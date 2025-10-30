TV SHOWS
TV SHOWS
latin grammy
Latin GRAMMY 2025

Estas son las 60 categorías de Latin GRAMMY 2025: se premiarán artistas, canciones, videos y más

Latin GRAMMY 2025 ya dio a conocer la lista de artistas nominados de este año. Conoce todas las categorías en las que se otorgarán premios.

Te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español.

Vanessa Mena's profile picture
Por:Vanessa Mena
Video Latin GRAMMY 2025: Los artistas del primer line up

Latin GRAMMY 2025 tendrán increíbles performances musicales, los cuales serán parte de la ceremonia de premiación que podrás disfrutar en vivo a las 8P/7C. Conoce las 60 categorías que se reconocerán este año.

Latin GRAMMY 2025: Todas las categorías que se premiarán en la edición número 26

PUBLICIDAD

Este año, La Academia Latina de la Grabación otorgará galardones en 60 categorías.

  1. Grabación del Año
  2. Álbum del Año
  3. Canción del Año
  4. Mejor Nuevo Artista
  5. Mejor Álbum Pop Contemporáneo
  6. Mejor Álbum Pop Tradicional
  7. Mejor Canción Pop
  8. Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina
  9. Mejor Interpretación Urbana/Fusión Urbana
  10. Mejor Interpretación Reggaeton
  11. Mejor Álbum de Música Urbana
  12. Mejor Canción de Rap/Hip Hop
  13. Mejor Canción Urbana
  14. Mejor Álbum de Rock
  15. Mejor Canción de Rock
  16. Mejor Álbum de Pop/Rock
  17. Mejor Canción Pop/Rock
  18. Mejor Álbum de Música Alternativa
  19. Mejor Canción Alternativa
  20. Mejor Álbum de Salsa
  21. Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato
  22. Mejor Álbum de Merengue y/o Bachata
  23. Mejor Álbum Tropical Tradicional
  24. Mejor Álbum Tropical Contemporáneo
  25. Mejor Canción Tropical
  26. Mejor Álbum Cantautor
  27. Mejor Canción Cantautor
  28. Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi
  29. Mejor Álbum de Música Banda
  30. Mejor Álbum de Música Tejana
  31. Mejor Álbum de Música Norteña
  32. Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea
  33. Mejor Canción Regional Mexicana
  34. Mejor Álbum Instrumental
  35. Mejor Álbum Folclórico
  36. Mejor Álbum de Tango
  37. Mejor Álbum de Música Flamenca
  38. Mejor Canción de Raíces
  39. Mejor Álbum de Jazz Latino/Jazz
  40. Mejor Álbum Cristiano (En Español)
  41. Mejor Álbum Cristiano (En Portugués)
  42. Mejor Álbum de Pop Contemporáneo en Lengua Portuguesa
  43. Mejor Álbum de Rock o Música Alternativa en Lengua Portuguesa
  44. Mejor Interpretación Urbana en Lengua Portuguesa
  45. Mejor Álbum de Samba/Pagode
  46. Mejor Álbum Música Popular Brasileña/Música Afro Portuguesa Brasileña
  47. Mejor Álbum de Música Sertaneja
  48. Mejor Álbum de Música de Raíces en Lengua Portuguesa
  49. Mejor Canción en Lengua Portuguesa
  50. Mejor Álbum de Música Infantil
  51. Mejor Álbum de Música Clásica
  52. Mejor Obra/Composición Clásica Contemporánea
  53. Mejor Música para Medios Visuales
  54. Mejor Arreglo
  55. Mejor Diseño de Empaque
  56. Compositor del Año
  57. Mejor Ingeniería de Grabación para un Álbum
  58. Productor del Año
  59. Mejor Video Musical Versión Corta
  60. Mejor Video Musical Versión Larga

Notas Relacionadas

Latin GRAMMY 2025: los artistas con más nominaciones de este año (Bad Bunny arrasó)

Latin GRAMMY 2025: los artistas con más nominaciones de este año (Bad Bunny arrasó)

