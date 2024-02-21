Premio Lo Nuestro 2024: Yng Lvcas está nominado en la categoría Artista Revelación Masculino

El joven de 24 años originario de Guadalajara, Jalisco, México, debuta en la lista de artistas nominados de Premio Lo Nuestro 2024 y lo hace en tres categorías, una de ellas a Artista Revelación Masculino. Entérate cuántos galardones se llevará a casa en la fiesta de este 22 de febrero, la cual será transmitida por Univision, Galavisión y ViX, a partir de las 7P/6C.

PUBLICIDAD

Para Artista Revelación de Premio Lo Nuestro 2024 está nominado junto a Beéle, Christian Alicea, Dei V, Michelle Maciel, Milo J, Omar Courtz, Peso Pluma, Rels B y Saiko. Sin duda es una de las categorías más reñidas, pues se trata de reconocer a los nuevos talentos.

Premio Lo Nuestro 2024: ¿En qué otras categorías está nominado Yng Lvcas?



Yng Lvcas logró una nominación en la categoría Remix Del Año por su éxito ‘La Bebe Remix’, la cual interpreta junto a Peso Pluma, tema que les permitió exposición a nivel internacional y millones de vistas en plataformas. Llevarse el galardón no será cosa fácil, ya que también están nominados Don Omar, Chencho Corleone y Anuel AA por ‘Podemos Repetirlo Remix’; Saiko, Quevedo, Feid & Mora, por ‘Polaris Remix’; Bizarrap & Tiestö, por ‘Quédate – Tiestö Remix’ y Karol G, Cris MJ & Ryan Castro por ‘Una Noche en Medellín Remix’.

Gracias a ‘La Bebe Remix’ Yng Lvcas también está nominado a Colaboración Del Año – Urbano, donde convive con temas como ‘Gatúbela’, ‘Mi Exxx’, ‘Nunca y Pico’, ‘La Jumpa’, entre otros.

Premio Lo Nuestro 2024: ¿Cuándo, dónde y a qué hora será la fiesta y qué artistas actuarán?



Este jueves 22 de febrero se realizará la entrega de premios en el Kaseya Center de Miami, Florida, ciudad que durante décadas ha albergado a la fiesta.

La ceremonia será conducida por Clarissa Molina, Galilea Montijo y Angélica Vale, quienes serán las encargadas de presentar los mejores performances que se pueden ver en la televisión. La lista de artistas confirmados para actuar está encabezada por Maluma, quien además es el artista más nominado de esta edición . Camilo, Evaluna, Pepe y Ángela Aguilar, Anitta, Bad Gyal, Gloria Trevi, son tan solo algunas de las figuras que veremos en el escenario.

PUBLICIDAD

Además, no te pierdas el número que preparan Carin León y el cantante de country Kane Brown pues presentarán a nivel mundial su tema ‘The One (Pero No Como Yo)’, confirmando que Premio Lo Nuestro es la plataforma preferida para los grandes lanzamientos.

Premio Lo Nuestro 2024: ¿Cómo ver en vivo la alfombra magenta y la entrega de premios?



El público que desee asistir para ser testigo de esta celebración lo puede hacer comprando sus boletos en Ticketmaster .

A las 6P/5C podrás ver la transmisión de nuestra alfombra live por TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, así como la página oficial del evento.

El especial Noche de Estrellas comenzará a las 7P/6C con el paso de las estrellas invitadas, nominados por la alfombra magenta, entrevistas exclusivas y el análisis de la moda. Podrás verla por Univision, Galavisión y ViX, esta última plataforma tendrá dos transmisiones (para suscriptores y no suscriptores).

La entrega de premios con todos los espectaculares performances iniciará a las 8P/7C y también podrás disfrutarla por Univision, Galavisión y ViX, Tendrá una duración de tres horas.

Ensayos de Premio Lo Nuestro 2024: ¿Qué artistas se han presentado?



El Kaseya Center ya comenzó a recibir a los artistas que ensayan sus números para la noche de este jueves. Cada uno prepara performances increíbles para deleitar a su público y te adelantamos que verás colaboraciones únicas, estrenos mundiales, así como un enorme derroche de talento.

PUBLICIDAD