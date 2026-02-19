Premio Lo Nuestro Los mejores momentos de Premio Lo Nuestro 2026: asombrosos shows musicales y grandes homenajes Premio Lo Nuestro 2026 fue una increíble celebración de la música latina que incluyó el glamour de la alfombra magenta y también los fabulosos performances musicales de los artistas que estuvieron en el escenario.



Revive el minuto a minuto de Premio Lo Nuestro 2026 en nuestro liveblog.

Los mejores momentos de Premio Lo Nuestro 2026

Premio Lo Nuestro 2026 fue una noche llena de increíbles momentos, tanto en la entrega de los premios a los artistas ganadores, como en los performances musicales que encendieron el escenario este 19 de febrero en el Kaseya Center en Miami, Florida.

PUBLICIDAD

Hacemos un recuento de los sucesos más importantes de Premio Lo Nuestro 2026, ¡fue una fiesta inolvidable!

Thalía sorprende a sus fans con una presentación digna de una reina

Premio Lo Nuestro 2026 fue una velada inolvidable para la cantante y actriz, quien brilló con luz propia en cada momento de la gala. Desde el inicio, conquistó al público con su elegancia y carisma como anfitriona, derrochando glamour en cada aparición y demostrando por qué es una de las figuras más queridas del espectáculo.

Pero la sorpresa de la noche llegó cuando tomó el escenario para regalar, por primera vez en televisión, su versión en cumbia del clásico ‘Dancing Queen’. Fue un instante mágico que combinó talento, frescura y tradición, confirmando que su versatilidad artística no tiene límites.

Video Thalía le pone su corona de reina a Premio Lo Nuestro con su versión del icónico tema 'Dancing Queen'

Premio Lo Nuestro 2026 arranca con un opening lleno de ritmo y sabor

Premio Lo Nuestro 2026 inició a lo grande, con un número de apertura que estuvo a cargo de Marc Anthony y Nathy Peluso.

El ícono de la salsa y la cantante argentina pusieron a todo el mundo a bailar con su incomparable ritmo. Los talentosos artistas tuvieron la premier global en televisión de su tema ‘Como en el Idilio’.

Video Marc Anthony y Nathy Peluso desatan el baile en el inicio de Premio Lo Nuestro al ritmo de 'Como En El Idilio'

El público comenzó a bailar y corear desde el primer momento, pues era imposible no contagiarse del maravilloso ritmo de esta canción.

Además, esta colaboración es muy especial, ya que es el primer dúo original de salsa con voz femenina que Marc Anthony realiza después de tres décadas.

Marc Anthony y Nathy Peluso en el escenario de Premio Lo Nuestro 2026 Imagen Premio Lo Nuestro

Romeo Santos levanta la voz a favor de la comunidad migrante latina

Al momento de recibir el premio como Artista del Año - Tropical, Romeo Santos no solo agradeció al público por este importante reconocimiento, también aprovechó el micrófono para enviar un emotivo mensaje en defensa de la comunidad migrante latina.

Video Romeo Santos da un contundente discurso "a favor de los inmigrantes" en Premio Lo Nuestro

Además, ‘El Rey de la Bachata’ cantó por primera vez junto a Prince Royce, conocido como ‘El Príncipe de la Bachata’. Los artistas hicieron vibrar a todos los presentes en Premio Lo Nuestro 2026 con un momento que quedará grabado en la memoria de la música latina.

PUBLICIDAD

Interpretaron un dinámico medley con los temas más recientes de su álbum colaborativo ‘Better Late Than Never’, deleitando al público con una química artística que transmitió complicidad y pasión.

Gloria Trevi llena de ternura y emoción el escenario de Premio Lo Nuestro 2026

La cantante mexicana abrió su corazón en el escenario de Premio Lo Nuestro 2026 y le regaló a sus fans una emotiva interpretación de su exitoso tema ‘Un Abrazo’, el cual se desprende de su álbum ‘El Vuelo’.

Ataviada con un hermoso vestido blanco que nos hizo pensar en una suave nube en el cielo, Gloria Trevi demostró cómo transformar una profunda herida en una bella melodía. Sin duda, esta presentación en Premio Lo Nuestro 2026 fue uno de los momentos más emotivos en la carrera de la artista.

Video Gloria Trevi estremece Premio Lo Nuestro con el conmovedor tema 'Un Abrazo'

Maluma y Kany García derrochan sensualidad en Premio Lo Nuestro 2026

El cantante colombiano y la artista puertorriqueña unieron su talento para ofrecer un increíble performance en Premio Lo Nuestro 2026. Su presentación estuvo llena de romance y sensualidad, ya que fue el debut televisivo de su tema ‘1+1’.

La escenografía también fue muy especial, pues estaba inspirada en una típica plantación de café colombiano, con todo ese sabor y hospitalidad que caracteriza a ese bello país.

Maluma y Kany García en el escenario de Premio Lo Nuestro 2026 Imagen Premio Lo Nuestro

La música regional mexicana se hace presente con la actuación de Carín León

El cantante, considerado un pionero de la música regional mexicana, ofreció un inolvidable performance musical.

PUBLICIDAD

Carín León interpretó por primera vez en televisión su exitoso tema ‘Lado Frágil’ de su álbum ‘Palabra de To’s (Seca)’, una canción con la que se identificarán todos aquellos que alguna vez han sufrido por amor.

Video Carin León deleita Premio Lo Nuestro con su 'Lado Frágil' en vivo

Tokischa le canta a la sensualidad y el empoderamiento femenino

La cantante y vedette dominicana ofreció una tremenda presentación en Premio Lo Nuestro 2026, con el estreno en televisión de su más reciente tema ‘Ridin’, el cual es un himno al erotismo y el empoderamiento de las mujeres jóvenes.

Tokischa apareció subida en un toro metálico, lo que le dio un toque muy original a su escenografía. Sus fans se emocionaron con sus sensuales pasos, pues la artista se caracteriza por ser una gran bailarina.

Video Tokischa pisa por primera vez la tarima de Premio Lo Nuestro con el hit 'Ridin'

Marc Anthony le dedica su premio a personas muy especiales

Marc Anthony recibió el galardón en la categoría La Mezcla Perfecta del Año, por su canción ‘Que Me Quiera Ma’ (en colaboración con Wisin). Sin embargo, en cuanto le entregaron el premio, el cantautor de origen puertorriqueño se quedó ‘en shock’ y aseguró que no tenía palabras para expresar su sentir.

No obstante, se tomó un momento para decirle este triunfo a un grupo de personas muy especial: su equipo de trabajo. Aseguró que sin ellos su carrera no sería la misma.

Video Marc Anthony queda “en shock” al ganar en Premio Lo Nuestro: así fue su reacción

Carlos Vives llena de amor y romance el escenario de Premio Lo Nuestro 2026

El exitoso cantautor colombiano sorprendió a su público con el estreno en televisión de su esperado tema ‘Te Dedico’. Con esta presentación, el artista no solo reafirmó su talento y carisma, también regaló a sus seguidores una experiencia llena de emoción y su inigualable sabor latino.

PUBLICIDAD

La canción, que rápidamente se ha convertido en favorita, brilla por su letra profundamente romántica, escrita como una declaración sincera de amor, y por un ritmo vibrante que logra una acertada fusión entre el vallenato y la frescura del pop.

Carlos Vives en el escenario de Premio Lo Nuestro 2026 Imagen Premio Lo Nuestro

Arcángel recibe un merecido homenaje tras ser nombrado Ícono Urbano

Con más de tres décadas de trayectoria, Arcángel es una de las figuras más importantes de la música urbana latina. Gracias a su voz, estilo y visión innovadora, el cantante estadounidense con ascendencia dominicana fue merecedor del Premio Lo Nuestro Ícono Urbano.

Video Arcángel y Feid conforman 'La 8va Maravilla' en el escenario de Premio Lo Nuestro



Austin Agustín Santos (su nombre de pila) se mostró visiblemente emocionado con este gran honor y le dedicó el Premio Especial tanto a su madre doña Rosa como a su hermano Justin, quien falleció en noviembre de 2021.

Video Arcángel dedica su galardón Ícono Urbano a su fallecido y "glorioso hermano" en Premio Lo Nuestro

Además de recibir el Special Awards Ícono Urbano, el artista tuvo otra sorpresa: varios colegas se unieron para rendirle un homenaje en el escenario e interpretar algunos de sus grandes éxitos.

