Estas son las 60 categorías de Latin GRAMMY 2025: se premiarán artistas, canciones, videos y más

Latin GRAMMY 2025 tendrán increíbles performances musicales, los cuales serán parte de la ceremonia de premiación que podrás disfrutar en vivo a las 8P/7C. Conoce las 60 categorías que se reconocerán este año.

Este año, La Academia Latina de la Grabación otorgará galardones en 60 categorías.

Grabación del Año Álbum del Año Canción del Año Mejor Nuevo Artista Mejor Álbum Pop Contemporáneo Mejor Álbum Pop Tradicional Mejor Canción Pop Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina Mejor Interpretación Urbana/Fusión Urbana Mejor Interpretación Reggaeton Mejor Álbum de Música Urbana Mejor Canción de Rap/Hip Hop Mejor Canción Urbana Mejor Álbum de Rock Mejor Canción de Rock Mejor Álbum de Pop/Rock Mejor Canción Pop/Rock Mejor Álbum de Música Alternativa Mejor Canción Alternativa Mejor Álbum de Salsa Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato Mejor Álbum de Merengue y/o Bachata Mejor Álbum Tropical Tradicional Mejor Álbum Tropical Contemporáneo Mejor Canción Tropical Mejor Álbum Cantautor Mejor Canción Cantautor Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi Mejor Álbum de Música Banda Mejor Álbum de Música Tejana Mejor Álbum de Música Norteña Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea Mejor Canción Regional Mexicana Mejor Álbum Instrumental Mejor Álbum Folclórico Mejor Álbum de Tango Mejor Álbum de Música Flamenca Mejor Canción de Raíces Mejor Álbum de Jazz Latino/Jazz Mejor Álbum Cristiano (En Español) Mejor Álbum Cristiano (En Portugués) Mejor Álbum de Pop Contemporáneo en Lengua Portuguesa Mejor Álbum de Rock o Música Alternativa en Lengua Portuguesa Mejor Interpretación Urbana en Lengua Portuguesa Mejor Álbum de Samba/Pagode Mejor Álbum Música Popular Brasileña/Música Afro Portuguesa Brasileña Mejor Álbum de Música Sertaneja Mejor Álbum de Música de Raíces en Lengua Portuguesa Mejor Canción en Lengua Portuguesa Mejor Álbum de Música Infantil Mejor Álbum de Música Clásica Mejor Obra/Composición Clásica Contemporánea Mejor Música para Medios Visuales Mejor Arreglo Mejor Diseño de Empaque Compositor del Año Mejor Ingeniería de Grabación para un Álbum Productor del Año Mejor Video Musical Versión Corta Mejor Video Musical Versión Larga

Latin GRAMMY 2025: Cuándo y cómo ver en vivo los premios y la alfombra roja

El jueves 13 de noviembre podrás disfrutar en vivo los Latin GRAMMY 2025 a través de la señal de Univision, UNIMÁS, Galavisión y el servicio de streaming ViX.

El programa especial Noche de estrellas y la red carpet comenzarán a las 7P/6C, y la ceremonia de premiación junto con los shows musicales darán inicio a las 8P/7C. También podrás seguir la cobertura minuto a minuto en el live blog en la página web de Latin GRAMMY 2025 en Univision.

¿Cómo puedo votar en Latin GRAMMY 2025?

Latin GRAMMY no está abierto para que el público en general vote. El proceso de votación lo llevan a cabo miembros de La Academia Latina de la Grabación y se realiza en dos rondas.

Primero, integrantes de dicha organización y de compañías disqueras inscriben a diversos artistas como posibles nominados.

Después, un comité de La Academia Latina de la Grabación arma la lista definitiva de artistas nominados para Latin GRAMMY 2025. Esta primera votación se llevó a cabo del 28 de julio al 8 de agosto.

Del 1 al 13 de octubre de 2025 se realizó la ronda final de votaciones y La Academia Latina de la Grabación eligió a los ganadores de las 60 categorías de Latin GRAMMY 2025, mismos que serán dados a conocer el 13 de noviembre.

