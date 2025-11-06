TV SHOWS
Ella es Liniker, la artista trans que cantará y está nominada en Latin GRAMMY 2025

Hace unas semanas se dio a conocer la lista de nominados de Latin GRAMMY 2025 y una de las artistas con más nominaciones es Liniker.

Disfruta la transmisión en vivo de los Latin GRAMMY 2025 el jueves, 13 de noviembre 8P/7C por Univision, Unimas, Galavision y VIX, precedida por una antesala con Noche de Estrellas de una hora que comienza a las 7P/6C.

Vanessa Mena's profile picture
Por:Vanessa Mena
Video Los artistas que harán vibrar el escenario de Latin GRAMMY 2025

Liniker, la cantante, compositora, actriz y artista visual trans será una de las grandes presencias en La Noche Más Importante de la Música Latina. Latin GRAMMY 2025 se celebrará el próximo 13 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena.

Latin GRAMMY 2025: Liniker es una de las artistas con más nominaciones este año

La famosa artista de origen brasileño tiene seis nominaciones en Latin GRAMMY 2025, colocándola como una de las artistas con más nominaciones este año:

  • Grabación del Año (Record Of The Year) por ‘Ao Teu Lado’
  • Álbum del Año (Album Of The Year) por ‘Caju’
  • Canción del Año por ‘Veludo Marrom’
  • Mejor Álbum de Pop Contemporáneo en Lengua Portuguesa por ‘Caju’
  • Mejor Interpretación Urbana en Lengua Portuguesa por ‘Caju’
  • Mejor Canción en Lengua Portuguesa por ‘Veludo Marrom’

Liniker también es una de las artistas que cantarán en Latin GRAMMY 2025

Además de sus seis nominaciones, Liniker forma parte del line up de Latin GRAMMY 2025 y subirá al escenario para interpretar sus mejores éxitos.

Liniker cantará en Latin GRAMMY 2025
Liniker cantará en Latin GRAMMY 2025
Imagen Cortesía de La Academia Latina de la Grabación

Latin GRAMMY 2025: cuándo y dónde ver en vivo la alfombra roja y los premios

El próximo jueves 13 de noviembre podrás disfrutar en vivo Latin GRAMMY 2025, a través de la señal de Univision, UNIMÁS, Galavisión y el servicio de streaming ViX.

También podrás seguir la cobertura minuto a minuto en el live blog en la página web de Latin GRAMMY 2025 en Univision.

El programa especial Noche de Estrellas y la red carpet de Latin GRAMMY comenzarán a las 7P/6C. En cuanto a la ceremonia de premiación y los shows musicales, darán inicio a las 8P/7C.

Latin GRAMMY 2025: así puedes comprar boletos para asistir a la gran fiesta

Si deseas adquirir boletos para acudir a Latin GRAMMY 2025, el proceso es muy sencillo. Lo primero es ingresar a la página web del MGM Grand Garden Arena, el recinto en donde se llevará a cabo La Noche Más Importante de la Música Latina.

Después sólo tienes que elegir el número de boletos que quieres y la sección en donde prefieres. Selecciona el método de pago y cómo recibir tus boletos ¡y listo!