Latin GRAMMY
6 min

Más sobre Latin GRAMMY 2025

¿En dónde son los Latin GRAMMY 2025? Todos los detalles de la 26 entrega
1 mins

¿En dónde son los Latin GRAMMY 2025? Todos los detalles de la 26 entrega

Latin GRAMMY
Maluma y Roselyn Sánchez serán los host de Latin GRAMMY 2025
2 mins

Maluma y Roselyn Sánchez serán los host de Latin GRAMMY 2025

Latin GRAMMY
Latin GRAMMY 2025 anuncia quién es la ganadora del Premio al Educador de Música Latina
2 mins

Latin GRAMMY 2025 anuncia quién es la ganadora del Premio al Educador de Música Latina

Latin GRAMMY
¿Cuál es la diferencia entre Latin GRAMMY y Premios GRAMMY (GRAMMY Award)?
2 mins

¿Cuál es la diferencia entre Latin GRAMMY y Premios GRAMMY (GRAMMY Award)?

Latin GRAMMY
Latin GRAMMY 2025: cuándo son y en dónde puedo ver en vivo los premios y la alfombra roja
1 mins

Latin GRAMMY 2025: cuándo son y en dónde puedo ver en vivo los premios y la alfombra roja

Latin GRAMMY
Latin GRAMMY 2025: los artistas con más nominaciones de este año (Bad Bunny arrasó)
6 mins

Latin GRAMMY 2025: los artistas con más nominaciones de este año (Bad Bunny arrasó)

Latin GRAMMY
Latin GRAMMY 2025: ¿cómo votar por tus artistas favoritos? Así se elige a los ganadores
2 mins

Latin GRAMMY 2025: ¿cómo votar por tus artistas favoritos? Así se elige a los ganadores

Latin GRAMMY
Latin GRAMMY 2025: Nodal, Grupo Frontera, Rauw Alejandro y otros artistas que cantarán en la gran fiesta
5 mins

Latin GRAMMY 2025: Nodal, Grupo Frontera, Rauw Alejandro y otros artistas que cantarán en la gran fiesta

Latin GRAMMY
Latin GRAMMY 2025: ¿Dónde ver en vivo los premios y la alfombra roja?
1 mins

Latin GRAMMY 2025: ¿Dónde ver en vivo los premios y la alfombra roja?

Latin GRAMMY
Latin GRAMMY 2025: Los artistas del primer line up
0:30

Latin GRAMMY 2025: Los artistas del primer line up

Latin GRAMMY

Latin GRAMMY 2025: Cuándo y cómo ver en vivo los premios y la alfombra roja

El jueves 13 de noviembre podrás disfrutar en vivo los Latin GRAMMY 2025 a través de la señal de Univision, UNIMÁS, Galavisión y el servicio de streaming ViX.

PUBLICIDAD

El programa especial Noche de estrellas y la red carpet comenzarán a las 7P/6C, y la ceremonia de premiación junto con los shows musicales darán inicio a las 8P/7C. También podrás seguir la cobertura minuto a minuto en el live blog en la página web de Latin GRAMMY 2025 en Univision.

¿Cómo puedo votar en Latin GRAMMY 2025?

Latin GRAMMY no está abierto para que el público en general vote. El proceso de votación lo llevan a cabo miembros de La Academia Latina de la Grabación y se realiza en dos rondas.

Primero, integrantes de dicha organización y de compañías disqueras inscriben a diversos artistas como posibles nominados.

Después, un comité de La Academia Latina de la Grabación arma la lista definitiva de artistas nominados para Latin GRAMMY 2025. Esta primera votación se llevó a cabo del 28 de julio al 8 de agosto.

Del 1 al 13 de octubre de 2025 se realizó la ronda final de votaciones y La Academia Latina de la Grabación eligió a los ganadores de las 60 categorías de Latin GRAMMY 2025, mismos que serán dados a conocer el 13 de noviembre.

Latin GRAMMY 2025: Maluma y Roselyn Sánchez serán los host de la noche

Latin GRAMMY 2025 tendrá dos presentadores de lujo. La Academia Latina de la Grabación anunció que el cantante Maluma y la actriz Roselyn Sánchez serán los host de La Noche Más Importante de la Música Latina.

Relacionados:
Latin GRAMMY 2025Latin GRAMMY

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: Cómplices
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX