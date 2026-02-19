TV SHOWS
TV SHOWS
premio lo nuestro
Premio Lo Nuestro

Premio Lo Nuestro 2026: todos los ganadores de la noche

Conoce cuáles artistas triunfaron en las 44 categorías de la edición número 38. Estamos actualizando en vivo con los resultados desde el Kaseya Center de Miami. ¡Sigue aquí nuestro liveblog y no te pierdas ningún detalle!

Además, sigue la transmisión en vivo a partir de las 7P/6C por Univision, UNIMÁS y ViX

Univision picture
Por:Univision
add
Síguenos en Google
Video ¡Día 2 de ensayos! Thalía, Xavi y Melody ya están en Premio Lo Nuestro

IMPORTANTE: Esta nota se encuentra en actualización constante. Refresca la página para conocer a los nuevos ganadores conforme se anuncien en vivo.

La edición número 38 de Premio Lo Nuestro se celebra este jueves 19 de febrero en el Kaseya Center de Miami, Florida, para reconocer a los artistas que están dejando huella en la música latina. Con 248 artistas nominados en 44 categorías, la gala promete ser una celebración inolvidable de nuestras raíces.

PUBLICIDAD

A continuación, presentamos la lista oficial de los artistas que han alzado el galardón en Premio Lo Nuestro 2026:

Más sobre Premio Lo Nuestro

¡Es hoy! No te pierdas Premio Lo Nuestro 2026: Todos los detalles de la gran noche
4 mins

¡Es hoy! No te pierdas Premio Lo Nuestro 2026: Todos los detalles de la gran noche

Premio Lo Nuestro
Premio Lo Nuestro 2026: Los mejores momentos de los ensayos con Cristian Castro, Thalía y Juanes
10:47
NUEVO

Premio Lo Nuestro 2026: Los mejores momentos de los ensayos con Cristian Castro, Thalía y Juanes

Premio Lo Nuestro
Prince Royce y Romeo Santos unirán sus voces en un show inolvidable en Premio Lo Nuestro 2026
0:15

Prince Royce y Romeo Santos unirán sus voces en un show inolvidable en Premio Lo Nuestro 2026

Premio Lo Nuestro
Tokischa y Kany García entre las artistas que cantarán en Premio Lo Nuestro 2026
3 mins

Tokischa y Kany García entre las artistas que cantarán en Premio Lo Nuestro 2026

Premio Lo Nuestro
¡Día 2 de ensayos! Thalía, Xavi y Melody ya están en Premio Lo Nuestro
5:32

¡Día 2 de ensayos! Thalía, Xavi y Melody ya están en Premio Lo Nuestro

Premio Lo Nuestro
Elena Rose revela quién la inspiró para crear su canción 'Me Lo Merezco': tiene un mensaje hermoso
9:16

Elena Rose revela quién la inspiró para crear su canción 'Me Lo Merezco': tiene un mensaje hermoso

Premio Lo Nuestro
Sebastián Yatra le dice a Jomari Goyso que se ve "muy cucarachón" y le explica qué significa
4:36

Sebastián Yatra le dice a Jomari Goyso que se ve "muy cucarachón" y le explica qué significa

Premio Lo Nuestro
Maria Becerra y Marko se 'enfrentan' en un desafío de baile, ¿quién tiene mejores pasos?
4:58

Maria Becerra y Marko se 'enfrentan' en un desafío de baile, ¿quién tiene mejores pasos?

Premio Lo Nuestro
Así han sido los ensayos de los artistas que cantarán en Premio Lo Nuestro 2026: fotos y videos
6 mins

Así han sido los ensayos de los artistas que cantarán en Premio Lo Nuestro 2026: fotos y videos

Premio Lo Nuestro
Los Tigres del Norte están nominados en estas categorías de Premio Lo Nuestro 2026
2 mins

Los Tigres del Norte están nominados en estas categorías de Premio Lo Nuestro 2026

Premio Lo Nuestro

Artista Femenina Del Año - Urbano

  • Anitta
  • Bad Gyal
  • Fariana
  • Karol G GANADORA
  • Natti Natasha
  • Rainao
  • Tokischa
  • Yailín La Más Viral
  • Yeri Mua
  • Young Miko

Canción Del Año

  • ‘Desde Hoy’ - Natti Natasha
  • ‘DTMF’ - Bad Bunny GANADOR
  • ‘El Amor de Mi Herida’ - Carín León
  • ‘Imagínate’ - Danny Ocean & Kapo
  • ‘Khé?’ - Rauw Alejandro & Romeo Santos
  • ‘Latina Foreva’ - Karol G
  • ‘Me Jalo’ - Fuerza Regida & Grupo Frontera
  • ‘No Me Sé Rajar’ - Alejandro Fernández
  • ‘Otra Noche (Feat. Darell)’ - Myke Towers & Darell
  • ‘Soltera’ - Shakira

Colaboración Del Año - Pop

  • ‘Abrázame’ - Ángela Aguilar & Felipe Botello y El Sonoro Rugir
  • ‘Accidente’ - Jesse & Joy & Elsa Y Elmar
  • ‘Bésame’ - Alejandro Sanz & Shakira GANADORES
  • ‘Bunda’ - Emilia & Luísa Sonza
  • ‘Conmigo Sin Ti’ - Matisse & Cristian Castro
  • ‘Huir’ - Kany García & Lia Kali
  • ‘La Del Primer Puesto’ - Reik & Xavi
  • ‘Se Fue’ - Rauw Alejandro & Laura Pausini
  • ‘Si Tuviera Que Elegir’ - Ricardo Montaner, Camilo & Evaluna Montaner
  • ‘Sin Ti’ - Morat & Jay Wheeler
PUBLICIDAD

Colaboración Del Año - Pop/Urbano

  • ‘2AM’ - Sebastián Yatra & Bad Gyal
  • ‘Que Haces’ - Becky G & Manuel Turizo GANADORES
  • ‘Samaná’ - Mau Y Ricky, Danny Ocean & Yorghaki
  • ‘Tamo Bien’ - Enrique Iglesias, Pitbull & IamChino
  • ‘Te Acuerdas?’ - DND | Do Not Disturb & R!ch Yashel
  • ‘Volver’ - Piso 21, Marc Anthony & Beéle
Relacionados:
Premio Lo NuestroPremio Lo Nuestro 2026PLN GanadoresPLN 26PLN Noticias

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Bodas S.A.
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX