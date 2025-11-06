Ella es Liniker, la artista trans que cantará y está nominada en Latin GRAMMY 2025
Hace unas semanas se dio a conocer la lista de nominados de Latin GRAMMY 2025 y una de las artistas con más nominaciones es Liniker.
Disfruta la transmisión en vivo de los Latin GRAMMY 2025 el jueves, 13 de noviembre 8P/7C por Univision, Unimas, Galavision y VIX, precedida por una antesala con Noche de Estrellas de una hora que comienza a las 7P/6C.
Liniker, la cantante, compositora, actriz y artista visual trans será una de las grandes presencias en La Noche Más Importante de la Música Latina. Latin GRAMMY 2025 se celebrará el próximo 13 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena.
Latin GRAMMY 2025: Liniker es una de las artistas con más nominaciones este año
La famosa artista de origen brasileño tiene seis nominaciones en Latin GRAMMY 2025, colocándola como una de las artistas con más nominaciones este año:
- Grabación del Año (Record Of The Year) por ‘Ao Teu Lado’
- Álbum del Año (Album Of The Year) por ‘Caju’
- Canción del Año por ‘Veludo Marrom’
- Mejor Álbum de Pop Contemporáneo en Lengua Portuguesa por ‘Caju’
- Mejor Interpretación Urbana en Lengua Portuguesa por ‘Caju’
- Mejor Canción en Lengua Portuguesa por ‘Veludo Marrom’
Liniker también es una de las artistas que cantarán en Latin GRAMMY 2025
Además de sus seis nominaciones, Liniker forma parte del line up de Latin GRAMMY 2025 y subirá al escenario para interpretar sus mejores éxitos.
Latin GRAMMY 2025: cuándo y dónde ver en vivo la alfombra roja y los premios
El próximo jueves 13 de noviembre podrás disfrutar en vivo Latin GRAMMY 2025, a través de la señal de Univision, UNIMÁS, Galavisión y el servicio de streaming ViX.
También podrás seguir la cobertura minuto a minuto en el live blog en la página web de Latin GRAMMY 2025 en Univision.
El programa especial Noche de Estrellas y la red carpet de Latin GRAMMY comenzarán a las 7P/6C. En cuanto a la ceremonia de premiación y los shows musicales, darán inicio a las 8P/7C.
Latin GRAMMY 2025: ¿cómo votar para elegir a los artistas ganadores?
Latin GRAMMY 2025 no está abierto para la votación del público en general. Los artistas ganadores de las 60 categorías de este año son elegidos por un comité de miembros de La Academia Latina de la Grabación, mediante un proceso de votación que se llevó a cabo del 1 al 13 de octubre.
