Premio Lo Nuestro 2024: Yuridia está nominada a Canción del Año

La cantante mexicana Yuridia sigue cosechando éxitos y una de las más queridas por el publico y este año destaca en Premio Lo Nuestro al conseguir siete nominaciones.

De esta manera gracias a ‘¿Y Qué Tal Si Funciona’, tema que grabó junto a la banda MS de Sergio Lizárraga consiguió estar nominada a Canción Del Año, Canción Del Año – Música Mexicana y Canción Banda Del Año.

Por su parte con ‘Qué Agonía’, tema que canta junto a Ángela Aguilar compite en Colaboración Del Año y Canción Mariachi/Ranchera Del Año.

Por último, la originaria de Hermosillo también busca un premio como Artista Femenina Del Año y en Álbum Del Año – Música Mexicana, gracias a su producción ‘Pa’ Luego Es Tarde’.

Cuándo son los Premio Lo Nuestro 2024, conductores y otras sorpresas

La edición número 36 de Premio Lo Nuestro se llevará a cabo el próximo jueves 22 de febrero en el Miami-Dade Arena, en una ceremonia que será conducida por Clarissa Molina, Galilea Montijo y Angélica Vale.

Este año la lista de nominados es encabezada por Maluma con 13 menciones y durante el evento se entregarán varios reconocimientos a figuras destacables de la música latina entre los que se encuentran: Ana Bárbara, Don Omar y Olga Tañón.

No te pierdas ni un instante de la transmisión de Premio Lo Nuestro 2024 completamente en vivo a través de Univision el próximo jueves 22 de febrero, comenzando con el especial Noche de Estrellas a las 7P/6C y siguiendo con el gran evento a partir de las 8P/7C.

Recuerda que se hará una transmisión en todas las redes sociales de Univision y a través de ViX de todo lo que pasa en la alfombra magenta; iniciará a las 6P/5C y será conducida por Adamari López, Chiquinquirá Delgado, Karina Banda, Raúl de Molina, Gabriel Soto y Jomari Goyso.

Estos son los artistas confirmados para actuar en Premio Lo Nuestro 2024:

La lista de artistas confirmados que actuarán es larga y ya se han anunciado los nombres de Chayanne, Ángela y Pepe Aguilar, Camilo, Evaluna, Gloria Trevi, Banda MS, Grupo Frontera, Natti Natasha, Wisin y Yandel, entre otras figuras.