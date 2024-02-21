Premio Lo Nuestro 2024: Machine Gun Kelly cantará con Don Omar un tema icónico del reggaetón

A unas horas de que se realice la edición 36 de Premio Lo Nuestro se confirma la participación del exrapero estadounidense durante el homenaje que se le realizará a Don Omar, quien será galardonado con el título Ícono Global en la fiesta que se realizará este jueves 22 de febrero.

PUBLICIDAD

Premio Lo Nuestro celebrará la entrega de premios a 38 categorías que integraron este año su lista de artistas nominados . De 180 artistas, el cantante colombiano Maluma es el más nominado de esta edición.

Premio Lo Nuestro 2024: Don Omar será reconocido como Ídolo Global



William Omar Landrón Rivera, mejor conocido como Don Omar, ha figurado durante años como cantante, compositor, productor y actor. Ha sido uno de los pioneros del género urbano, siendo una fuente constante de inspiración para innumerables artistas nuevos.

Por su contribución a la música y trayectoria, este 2024 recibirá el galardón Ídolo Global y será ovacionado por sus colegas.

Premio Lo Nuestro 2024: Don Omar y Machine Gun Kelly cantarán ‘Danka Kuduro’



El cantante se une al reconocimiento del Ícono Global del que será objeto Don Omar en Premio Lo Nuestro 2024. Este será el debut del músico estadounidense en el escenario de esta fiesta latina, la de mayor tradición.

Juntos tendrán una actuación especial con el éxito ‘Danza Kuduro’, marcando la primera vez que estos dos artistas colaboran en una presentación. El año pasado, Machine Gun Kelly, artista que mezcla géneros ,sorprendió a sus fanáticos con una cautivadora versión del himno del reggaetón en el Mad Cool Festival de Madrid.

Este momento icónico subraya el legado perdurable de la canción, que no solo ha dejado su huella en la historia de la música, sino que también impulsó el ascenso global de la música urbana, dominando las listas de éxitos en todo el mundo.

Premio Lo Nuestro 2024: ¿Con qué otros artistas cantará Don Omar?



Además de su performance con Machine Gun Kelly, el homenajeado unirá fuerzas con Anitta y Wisin y Yandel, presentaciones especiales para celebrar la influencia de la música urbana.

PUBLICIDAD

Premio Lo Nuestro 2024: ¿Cuándo, dónde, a qué hora será la fiesta y qué artistas actuarán?



Este jueves 22 de febrero se realizará la entrega de premios en el Kaseya Center de Miami, Florida, ciudad que durante décadas ha albergado a la fiesta.

La ceremonia será conducida por Clarissa Molina, Galilea Montijo y Angélica Vale. La lista de artistas confirmados para actuar está encabezada por Maluma, quien además es el artista más nominado de esta edición, tendrá un gran performance. Camilo, Evaluna, Pepe y Ángela Aguilar, Banda MS, Arcángel, Grupo Frontera, Bad Gyal, Gloria Trevi, son tan solo algunas de las figuras que veremos en el escenario.

Además, no te pierdas el número que preparan Carin León y el cantante de country Kane Brown pues presentarán a nivel mundial su tema ‘The One (Pero No Como Yo)’, confirmando que Premio Lo Nuestro es la plataforma preferida para los grandes lanzamientos.

Premio Lo Nuestro 2024: ¿Cómo ver en vivo la alfombra magenta y la entrega de premios?



No hay forma de perderse esta gran celebración. El público que desee asistir para ser testigo de esta celebración lo puede hacer comprando sus boletos en Ticketmaster.

A las 6P/5C podrás ver la transmisión de nuestra alfombra live por TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, así como la página oficial del evento.

PUBLICIDAD

El especial Noche de Estrellas comenzará a las 7P/6C con el paso de las estrellas invitadas, nominados por la alfombra magenta, entrevistas exclusivas y el análisis de la moda. Podrás verla por Univision, Galavisión y ViX, esta última plataforma tendrá dos transmisiones (para suscriptores y no suscriptores).