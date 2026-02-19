Premio Lo Nuestro 2026: todos los ganadores de la noche
Conoce cuáles artistas triunfaron en las 44 categorías de la edición número 38. Estamos actualizando en vivo con los resultados desde el Kaseya Center de Miami. ¡Sigue aquí nuestro liveblog y no te pierdas ningún detalle!
La edición número 38 de Premio Lo Nuestro se celebra este jueves 19 de febrero en el Kaseya Center de Miami, Florida, para reconocer a los artistas que están dejando huella en la música latina. Con 248 artistas nominados en 44 categorías, la gala promete ser una celebración inolvidable de nuestras raíces.
A continuación, presentamos la lista oficial de los artistas que han alzado el galardón en Premio Lo Nuestro 2026:
Artista Femenina Del Año - Urbano
- Anitta
- Bad Gyal
- Fariana
- Karol G GANADORA
- Natti Natasha
- Rainao
- Tokischa
- Yailín La Más Viral
- Yeri Mua
- Young Miko
Canción Del Año
- ‘Desde Hoy’ - Natti Natasha
- ‘DTMF’ - Bad Bunny GANADOR
- ‘El Amor de Mi Herida’ - Carín León
- ‘Imagínate’ - Danny Ocean & Kapo
- ‘Khé?’ - Rauw Alejandro & Romeo Santos
- ‘Latina Foreva’ - Karol G
- ‘Me Jalo’ - Fuerza Regida & Grupo Frontera
- ‘No Me Sé Rajar’ - Alejandro Fernández
- ‘Otra Noche (Feat. Darell)’ - Myke Towers & Darell
- ‘Soltera’ - Shakira
Colaboración Del Año - Pop
- ‘Abrázame’ - Ángela Aguilar & Felipe Botello y El Sonoro Rugir
- ‘Accidente’ - Jesse & Joy & Elsa Y Elmar
- ‘Bésame’ - Alejandro Sanz & Shakira GANADORES
- ‘Bunda’ - Emilia & Luísa Sonza
- ‘Conmigo Sin Ti’ - Matisse & Cristian Castro
- ‘Huir’ - Kany García & Lia Kali
- ‘La Del Primer Puesto’ - Reik & Xavi
- ‘Se Fue’ - Rauw Alejandro & Laura Pausini
- ‘Si Tuviera Que Elegir’ - Ricardo Montaner, Camilo & Evaluna Montaner
- ‘Sin Ti’ - Morat & Jay Wheeler
Colaboración Del Año - Pop/Urbano
- ‘2AM’ - Sebastián Yatra & Bad Gyal
- ‘Que Haces’ - Becky G & Manuel Turizo GANADORES
- ‘Samaná’ - Mau Y Ricky, Danny Ocean & Yorghaki
- ‘Tamo Bien’ - Enrique Iglesias, Pitbull & IamChino
- ‘Te Acuerdas?’ - DND | Do Not Disturb & R!ch Yashel
- ‘Volver’ - Piso 21, Marc Anthony & Beéle