Premio Lo Nuestro 2024: Grupo Firme está nominado a Canción del Año – Música Mexicana

Grupo Firme, agrupación creada por Jairo Corrales y Eduin Cazares en la ciudad fronteriza de Tijuana se ha convertido en un referente del a nueva ola de la música mexicana sigue cosechando éxitos y en esta ocasión está nominada en cinco de las 38 categorías que se reconocerán este año en Premio Lo Nuestro.

Los mexicanos están nominados para Canción del Año – Música Mexicana categoría en la que compite con músicos de la talla de Eslabón Armado & Peso Pluma; La Maquinaria Norteña; Carin León; Alejandro Fernández; Alfredo Olivas; Grupo Frontera; Los Ángeles Azules, Cazzu & Santa Fe Klan; Christian Nodal; y Yuridia & Banda MS de Sergio Lizárraga.

Las otras nominaciones de Grupo Firme

El Grupo Firme este año destacó por su tema ‘Alaska’ el cual grabó junto al colombiano Camilio y destaca en La Mezcla Perfecta del Año, Canción del Año – Música Mexicana, Colaboración del Año – Música Mexicana.

Asimismo compite en las categorías de Grupo o Dúo Del Año – Música Mexicana y Canción Banda Del Año por ‘Calidad’, tema que grabó junto a Luis Mexia.

Cuándo son los Premio Lo Nuestro 2024, conductores y otras sorpresas

La edición número 36 de Premio Lo Nuestro se llevará a cabo el próximo jueves 22 de febrero en el Miami-Dade Arena, en una ceremonia que será conducida por Clarissa Molina, Galilea Montijo y Angélica Vale.

Este año la lista de nominados es encabezada por Maluma con 13 menciones y durante el evento se entregarán varios reconocimientos a figuras destacables de la música latina entre los que se encuentran: Ana Bárbara, Don Omar y Olga Tañón.

No te pierdas ni un instante de la transmisión de Premio Lo Nuestro 2024 completamente en vivo a través de Univision el próximo jueves 22 de febrero, comenzando con el especial Noche de Estrellas a las 7P/6C y siguiendo con el gran evento a partir de las 8P/7C.

Recuerda que se hará una transmisión en todas las redes sociales de Univision y a través de ViX de todo lo que pasa en la alfombra magenta; iniciará a las 6P/5C y será conducida por Adamari López, Chiquinquirá Delgado, Karina Banda, Raúl de Molina, Gabriel Soto y Jomari Goyso.

Estos son los artistas confirmados para actuar en Premio Lo Nuestro 2024:

La lista de artistas confirmados que actuarán es larga y ya se han anunciado los nombres de Chayanne, Ángela y Pepe Aguilar, Camilo, Evaluna, Gloria Trevi, Banda MS, Grupo Frontera, Natti Natasha, Wisin y Yandel, entre otras figuras.