Cuándo, dónde y a qué hora se celebrará Premio Lo Nuestro 2026, ¡aparta la fecha!
Premio Lo Nuestro 2026 ya está arrancando motores, entérate en qué fecha y lugar se llevará a cabo la edición número 38.
Recuerda que tú eliges a los ganadores de Premio Lo Nuestro 2026, aquí te decimos cómo votar por tus artistas favoritos.
Video Inician las votaciones en Premio Lo Nuestro 2026, ¡participa!
Además de la lista de artistas nominados y también cómo votar en Premio Lo Nuestro 2026, ahora te decimos cuándo y dónde se realizará esta máxima fiesta de la música latina que este año tiene como slogan: “Honrando lo que somos”.
Premio Lo Nuestro 2026: cuándo, dónde y a qué hora se realizará
Premio Lo Nuestro 2026 se llevará a cabo el jueves 19 de febrero a las 7P/6C, en Kaseya Center, Miami.
Premio Lo Nuestro 2026: dónde puedo verlo en vivo
Premio Lo Nuestro 2026 se transmitirá en vivo por la señal de Univision, UNIMÁS, Galavisión y el servicio de streaming ViX.
Premio Lo Nuestro 2026: así puedes comprar tus boletos para asistir
Si deseas comprar tus tickets para acudir a Premio Lo Nuestro 2026, solo tienes que ingresar en la página de Ticketmaster https://www.ticketmaster.com/event/0D00642997BE52DF y seleccionar el número de boletos que deseas.
