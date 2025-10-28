Latin GRAMMY 2025: cuándo son y en dónde puedo ver en vivo los premios y la alfombra roja

Este año, La Academia Latina de la Grabación otorgará galardones en 60 categorías, en las cuales ya se sabe quiénes son los artistas con más nominaciones en Latin GRAMMY 2025.

Para que no te pierdas todos los detalles de La Noche Más Importante de la Música Latina, entérate cuándo son los Latin GRAMMY, a qué hora y en dónde puedes ver en vivo la alfombra roja, la entrega de premios y los performances musicales.

Artistas más nominados Latin GRAMMY 2025 Imagen Cortesía de La Academia Latina de la Grabación

Latin GRAMMY 2025: fecha y horario de la entrega número 26

PUBLICIDAD

Latin GRAMMY 2025 se llevará a cabo el próximo jueves 13 de noviembre. El programa especial Noche de Estrellas y la alfombra roja inician en punto de las 7P/6C, mientras que la ceremonia de premiación y los números musicales comienzan a las 8P/7C.

Latin GRAMMY 2025: dónde ver en vivo la alfombra roja y los premios

Disfruta en vivo tanto la alfombra roja como la ceremonia de premiación y los números musicales de Latin GRAMMY 2025 en la señal de Univision, UNIMÁS, Galavisión y el servicio de streaming ViX.

Además, no te pierdas el minuto a minuto de La Noche Más Importante de la Música Latina en el live blog en la página web de Latin GRAMMY 2025.

Los artistas confirmados para cantar en Latin GRAMMY 2025

La Academia Latina de la Grabación ya dio a conocer a varios de los artistas que se presentarán en el escenario de Latin GRAMMY 2025.

Algunos de los cantantes que harán vibrar el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas son: Christian Nodal, Carín León, Iván Cornejo, Morat, Grupo Frontera, Rauw Alejandro y otros más.