Jhayco cantó ‘Pa’ Que La Pases Bien’, J Balvin interpretó ‘Amarte Es Esencial’, Jay Wheeler presentó ‘Por Amar a Ciegas’, Mora nos deleitó con ‘Hace Mucho Tiempo’, Sech hizo lo propio con ‘Me Prefieres a Mí’, mientras que Eladio Carrión entonó ‘Flow Violento’.

Natti Natasha enternece a todos con su discurso al recibir su galardón en Premio Lo Nuestro 2026

Natti Natasha ganó en la categoría Álbum del Año - Tropical y emocionó al público con sus emotivas palabras, pues aseguró que si bien su carrera es muy importante para ella, actualmente está disfrutando de la bendición más grande en su vida: su familia.

Video Natti Natasha comparte en Premio Lo Nuestro "la bendición más grande" que actualmente disfruta

El pop latino llega a Premio Lo Nuestro 2026 de la mano de Santos Bravos

La boy band llenó de energía y dinamismo el escenario de Premio Lo Nuestro 2026, gracias a su juventud y talento. Alejandro, Gabi, Drew, Kauê y Kenneth están forjándose una importante trayectoria en la música latina y así lo mostraron con la presentación de su nuevo sencillo ‘Kawasaki’.

PUBLICIDAD

Juanes presenta un popurrí lleno de ritmo y recibe el Premio a la Trayectoria

Con sus más de tres décadas de trayectoria, el cantante y compositor colombiano ha cosechado múltiples éxitos y ahora suma uno más con su presentación en Premio Lo Nuestro 2026, en donde interpretó un popurrí con sus temas ‘Hagamos Que’, ‘Camisa Negra’, ‘Es Por Ti’, ‘Nada Valgo Sin Tu Amor’ y ‘Adiós Le Pido’.

Video Juanes celebra en Premio Lo Nuestro más de treinta años de música cantando 'Hagamos Que', 'La Camisa Negra' y más éxitos

Además, Juanes fue reconocido con el importante Special Awards Premio a la Trayectoria por su importante carrera musical. En su discurso de agradecimiento, le dio un importante consejo a sus fans que quieren crear música: "tenemos inteligencia sentimental".

Video Juanes y sus palabras en Premio Lo Nuestro para crear música: "tenemos inteligencia sentimental"

Manolo Díaz disfruta de un merecido homenaje en Premio Lo Nuestro 2026

El compositor, intérprete y productor español recibió un homenaje en el escenario por parte de Mau y Ricky, Melody y la agrupación Café Quijano. Ellos interpretaron las canciones ‘La Moto’, ‘Hay Que Venir al Sur’ y ‘Black is Black’, respectivamente. ,

Además, Manolo Díaz recibió el Premio Visionario de Lo Nuestro, pues ha sido una figura clave detrás de innumerables carreras, canciones y momentos que han marcado la historia de la música latina.

Sebastián Yatra hace suspirar al público con su voz y sus sensuales movimientos

Los asistentes a Premio Lo Nuestro 2026 vivieron una noche inolvidable gracias al talento y carisma de Sebastián Yatra, quien se adueñó del escenario con un show lleno de energía y emoción.

PUBLICIDAD

Pero el colombiano no estuvo solo en esta gran fiesta de la música latina: lo acompañaron nada menos que Gente de Zona y Silvestre Dangond, dos referentes que aportaron su estilo único y contagioso.

Juntos hicieron vibrar al público con interpretaciones memorables de los temas ‘Canción para Regresar’ y ‘Una Vaina Bien’, logrando que cada rincón del Kaseya Center se llenara de ritmo, alegría y aplausos.

Paloma San Basilio es homenajeada por las nuevas generaciones en Premio Lo Nuestro 2026

Paloma San Basilio vivió una noche muy especial al recibir el Premio a la Excelencia, un reconocimiento que celebra su brillante trayectoria y el legado que ha dejado en la industria musical. Con emoción y gratitud, la artista compartió este momento con el público, recordándonos por qué su voz y su presencia siguen siendo tan influyentes.

Sumado a esto, Paloma subió en el escenario con Elena Rose, Yami Safdie y Sofía Reyes, quienes irradiaban entusiasmo al cantar junto a una verdadera leyenda. La química entre ellas fue evidente y el público disfrutó de una actuación llena de energía, respeto y alegría, donde generaciones distintas se encontraron en un mismo escenario para rendir homenaje a la música.