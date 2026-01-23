Artistas 2 Watch: Premio lo Nuestro reconoce la creatividad e innovación de estos músicos

Video Inician las votaciones en Premio Lo Nuestro 2026, ¡participa!

Premio Lo Nuestro 2026 sigue dando sorpresas a sus fans. Luego del anuncio de que Thalía, Clarissa Molina y Nadia Ferreira serán las conductoras este año, ahora se dio a conocer qué artistas recibirán el premio especial Artistas 2 Watch.

Artistas que recibirán el premio Artistas 2 Watch en Premio Lo Nuestro 2026

Artistas 2 Watch es una iniciativa editorial que reconoce a talentos emergentes de la música latina. Estos artistas están causando impacto en la industria musical, tienen una visibilidad creciente y se proyectan como figuras clave del futuro.

Son seleccionados por su relevancia, creatividad y trayectoria ascendente. Además, se les invita a participar en grandes eventos, alfombras rojas y producciones especiales para darles mayor exposición ante más amplias de la comunidad hispana.

Los artistas galardonados son seleccionados por un comité de expertos en la industria musical, que este año está integrado por

Devin Landaues socio, agente y cofundador de TBA

Manu Ferradases Senior Manager de Latin Talent and Industry Relations en SiriusXM /Pandora

icky López Borzacchini, quien lidera las alianzas estratégicas paraAmazon Musicen elmercado latino de Estados Unidos

Julyssa Lopez, Editora Adjunta de Música en 'Rolling Stone'

A. Chal recibirá el premio Artistas 2 Watch de Premio Lo Nuestro 2026

A. Chal es un artista electrónico y urbano que se está abriendo paso en la industria musical. Gracias a su origen peruano-estadounidense, destaca por su sonido innovador y sus letras bilingües, ya que es pionero en fusionar ritmos de ambos países.

Alejandro Salazar Pezo —su nombre de pila— conecta mundos a través del idioma, pero también por medio de su producción, uniendo la nostalgia de las olas oscuras con ritmos tribales exóticos, la valentía neoyorquina y la sensibilidad romántica.

Por si fuera poco, A. Chal tiene una presencia mística y un estilo distintivo que combina su sentido de la moda con sus raíces indígenas y su admiración por el underground.

A. Chal será reconocida como Artista 2 Watch en Premio Lo Nuestro 2026 Imagen Premio Lo Nuestro

Gala Brie tendrá el reconocimiento Artistas 2 Watch de Premio Lo Nuestro 2026

La cantautora y performer peruano-brasileña es reconocida por su propuesta de pop y rock alternativo con influencias tropicales e identitarias, así como su fuerte presencia escénica.

Gala Brie, cuyo nombre de pila es Gabriela Gastelumendi Gonçalves, inició su trayectoria artística en el teatro y la actuación antes de consolidarse en la música. Su álbum debut fue ‘Intensos Instantes’ y posteriormente desarrolló una carrera como solista.

Gracias a su talento, ha abierto conciertos en Lima, Perú para artistas de talla internacional como Coldplay y Katty Perry. Esto representó un gran impulso en su carrera, pues incluso recibió el respaldo de Chris Martin (vocalista de Coldplay) por su gran trabajo.

Gala Brie será reconocida como Artista 2 Watch en Premio Lo Nuestro 2026 Imagen Premio Lo Nuestro

Gera Demara también está entre los Artistas 2 Watch de Premio Lo Nuestro 2026

Gera Demara es un cantautor y artista mexicano originario de Mexicali, Baja California Norte. Es reconocido por su propuesta contemporánea que fusiona regional mexicano con pop y R&B.

Inició su trayectoria musical a los 15 años, como acordeonista, y desde entonces ha estado forjando su carrera como intérprete y compositor, caracterizándose por sus letras emotivas y una sensibilidad melódica muy personal.

En 2025 tuvo una participación destacada en el Latin Alternative Music Conference (LAMC) en Nueva York. Además, ha colaborado como compositor con importantes artistas.

Gera Demara será reconocido como Artista 2 Watch en Premio Lo Nuestro 2026 Imagen Premio Lo Nuestro

Niko Rubio se suma a los Artistas 2 Watch de Premio Lo Nuestro 2026

La cantautora mexicano-salvadoreña radica en Los Ángeles y es reconocida por su propuesta versátil que fusiona pop, indie, reggae y sonidos latinos.

Su estilo comenzó a llamar la atención con su EP debut ‘Wish You Were Here’, lanzado en 2021; seguido por ‘Un Millón de Besos’ (2023) y su primer proyecto totalmente en español: ‘Mar y Tierra’ (2024). En este último resaltó sus raíces mexicanos y el uso de instrumentos tradicionales.

