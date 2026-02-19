Premio Lo Nuestro 2026: Los artistas más ganadores
Una gran noche se vivió en Premio Lo Nuestro 2026 entre el glamour de la alfombra magenta, los performances musicales y, por supuesto, la entrega de los codiciados galardones.
Este año, Premio Lo Nuestro tuvo un total de 248 nominados, divididos en 44 categorías y estos son los artistas que más premios se llevaron este año. Cabe recordar que los ganadores fueron elegidos mediante el voto del público, muchas gracias a quienes participaron.
Bad Bunny se convierte en el artista más ganador de Premio Lo Nuestro 2026
Bad Bunny no solo estaba en el top de los artistas con más nominaciones, también se lleva el título como la celebridad con más galardones, pues recibió un total de seis:
- Artista Premio Lo Nuestro Del Año
- Canción Del Año por ‘DTMF’
- Álbum Del Año por ‘Debí Tirar Más Fotos’
- Artista Masculino Del Año - Urbano
- Canción Del Año - Pop/Urbano por ‘DTMF’
- Colaboración Del Año - Tropical por ‘Café con Ron’ (en colaboración con Los Pleneros De La Cresta)
Carín León triunfa en Premio Lo Nuestro 2026 como uno de los artistas más ganadores
El intérprete de regional mexicano suma un éxito más a su carrera: se lleva a casa cinco galardones de Premio lo Nuestro 2026:
- Colaboración "Crossover" Del Año por ‘Lost In Translation’ (en colaboración con Kacey Musgraves)
- Canción Del Año - Pop/Rock por ‘Vivir Sin Aire’ (en colaboración con Maná)
- Artista Masculino Del Año - Música Mexicana
- Canción Del Año - Música Mexicana por ‘El Amor de Mi Herida’
- Colaboración Del Año - Música Mexicana por ‘Si Tú Me Vieras’ (en colaboración con Maluma)
Karol G es una de las artistas femeninas más ganadoras de Premio Lo Nuestro 2026
Karol G puso en alto el nombre de Colombia al ser una de las cantantes con más premios este año. ‘La Bichota’ triunfó en estas tres categorías:
- Artista Femenina Del Año - Urbano
- Canción Del Año - Urbano por ‘Latina Foreva’
- Colaboración Del Año - Urbano por ‘+57’ (en colaboración con Feid, DFZM, Ovy On The Drums, J Balvin, Maluma, Ryan Castro y Blessd)
Maluma también se coloca en la lista de los artistas más ganadores en Premio Lo Nuestro 2026
El nombre del cantante y compositor colombiano brilló en esta edición de Premio Lo Nuestro 2026, ya que se llevó tres galardones a casa:
- Colaboración Del Año - Urbano por ‘+57’ (en colaboración con Karol G, Feid, DFZM, Ovy On The Drums, J Balvin, Ryan Castro y Blessd)
- Artista Pop Masculino Del Año
- Colaboración Del Año - Música Mexicana por ‘Si Tú Me Vieras’ (en colaboración con Carín León)
Yuridia también es una de las artistas con más premios en Premio Lo Nuestro 2026
La artista mexicana brilló en Premio Lo Nuestro 2026, ya que recibió tres galardones y eso la convierte en una de las artistas más ganadoras:
- Mejor Combinación Femenina por ‘Brujería’ (en colaboración con Majo Aguilar)
- Canción Mariachi/Ranchera Del Año por ‘Sin Llorar’
- Álbum Del Año - Música Mexicana por ‘Sin Llorar’