropical Favorito

2021: Tropical Mix – ‘Antes Que Salga El Sol’ – (Natti Natasha & Prince Royce)

2022: Tropical Mix – ‘Te Espero’ – (Prince Royce & Maria Becerra)

Premios Juventud: Prince Royce es uno de los artistas más ganadores Imagen Cortesía

Premios Juventud: ¿Cuántos premios ha ganado Bad Bunny?



El 'Conejo Malo' ocupa el sexto lugar con 21 Premios Juventud en su carrera. En los últimos años ha sido noticia dentro de esta premiación; en el 2020 se llevó 8 premios, mientras que en 2021 ganó cinco de las seis nominaciones que tenía.

2019: Quiero Más

2019: Me Llama La Atención

2019: Siempre Auténtico

2020: Colaboración OMG – ‘Soy el Diablo’ (Natanael Cano & Bad Bunny)

2020: El Cuarentema: ‘En Casita’ (Bad Bunny Ft. Gabriela)

2020: Quiero Más

2020: Me Llama La Atención

2020: De Etiqueta

2020: El Más Trendy

2020: Sneakerhead

2020: Uña Por Uña

2021: Canción Del Año – ‘Dákiti’ – Bad Bunny & Jhay Cortez

2021: Track Viral Del Año : ‘Dákiti’ – Bad Bunny & Jhay Cortez

2021: Artista de la Juventud Masculino

2021: Álbum Del Año: ‘El Último Tour Del Mundo

2021: Video Con El Mensaje Más Poderoso: ‘Un Día (One Day)’ – J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny & Tainy

2022: Artista de la Juventud Masculino

2023: Mejor Álbum Urbano Masculino – ‘Un Verano Sin Ti’

2023: Mejor Canción Trap: ‘Coco Chanel’ – Eladio Carrión & Bad Bunny

2023: Mejor Fusión Regional Mexicana: ‘Un X100to’ – Grupo Frontera & Bad Bunny

2023: My Favorite Trendsetter

Premios Juventud: Bad Bunny es uno de los artistas más ganadores Imagen Cortesía

¿Cuántos Premios Juventud ganó RBD en su historia ?



Christopher Uckermann, Maite Perroni, Christian Chávez, Dulce María, Alfonso Herrera y Anahí lograron ser el grupo más galardonado con 21 Premios Juventud. Ninguna agrupación se ha ubicado en esta posición privilegiada. El 2006 fue su mejor año con nueve premios obtenidos.

2005: Mi Ídolo Es…

2005: Voz Del Momento (Grupo)

2005: Me Muero Sin Ese CD – ‘Rebelde’

2005: Canción Corta Venas – ‘Solo Quédate en Silencio’

2006: Voz Del Momento

2006: La Más Pegajosa – ‘Aún Hay Algo’

2006: El Más Buscado

2006: Mi Concierto Favorito

2006: Canción Corta Venas – ‘Este Corazón’

2006: En La Mira Del Paparazzi

2006: Me Muero Sin Ese CD – ‘Nuestro Amor’

2006: Mi Artista Pop Favorito

2006: Mi Ídolo Es…

2007: Mi Concierto Favorito

2007: Voz Del Momento

2007: Canción Corta Venas: ‘Algún Día’

2007: Me Muero Sin Ese CD: ‘Celestial’

2007: Mi Artista Pop Favorito

2008: El Más Buscado

2008: La Combinación Perfecta – ‘Inalcanzable’ (RBD y Jowell & Randy)

2009: El Más Buscado

Premios Juventud: RBD es uno de los artistas más ganadores Imagen Cortesía

Daddy Yankee: ¿Cuántos Premios Juventud ha ganado?



Durante varios años se ubicó como el máximo ganador de Premios Juventud, pero a partir del año pasado las cosas cambiaron y fue desbancado del primer lugar. El intérprete de 'Gasolina' acumula 22 Premios Juventud. Además, en el 2021 recibió el título Agente de Cambio.

2005: Voz Masculina del Momento

2005: Mi Concierto Favorito

2005: La Más Pegajosa – ‘Gasolina’

2005: El Más Buscado

2005: El De Mejor Estilo

2005: Está Buenísimo

2005: Mi Artista Urbano Favorito

2006: Mi Artista Urbano Favorito

2006: La Combinación Perfecta – 'Noche de Entierro' (Baby Ranks, Wisin y Yandel, Héctor ‘El Father’, Tonny Tun Tun)

2006: Mi Video Favorito – ‘Noche de Entierro’ (Baby Ranks, Wisin y Yandel, Héctor ‘El Father’, Tonny Tun Tun)

2007: La Combinación Perfecta – ‘Noche de Entierro’ (Baby Ranks, Wisin y Yandel, Héctor ‘El Father’, Tonny Tun Tun)

2007: Mi Artista Urbano Favorito

2017: Mejor Canción Para Cantar – ‘Despacito’ (Luis Fonsi y Daddy Yankee)

2017: Combinación Perfecta – ‘Despacito’ (Luis Fonsi y Daddy Yankee)

2017: Mejor Canción Para Bailar – ‘Shaky Shaky’