Con un crecimiento constante en plataformas streaming, colaboraciones relevantes y una sólida presencia en vivo, Niko Rubio se posiciona como una voz emergente que conecta culturas y géneros.

Niko Rubio será reconocida como Artista 2 Watch en Premio Lo Nuestro 2026 Imagen Premio Lo Nuestro

Planta Industrial será reconocida entre los Artistas 2 Watch de Premio Lo Nuestro 2026

Planta Industrial surge en el Bronx, en Nueva York, como un proyecto crudo y transgresor. Está liderado por los artistas dominicanos Saso y AKA The Darknight.

Fusiona post-punk, dark wave, electrónica, pop y rap en spanglish (mezcla de español e inglés), junto con ritmos y elementos de la cultura afrocaribeña, lo cual crea un sonido que desafía las convenciones.

Con un lenguaje sonoro y visual propio, Planta Industrial encabeza una nueva ola que está redefiniendo la escena musical en Nueva York, en la comunidad hispana.

Planta Industrial será reconocido como Artista 2 Watch en Premio Lo Nuestro 2026 Imagen Premio Lo Nuestro

Rusowsky obtendrá el reconocimiento Artistas 2 Watch de Premio Lo Nuestro 2026

Ruslán Mediavilla —su nombre de pila— es un cantante, compositor, productor y multiinstrumentista español. Su propuesta musical fusiona electrónica, pop, R&B alternativo, reggaeton alternativo y sonidos experimentales.

Comenzó su carrera en 2019 y desde entonces se ha consolidado como una figura clave de la escena vanguardista madrileña. Es parte del colectivo creativo Rusia-IDK y ha colaborado con artistas como C. Tangana, Dellafuente, Ralphie Choo y Bb Trickz.

Rusowsky será reconocido como Artista 2 Watch en Premio Lo Nuestro 2026 Imagen Premio Lo Nuestro

Sofia Monroy será honrada con el premio Artistas 2 Watch de Premio Lo Nuestro 2026

Sofía Monroy es una artista mexicano-sueca, ya que nació en la Ciudad de México y fue criada entre México y Suecia. Su propuesta fusiona sonidos del pop, R&B, soul y ritmos latinos con una sensibilidad multicultural y una narrativa emocional única.

Durante su adolescencia participó en el programa IDOL en Suecia, lo que le otorgó visibilidad en la industria musical. En marzo de 2025 lanzó su álbum debut ‘Morena’, que se distingue por letras honestas y beats vanguardistas que celebran su dualidad cultural y la catapultan como una de las voces emergentes más interesantes de la música latina contemporánea.

Sofia Monroy será reconocida como Artista 2 Watch en Premio Lo Nuestro 2026 Imagen Premio Lo Nuestro

Taichu tendrá el reconocimiento Artistas 2 Watch de Premio Lo Nuestro 2026

Tais López Miranda, mejor conocida como Taichi, es una cantante, compositora y performer argentina con un estilo único. Ella creó su propio universo sonoro y visual, al que llama “hotcore” y es una fusión de trap, pop, electrónica, R&B y elementos experimentales que retan los límites convencionales.

Comenzó su carrera en 2019 con el sencillo ‘Luxury’. También fundó el colectivo Rip Gang y eso le trajo gran notoriedad en la escena urbana y alternativa. En 2023 lanzó su álbum debut ‘RAWR’ y colaboró con artistas como Rusowsky y Lali Espósito.

Taichu será reconocida como Artista 2 Watch en Premio Lo Nuestro 2026 Imagen Premio Lo Nuestro

¿Cuándo y en dónde se llevará a cabo Premio Lo Nuestro 2026?

Premio Lo Nuestro 2026 se celebrará el próximo jueves 19 de febrero. El fabuloso recinto en donde se reunirán tus artistas favoritos será el Kaseya Center en Miami, Florida.

Premio Lo Nuestro 2026: ¿dónde y a qué hora puedo verlo en vivo?

Las conductoras de Premio Lo Nuestro 2026 serán Thalía, Clarissa Molina y Nadia Ferreira. Estas guapas y carismáticas hosts acompañarán al público durante la ceremonia de premiación y los shows musicales.

¿Cómo votar en Premio Lo Nuestro 2026?

Participa en las votaciones de Premio Lo Nuestro 2026 y apoya a tus artistas favoritos para que se lleven un galardón a casa ( aquí puedes consultar la lista completa de nominados). Solo sigue estos sencillos pasos:

Ingresa a la página de votaciones https://www.premiolonuestro.com/vota y registra tu correo electrónico. Las 44 categorías de este año te aparecerán organizadas en cinco grupos. En cada una verás a los artistas nominados. Elige a tu artista favorito en cada categoría y confirma tu voto.

Premio Lo Nuestro 2026: ¿dónde comprar boletos para asistir?