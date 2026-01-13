TV SHOWS
Premio Lo Nuestro 2026: Así puedes votar para elegir a los artistas ganadores

La edición número 38 de Premio Lo Nuestro contará con 44 categorías y te decimos cómo puedes votar por tus artistas favoritos para que se lleven un galardón a casa.

Recuerda que es muy fácil adquirir tus boletos para asistir a Premio Lo Nuestro 2026, aquí te explicamos dónde comprarlos.

Video Inician las votaciones en Premio Lo Nuestro 2026, ¡participa!

Premio Lo Nuestro 2026 ya dio a conocer la lista completa de los artistas nominados, en las 44 categorías de este año.

Los ganadores serán elegidos mediante la votación del público y aquí te decimos cómo puedes darle tu voto a tus celebridades favoritas, para que se lleven un galardón a casa.

¿Cómo votar en Premio Lo Nuestro 2026?

Esta es una guía muy sencilla para que puedas participar en las votaciones de Premio Lo Nuestro 2026 y elegir a los artistas ganadores de este año:

1. Ingresa a la página www.premiolonuestro.com/vota y registra tu correo electrónico.

2. Recuerda que debes ser mayor de edad para poder votar.

3. En la página de votaciones te aparecerán las 44 categorías organizadas en 5 grupos (Categoría General, Categoría Urbano, Categoría Pop, Categoría Tropical y Categoría Música Mexicana), con sus artistas nominados en cada una. Elige a tu favorito en cada una y envía tu voto.

4. Cabe resaltar que la votación es gratuita, a excepción de los cargos que se generen por el uso de tu servicio de Internet.

Premio Lo Nuestro 2026: ¿cuándo inician y cuándo terminan las votaciones?

El periodo de votaciones de Premio Lo Nuestro 2026 comienza el martes 13 de enero a las 9A/8C y termina el lunes 26 de enero a las 11:59P/10:59C. Tendrás todo ese tiempo para emitir tu voto y elegir a los ganadores.

Premio Lo Nuestro 2026: cuándo y a qué hora se llevará a cabo

Premio Lo Nuestro 2026 se celebrará el próximo jueves 19 de enero, a las 7P/6C en Kaseya Center, Miami.

Premio Lo Nuestro 2026: dónde puedo verlo en vivo

Premio Lo Nuestro 2026 se transmitirá en vivo en Univision, UNIMÁS, Galavisión y el servicio de streaming ViX.

Premio Lo Nuestro 2026: dónde y cómo comprar boletos para asistir

Si deseas acudir a Premio Lo Nuestro 2026 para apoyar a tus artistas favoritos que están nominados y disfrutar los performances musicales, es muy fácil.

Para comprar tus tickets solo ingresa a la página de Ticketmaster https://www.ticketmaster.com/event/0D00642997BE52DF y elige el número de boletos que deseas.

