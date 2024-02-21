Premio Lo Nuestro 2024: Fuerza Regida está nominado a Artista Revelación Grupo o Dúo - Música Mexicana

Video Premio Lo Nuestro 2024: Don Omar, el rey del reggaetón, será reconocido como Ícono global

En la 36ª edición de Premio Lo Nuestro, Fuerza Regida, uno de los grupos de música regional mexicana más populares del momento, se alza como nominado en la categoría de Artista Revelación Grupo o Dúo - Música Mexicana.

Originarios de California, este grupo comenzó como una banda de 'covers' y ha evolucionado hasta convertirse en un referente del género regional mexicano.

Su éxito les ha valido colaboraciones con destacados artistas como Becky G, Banda MS, Natanael Cano e incluso Peso Pluma.

En esta ocasión, Fuerza Regida no solo compite en la categoría de Artista Revelación, sino que también aspira al premio en otras categorías destacadas como Colaboración Del Año – Música Mexicana por ‘Bebé Dame’ junto a Grupo Frontera, Grupo o Dúo Del Año – Música Mexicana, Canción Banda Del Año por ‘Se Acabó (En Vivo)’ en colaboración con Lenin Ramírez y Banda Renovación, así como en la categoría de Álbum Del Año – Música Mexicana con su producción ‘Pa Que Hablen’.

Premio Lo Nuestro 2024: Cómo ver en vivo la alfombra magenta y la premiación

La alfombra magenta contará con seis conductores, quienes presentarán entrevistas exclusivas con los invitados, análisis de moda y brindarán información sobre la premiación.

En esta edición, Adamari López y Karina Banda se suman como conductoras de Noche de Estrellas, junto a Chiquinquirá Delgado, Raúl de Molina, Gabriel Soto y Jomari Goyso.

Recuerda que a partir de las 6P/5C tendremos la transmisión de nuestra alfombra live por TikTok, Instagram, Facebook, YouTube y en la página oficial del evento.

Noche de Estrellas iniciará a las 7P/6C, será transmitido por Univision, Galavisión y ViX y contará con dos números musicales especiales a cargo de Víctor Manuelle, y Diego Torres con su éxito 'Mejor que Ayer'.

No te pierdas Premio Lo Nuestro 2024, fiesta que iniciará a las 8P/7C, llena de música, talento y emociones. La ceremonia también será transmitida por Univision, Galavisión y ViX y tendrá una duración de tres horas.

Sintoniza la transmisión en vivo y disfruta de una noche única junto a tus artistas favoritos.

Premio Lo Nuestro 2024: ¿Quiénes serán los artistas homenajeados con premios especiales

La noche del Premio Lo Nuestro 2024 estará llena de emociones y reconocimientos. Tres artistas serán homenajeados con premios especiales.

Ana Bárbara recibirá el Premio Lo Nuestro a la Trayectoria, en reconocimiento a su destacada carrera en la música. Don Omar, uno de los líderes del género urbano, será galardonado con el premio Ícono Global. Y Olga Tañón, la mujer más premiada en la historia de estos premios, recibirá el Premio Lo Nuestro a la Excelencia.

Premio Lo Nuestro 2024: Artistas confirmados para actuar en la fiesta

La lista de artistas confirmados para actuar en la fiesta es impresionante y promete una noche llena de ritmos y alegría. El cantante y compositor colombiano Camilo presentará dos temas nuevos en colaboración con Evaluna, mientras que el dúo cubano Gente de Zona fusionará ritmos latinos y urbanos en una actuación especial.

Gloria Trevi estrenará su nuevo tema en medio de su exitosa gira, la banda de regional mexicano Banda MS ofrecerá un memorable performance en la música banda; Maluma, el artista más nominado de la noche, ofrecerá un gran espectáculo para deleite de todos los fans.

Una de las colaboraciones más esperadas es la de Carin León y Kane Brown, quienes interpretarán el tema 'The One (Pero No Como Yo)'. La edición 36 Premio Lo Nuestro marca la primera vez que el cantante de country esté presente en esta ceremonia.

Otras colaboraciones incluyen la anunciada entre Arcángel y Grupo Frontera, el perfomance preparado por Bad Gyal y la brasileña Anitta. Estas actuaciones prometen sorprender a todos los asistentes con su talento y energía en el escenario.

Premio Lo Nuestro 2024 ¿Cuándo son y a qué hora es la fiesta de la música latina?

Premio Lo Nuestro 2024 se llevarán a cabo el jueves 22 de febrero en el Kaseya Center de Miami, Florida. La transmisión en vivo estará a cargo de Univision, Galavisión y ViX. La noche comenzará con la alfombra magenta en el especial Noche de Estrellas, seguido de la fiesta principal con la conducción de Clarissa Molina, Galilea Montijo y Angélica Vale.