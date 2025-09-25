Premios Juventud 2025, los 12 mejores momentos: ¡Los shows musicales fueron explosivos!

La energía y emoción en la fiesta más hot del año hicieron vibrar al público que asistió este 25 de septiembre al Figali Convention Center en la Ciudad de Panamá, para compartir la gala con sus artistas favoritos.

Desde el increíble show musical en honor a Panamá, pasando por todos los artistas que se llevaron un premio a casa, hasta la revelación del sexo del bebé de Natti Natasha, estos son los momentos más icónicos de Premios Juventud 2025.

#1 Premios Juventud 2025 rinde tributo a Panamá con un espectacular show musical

La fiesta más hot del año inició a lo grande con un fabuloso homenaje a la cultura y la música de Panamá, en el que participaron diversos artistas. ¡Su gran ritmo y talento hicieron que el público vibrara de emoción!

Premios Juventud arranca con un homenaje musical a Panamá Imagen Premios Juventud



Willie Colón interpretó ‘La Murga’, Sammy & Sandra Sandoval cantaron el tema ‘Gallina Fina’, Los Rabanes tocaron su icónica canción ‘Señorita a Mí Me Gusta Su Style’, Nando Boom y Natti Natasha cantaron juntos ‘Ellos Benia Dem Bow’, mientras que Farruko, Sech y Boza se unieron para interpretar ‘Robi Robs Boriqua Anthem’.

Además de las canciones, los artistas estuvieron acompañados por bailarines profesionales que lucieron hermosos trajes típicos de Panamá, los cuales son reflejo de su cultura y la calidez de su gente.

Opening Premios Juventud 2025 Imagen Premios Juventud

#2 Yami Safdie le dio el toque romántico al escenario de Premios Juventud 2025

La cantautora argentina estuvo en la fiesta más hot del año por primera vez y presentó su romántico tema ‘En Otra Vida’, la cual confesó en el backstage de Premios Juventud 2025 que es su canción más triste.

Los asistentes se emocionaron tanto, que no dudaron en corear la letra a todo pulmón y acompañaron la melodía con un bonito espectáculo de luces.

Yami Safdie en Premios Juventud 2025 Imagen Premios Juventud

#3 Carlos Vives es homenajeado como Agente de Cambio 2025

El cantautor colombiano fue reconocido como Agente de Cambio en Premios Juventud 2025, gracias a sus importantes iniciativas para ayudar a comunidades vulnerables. Recibió el premio de manos de Wisin, quien fue nombrado Agente de Cambio en 2022.

Video Carlos Vives dedica la distinción Agente de Cambio en Premios Juventud a las nuevas generaciones: "trabajen por sus sueños"



Carlos Vives obtuvo este gran honor por su compromiso constante con el desarrollo cultural, ambiental y comunitario en Colombia y América Latina, sobre todo a través de su Fundación Tras La Perla.

Carlos Vives reconocido como Agente de Cambio en Premios Juventud 2025 Imagen Premios Juventud

Para celebrar su nombramiento, el cantante subió al escenario de la fiesta más hot del año junto a Sergio George y Grupo Niche para interpretar el icónico tema ‘Fabricando Fantasías’ y ‘La Tierra del Olvido’. ¡Todo el mundo a bailar!

Video Carlos Vives, Sergio George y Grupo Niche desatan el baile en Premios Juventud a ritmo de salsa

#4 Natti Natasha revela el sexo de su bebé en el escenario de Premios Juventud 2025

Sin duda, fue una noche mágica para Natti Natasha. No solo tuvo un performance junto a la Sinfónica Juvenil para interpretar su hermoso tema 'Traje Aquí' con el que enterneció a todo el público, también preparó una gran sorpresa para sus fans: ¡reveló en vivo el sexo de su bebé!

Video Natti Natasha y la emotiva revelación en vivo del género de su segundo bebé en Premios Juventud: "¡Es niña!"



La artista dominicana realizó el gender reveal del bebé que espera y dio a conocer que ¡se trata de una niña! Muchas felicidades a Natti Natasha y su esposo Raphy Pina por el nacimiento de su segunda hija.

Natti Natasha reveló que tendrá una niña en Premios Juventud 2025 Imagen Premios Juventud

#5 Maluma pone a todos a bailar con su canción ‘Bronceador’

El cantante y compositor colombiano subió al escenario de Premios Juventud 2025 para derrochar talento y sensualidad.

Video Maluma trae el calor a Premios Juventud y el 'Bronceador', su nuevo sencillo



En la edición número 22 de la fiesta más hot del año interpretó su nuevo sencillo ‘Bronceador’ y contagió de su gran ritmo a todos los presentes.

Maluma en Premios Juventud 2025 Imagen Premios Juventud

#6 Farruko sorprende a sus fans con temas inéditos en Premios Juventud 2025

¡La presentación musical de Farruko fue inolvidable! El cantante y compositor preparó un gran show para Premios Juventud 2025.

Video Farruko invade Premios Juventud con 'Pancc', 'Oe Oe' y 'Canaima' junto a Louis BPM y Makaco El Cerebro



El también productor discográfico subió al escenario en compañía de Louis BPM y Makaco El Cerebro para interpretar por primera vez un popurrí de su más reciente sencillo y dos temas inéditos que forman parte de su próximo álbum: 'OE OE' y 'Canaima'.

Farruko, Louis BPM y Makaco El cerebro en Premios Juventud 2025 Imagen Premios Juventud



Además, dedicaron algunas palabras de ánimo para los venezolanos: "Esta noche algunos artistas no pudieron estar presentes debido a las realidades que afronta nuestra región. Los conflictos y las fronteran nos separan, pero la música nos une".

Farruko en Premios Juventud 2025 Imagen Premios Juventud

#7 Los corridos tumbados llegan a Premios Juventud 2025 con el talento de Xavi

El cantante de 21 años causó mucha emoción al subir al escenario de la fiesta más hot del año, pues sus corridos tumbados eran uno de los momentos más esperados de la noche.

Video Xavi debuta con fuerza en Premios Juventud y así canta 'Corazón De Piedra' y 'La Víctima' en vivo desde Panamá

Xavi ofreció un show musical en el que interpretó su éxito ‘La Víctima’ y su más reciente sencillo ‘Corazón de Piedra’.

Xavi en Premios Juventud 2025 Imagen Premios Juventud 2025

#8 Esaú Ortiz y Alemán unen su talento en la fiesta más hot del verano

Cuando Esaú Ortiz y Alemán subieron al escenario de Premios Juventud 2025 ¡el público enloqueció de emoción!

Ellos estuvieron juntos para interpretar su exitoso tema ‘Triple Lavada Remix’ y sus fans corearon la letra desde el primer momento.

Esaú Ortiz y Alemán en Premios Juventud 2025 Imagen Premios Juventud



Además, los asistentes a la fiesta más hot del año usaron sombreros con luces led y eso le dio un toque único al performance.

Esaú Ortiz en Premios Juventud 2025 Imagen Premios Juventud

#9 Natti Natasha le dedica su premio a una persona muy especial en Premios Juventud 2025

Los grandes momentos continuaron para Natti Natasha en la fiesta más hot del año. La cantante ganó el premio en la categoría Mejor Álbum Tropical por ‘Natti Natasha En Amargue’ y se lo dedicó a su esposo Raphy Pina, a quien le agradeció todo su apoyo.

Natti Natasha gana Mejor Álbum Musical en Premios Juventud 2025 Imagen Premios Juventud



También le dio las gracias a sus fans por su gran cariño, a todos los latinos y a República Dominicana, el país que la vio nacer y en donde inició su carrera.

Natti Natasha ganadora en Premios Juventud 2025 Imagen Premios Juventud

#10 Marc Anthony y Wisin ponen a todos a bailar con su performance

El icónico salsero y el cantante puertorriqueño prepararon una increíble sorpresa para sus fans en Premios Juventud 2025: hicieron el lanzamiento mundial de su canción ‘Que Me Quiera Ma’.

Video Marc Anthony y Wisin ponen a bailar a todos en Premios Juventud con el estreno mundial de 'Que Me Quiera Má'

Su performance tuvo tanto ritmo y emoción, que el público no se aguantó las ganas de ponerse a bailar. ¡Arriba esas palmas si estás orgulloso de ser latino!

Marc Anthony y Wisin en Premios Juventud 2025 Imagen Premios Juventud

#11 Myke Towers es reconocido como Agente de Cambio 2025

El artista puertorriqueño recibió el reconocimiento como Agente de Cambio en Premios Juventud 2025 gracias a que realiza un importante trabajo con su Fundación Young Kingz, para apoyar el bienestar de comunidades en situación vulnerable en Puerto Rico y otros puntos de América Latina.

Myke Towers reconocido como Agente de Cambio en Premios Juventud 2025 Imagen Premios Juventud

Myke Towers también se presentó en vivo en la fiesta más hot del año y ofreció medley de sus éxitos ‘Degenere’, ‘Soleao’, ‘Expectativas’ y ‘Tengo Celos’.

Video Myke Towers retumba Premios Juventud con 'Soleao', 'Expectativas', 'Tengo Celos' y Degenere' a todo volumen

#12 Bad Bunny y Morat se coronan como los artistas más ganadores en Premios Juventud 2025

Bad Bunny y Morat son las celebridades que más galardones recibieron en Premios Juventud 2025. La agrupación colombiana, integrada por Juan Pablo Isaza Piñeros, Juan Pablo Villamil Cortés, Simón Vargas Morales y Martín Vargas Morales, se posicionó como la banda que más galardones recibió: ganó en las tres nominaciones que tenía, ¡definitivamente arrasó!

Las categorías en las que Morat ganó en Premios Juventud 2025 son:

Grupo o Dúo Favorito del Año

Mejor Canción Pop Rock por ‘Me Toca a Mí’ (en colaboración con Camilo)

Mejor Álbum Pop por ‘Ya Es Mañana’

Morat obtiene tres galardones en Premios Juventud 2025 Imagen Premios Juventud



En cuanto al cantante puertorriqueño, él estaba nominado a seis categorías en Premios Juventud 2025 (de hecho, estuvo empatado como el artista con más nominaciones), de las cuales obtuvo tres galardones:

Mejor Urban Track por ‘DTMF’

Mejor Mezcla Urbana por ‘Adivino’ (en colaboración con Myke Towers)

Mejor Álbum Urbano por ‘Debí Tirar Más Fotos’