2019: Multitasker: compositor y productor

2019: Coreografías que Matan – 'Con Calma’ (ft. Snow)

2020: La Mezcla Perfecta – ‘China’ (ft. Anuel AA, Karol G, Ozuna & J Balvin)

2020: El Traffic Jam – 'China’ (ft. Anuel AA, Karol G, Ozuna & J Balvin)

2020: La Coreo Más Hot – ‘Que Tire Pa’lante’

2021: Reconocimiento Agente de Cambio

2021: La Mezcla Perfecta – ‘Relación (Remix)’ (Sech, Daddy Yankee, J Balvin, Rosalía & Farruko)

2023: La Coreo Más Hot – ‘Mayor Que Usted’ (Natti Natasha, Daddy Yankee & Wisin y Yandel)

Premios Juventud: Daddy Yankee es uno de los artistas más ganadores Imagen Cortesía

Premios Juventud: ¿Cuántos premios ha ganado Shakira?



La colombiana es una de las mujeres más ganadoras en la historia de la fiesta más hot del verano con 22 premios ganados, adicionalmente un reconocimiento especial Súper Nova y el Agente de Cambio. Para este 2024, Shakira es uno de las artistas más nominados, así que hay que estar al pendiente para ver cuántos galardones obtiene.

2005: Que Rico Se Mueve

2005: Mi Artista Favorito Rock

2005: Voz Femenina Del Momento

2005: La Pareja más Pareja – ‘La Tortura’ (Con Alejandro Sanz)

2005: Mi Artista Pop Favorito

2006: Mi Artista Rock Favorito

2006: Que Rico Se Mueve

2007: Mi Ídolo Es…

2007: Que Rico Se Mueve

2010: Mi Video Favorito – ‘Loba’

2010: Reconocimiento especial Súper Nova

2011: Que Rico Se Mueve

2012: Que Rico Se Mueve

2013: Que Rico Se mueve

2014: Favorite Hit – ‘Can’t Remember To Forget You’ (Rihanna & Shakira)

2023: Mejor Canción Pop/Urbano – ‘Shakira: BZRP Music Sessions, Vol. 53’

2023: Reconocimiento especial Agente de Cambio

2023: Artista Premios Juventud Femenina

2023: Mejor Canción para mi Ex

2023: Girl Power – ‘TQG’ (Karol G & Shakira)

2023: Mejor Urban Track – ‘TQG’ (Karol G & Shakira)

2023: Mejor Colaboración Pop/Urbano

2023: Tropical Mix – ‘Nonotonía’ (Ozuna & Shakira)

2023: Social Dance Challenge – ‘TQG’ (Karol G & Shakira)

Premios Juventud: Shakira es uno de los artistas más ganadores Imagen Cortesía

¿Premios Juventud: Karol G cuántos premios ha ganado?



'La Bichota' hace historia al ubicarse, a su corta carrera, en la posición de privilegio de Premios Juventud. En total, Karol G ha ganado 27 premios; el primero de ellos fue en 2019 y en el 2022 arrasó al obtener ocho galardones como Álbum del Año por 'KG0516', Girl Power por 'Mami' junto a Becky G y La Más Pegajosa con 'Provenza'. Esta edición 2024 está nominada en seis categorías, por lo que podría permanecer en el primer lugar de este ranking de ganadores.

2019: Pareja Que Enciende Las Redes (junto a Anuel AA)

2019: Ritmo en la Regadera –‘Secreto’ (junto Anuel AA)

2020: La Más Pegajosa – ‘Tusa’ (Ft. Nicki Minaj)

2020: La Mezcla Perfecta – ‘China’ (ft. Daddy Yankee, Anuel AA, Karol G, Ozuna & J Balvin)

2020: El Traffic Jam – ‘China’ (ft. Daddy Yankee, Anuel AA, Karol G, Ozuna & J Balvin)

2020: Juntos Encienden Mis Redes (con Anuel AA)

2020: #MascotaGoals: Karol G y Anuel AA con Goku

2021: Artista de la Juventud Femenina

2021: El Traffic Jam – ‘Bichota’

2021: La Más Pegajosa – ‘Ay, Dios Mío’

2021: La Coreo Más Hot – ‘Bichota’

2021: Social Dance Challenge – ‘Bichota’

2021: El Más Trendy

2022: Artista Favorito de ‘Streaming’

2022: Colaboración OMG – ‘Don’t Be Shy’ (Tiësto & Karol G)

2022: Artista de la Juventud Femenino

2022: Álbum Del Año – ‘KG0516’

2022: Girl Power – Mamiii (Becky G & Karol G)

2022: Quiero Más

2022; Social Dance Challenge – ‘Don’t Be Shy’ (Tiësto & Karol G)

2022: El Más Trendy

2023: Mi Artista Favorito de Streaming

2023: Girl Power – ‘TQG’ (Karol G & Shakira)

2023: Mejor Urban Track – ‘TQG’ (Karol G & Shakira)

2023: Mejor Álbum Urbano Femenina – ‘Mañana Será Bonito’

2023: Mejor Colaboración Pop/Urbano – ‘TQG’ (Karol G & Shakira)

2023: Social Dance Challenge – ‘TQG’ (Karol G & Shakira)