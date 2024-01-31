Premio Lo nuestro 2024: Marc Anthony, ‘El Buki’, Maluma y más artistas que han sido los más nominados

Video Premio Lo Nuestro 2024: Maluma, Emilia, Wisin y Yandel, entre los confirmados a la fiesta

Premio Lo Nuestro se ha convertido en uno de las premiaciones más importantes y queridas, ya que los nominados son elegidos por un grupo de expertos y es la gente quien elige a los ganadores a través de su voto.

Este 2024 las nominaciones están basadas en la reproducción en las estaciones de UFORIA durante el periodo de elegibilidad (del 31 de agosto del 2022 al 1 de septiembre del 2023), así como en datos de streaming y la evaluación de un comité compuesto por expertos en música y entretenimiento. Posterior a ello, el público con su voto es quien decide a los ganadores.

La fiesta cumple 36 años de reconocer a los artistas más destacados, por lo que aquí recordamos a quienes han conseguidos más nominaciones a lo largo de su historia. Cabe señalar que la presente edición premiará a 38 categorías que integran su lista de artistas nominados .

Marc Anthony es el artista más nominado en la historia de Premio Lo Nuestro



Marc Anthony, el llamado 'Rey de la Salsa' ha acumulado un total de 83 nominaciones, incluyendo las que recibió este año en las categorías Canción del Año Tropical y Colaboración del Año. El puertorriqueño además ha sido uno de los máximos ganadores, su talento es tan desbordante que tiene en su haber 26 trofeos de Premio Lo Nuestro, incluyendo un Premio a la Excelencia.

Marc Anthony se llevará el reconocimiento a Premio a la Excelencia 2014.

Daddy Yankee -75 nominaciones



Otro grande de las nominaciones en la historia de Premio Lo Nuestro es Daddy Yankee. A lo largo de la historia ha acumulado 75 menciones. El originario de Puerto Rico, y uno de los más grandes representantes del reguetón de la historia, ha logado llevarse 16 premios a su casa.

Daddy Yankee llegó muy seguro a Premio Lo Nuestro.

Marco Antonio Solís y sus nominaciones a Premio Lo Nuestro



Otro gran artista que regularmente aparece en la lista de nominados es Marco Antonio Solís, 'El Buki’. El ídolo mexicano ha sido nominado en 61 ocasiones.Además, el líder de Los Bukis es uno de los mayores ganadores de este premio al haber conseguido 18 preseas.

Los más nominados en la historia de Premio Lo Nuestro

Enrique Iglesias – 59 nominaciones



Enrique Iglesias también ha hecho un paso ejemplar por Premio Lo Nuestro, pues ha sido nominado en 59 ocasiones. Desde 1996, Enrique ha impresionado con su talento en esta ceremonia. El español ha demostrado que es uno de los favoritos del público, quien lo ha convertido en ganador en 23 ocasiones.

Enrique Iglesias

Juan Luis Guerra - 57 nominaciones



Hablando de grandes estrellas también tenemos a Juan Luis Guerra. El también Premio a la Excelencia ha sido nominado en 57 ocasiones. El dominicano ha demostrado ser uno de los exponentes más queridos de la bachata y fue en el año 2007 cuando recibió el Premio Lo Nuestro a la Excelencia.

Juan Luis Guerra performs onstage at the 2015 Premios Lo Nuestros Awards

Olga Tañón – 54 nominaciones



Olga Tañón tampoco queda atrás, pues la cantante ha conseguido un total de 54 nominaciones. ‘La mujer de fuego’ ha demostrado que el merengue es querido por todos los latinos, ya que es la máxima ganadora de Premio Lo Nuestro con 30 preseas y este 2024 será homenajeada con el Premio Lo Nuestro a la Excelencia .

Olga Tañón es la cantante más ganadora de Premio Lo Nuestro

Shakira – 53 nominaciones



Shakira también ha conquistado las nominaciones de Premio Lo Nuestro. La talentosa colombiana cuenta, desde 1997, con 53 nominaciones. La primera vez que Shakira estuvo nominada a Canción Pop del año fue en 1997, con su tema ‘Estoy Aquí’. Este 2024 la colombiana tiene cinco nominaciones incluida la de Artista Premio Lo Nuestro Del Año.

Shakira en Premio Lo Nuestro.

Bad Bunny - 51 nominaciones



Bad Bunny es un artista relativamente nuevo en Premio Lo Nuestro; sin embargo, la frescura y calidad de su música ha colocado entre los favoritos del evento con 51 menciones. Este año está nominado en seis ocasiones, varias de ellas gracias al éxito ‘X100to’ que grabó junto al Grupo Frontera.

Bad Bunny en Premio Lo Nuestro

Maluma y Sebastian Yatra – 47 nominaciones



Este 2024 Maluma es el máximo nominado a Premio Lo Nuestro al destacar en 14 categorías con lo que ya suma 47 nominaciones a lo largo de su carrera.

Maluma accepts the award for Pop Song of The Year onstage during Univision's 33rd Edition of Premio Lo Nuestro a la Música Latina



Por su parte, el también colombiano Sebastián Yatra también se ha colocado entre los más nominados de la historia de los premios al estar su nombre en 47 ocasiones.

Sebastián Yatra

Cuándo son los Premio Lo Nuestro 2024, conductores y otras sorpresas



La edición número 36 de Premio Lo Nuestro se llevará a cabo el próximo jueves 22 de febrero en el Miami-Dade Arena, en una ceremonia que será conducida por Clarissa Molina, Galilea Montijo y Angélica Vale.

Este año la lista de nominados es encabezada por Maluma con 14 menciones y durante el evento se entregarán varios reconocimientos a figuras destacables de la música latina entre los que se encuentran: Ana Bárbara, Don Omar y Olga Tañón.

Prepárate para una noche llena de estrellas, Premio Lo Nuestro 2024 contará con la participación de talentosos artistas sobre su escenario desde la famosa cantante brasileña Anitta, quien promete emocionar con sus éxitos y sorpresas, hasta el estreno de dos temas nuevos por parte del talentoso Camilo.

Eva Luna también brillará en el escenario con una emotiva colaboración, mientras que Gente de Zona traerá su energía única y fusionará ritmos latinos y urbanos.

Además, TINI regresa triunfalmente para deleitar a sus fans con su más reciente sencillo, y Yuridia hará historia con su primera aparición en Premio Lo Nuestro. No te pierdas las actuaciones de Gloria Trevi, Banda MS, Maluma, Natti Natasha, Wisin y Yandel, ¡será una fiesta inolvidable de la música latina!

No te pierdas ni un instante de la transmisión de Premio Lo Nuestro 2024 completamente en vivo a través de Univision el próximo jueves 22 de febrero, comenzando con el especial Noche de Estrellas a las 7P/6C y siguiendo con el gran evento a partir de las 8P/7C.

Recuerda que se hará una transmisión en todas las redes sociales de Univision y a través de ViX de todo lo que pasa en la alfombra magenta; iniciará a las 6P/5C y será conducida por Adamari López, Chiquinquirá Delgado, Karina Banda, Raúl de Molina, Gabriel Soto y Jomari Goyso.