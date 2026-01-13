TV SHOWS
TV SHOWS
premio lo nuestro
Premio Lo Nuestro

Cuándo, dónde y a qué hora se celebrará Premio Lo Nuestro 2026, ¡aparta la fecha!

Premio Lo Nuestro 2026 ya está arrancando motores, entérate en qué fecha y lugar se llevará a cabo la edición número 38.

Recuerda que tú eliges a los ganadores de Premio Lo Nuestro 2026, aquí te decimos cómo votar por tus artistas favoritos.

Vanessa Mena's profile picture
Por:Vanessa Mena
add
Síguenos en Google
Video Inician las votaciones en Premio Lo Nuestro 2026, ¡participa!

Además de la lista de artistas nominados y también cómo votar en Premio Lo Nuestro 2026, ahora te decimos cuándo y dónde se realizará esta máxima fiesta de la música latina que este año tiene como slogan: “Honrando lo que somos”.

Premio Lo Nuestro 2026: cuándo, dónde y a qué hora se realizará

PUBLICIDAD

Más sobre Premio Lo Nuestro

Premio Lo Nuestro 2026: dónde y cómo verlo en vivo
1 mins

Premio Lo Nuestro 2026: dónde y cómo verlo en vivo

Premio Lo Nuestro
Los artistas más nominados en Premio Lo Nuestro 2026: Bad Bunny y Carín León están en el top
7 mins

Los artistas más nominados en Premio Lo Nuestro 2026: Bad Bunny y Carín León están en el top

Premio Lo Nuestro
Así puedes comprar tus boletos para asistir a Premio Lo Nuestro 2026
1 mins

Así puedes comprar tus boletos para asistir a Premio Lo Nuestro 2026

Premio Lo Nuestro
Premio Lo Nuestro 2026: Así puedes votar para elegir a los artistas ganadores
2 mins

Premio Lo Nuestro 2026: Así puedes votar para elegir a los artistas ganadores

Premio Lo Nuestro
Premio Lo Nuestro 2026: la lista completa de artistas NOMINADOS
8 mins

Premio Lo Nuestro 2026: la lista completa de artistas NOMINADOS

Premio Lo Nuestro
Inician las votaciones en Premio Lo Nuestro 2026, ¡participa!
0:15

Inician las votaciones en Premio Lo Nuestro 2026, ¡participa!

Premio Lo Nuestro
Premio Lo Nuestro 2026: términos y condiciones de las votaciones
9 mins

Premio Lo Nuestro 2026: términos y condiciones de las votaciones

Premio Lo Nuestro
Premio Lo Nuestro 2026: este día se dará a conocer la lista de nominados
2 mins

Premio Lo Nuestro 2026: este día se dará a conocer la lista de nominados

Premio Lo Nuestro
Premio Lo Nuestro 2026: pronto se dará a conocer la lista de nominados
0:15

Premio Lo Nuestro 2026: pronto se dará a conocer la lista de nominados

Premio Lo Nuestro
El recuento de los mejores momentos | Premio Lo Nuestro 2025
9:03

El recuento de los mejores momentos | Premio Lo Nuestro 2025

Premio Lo Nuestro

Premio Lo Nuestro 2026 se llevará a cabo el jueves 19 de febrero a las 7P/6C, en Kaseya Center, Miami.

Notas Relacionadas

Los artistas más nominados en Premio Lo Nuestro 2026: Bad Bunny y Carín León están en el top

Los artistas más nominados en Premio Lo Nuestro 2026: Bad Bunny y Carín León están en el top

Premio Lo Nuestro
7 min

Premio Lo Nuestro 2026: dónde puedo verlo en vivo

Premio Lo Nuestro 2026 se transmitirá en vivo por la señal de Univision, UNIMÁS, Galavisión y el servicio de streaming ViX.

Premio Lo Nuestro 2026: así puedes comprar tus boletos para asistir

Si deseas comprar tus tickets para acudir a Premio Lo Nuestro 2026, solo tienes que ingresar en la página de Ticketmaster https://www.ticketmaster.com/event/0D00642997BE52DF y seleccionar el número de boletos que deseas.

Relacionados:
Premio Lo NuestroPremio Lo Nuestro 2026

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
LALOLA
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Casados con hijos
Gratis
Oríllese a la orilla
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX