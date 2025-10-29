TV SHOWS
latin grammy
Latin GRAMMY 2025

¿En dónde son los Latin GRAMMY 2025? Todos los detalles de la 26 entrega

Latin GRAMMY 2025 se celebrará el jueves 13 de noviembre, pero ¿en dónde se realizará? ¿En qué recinto será la alfombra roja, la ceremonia de premiación y los shows musicales de los artistas que ya se han confirmado? Te contamos todo.

Vanessa Mena's profile picture
Por:Vanessa Mena
Video Latin GRAMMY 2025: Los artistas del primer line up

Este año, Latin GRAMMY 2025 entregará galardones en un total de 60 categorías. Además, tiene preparadas muchas sorpresas, como premios especiales y el performance musical de diversos artistas.

Latin GRAMMY 2025: ¿Cómo puedo ver en vivo la alfombra roja y los premios?

Latin GRAMMY 2025 se transmitirá en vivo el 13 de noviembre, a través de la señal de Univision, UNIMÁS, Galavisión y el servicio de streaming ViX.

El programa especial Noche de Estrellas y la alfombra roja darán inicio a las 7P/6C, mientras que la ceremonia de premiación y los shows musicales comenzarán en punto de las 8P/7C.

Además, podrás seguir el minuto a minuto de La Noche Más Importante de la Música Latina en el live blog en la página web de Latin GRAMMY en Univision.

Latin GRAMMY 2025: Los artistas nominados

En esta edición número 26 de los Latin GRAMMY, La Academia Latina de la Grabación entregará galardones en un total de 60 categorías. Si quieres conocer la lista completa de nominados, da clic aquí.

¿Cómo puedo votar por mis artistas favoritos en Latin GRAMMY 2025?

En realidad, La Noche Más Importante de la Música Latina no es un evento que esté abierto a la votación del público.

Los encargados de elegir a los ganadores de Latin GRAMMY son miembros de La Academia Latina de la Grabación. Este comité primero elige a los nominados y después selecciona a aquellos artistas, productores, ingenieros de audio, etc. que se llevarán un galardón a casa.

