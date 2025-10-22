TV SHOWS
TV SHOWS
latin grammy
Latin GRAMMY 2025

Latin GRAMMY 2025: ¿cómo votar por tus artistas favoritos? Así se elige a los ganadores

Latin GRAMMY 2025 se celebrará el próximo jueves 13 de noviembre. Puedes ver la alfombra roja y la ceremonia de premiación en vivo a partir de las 7P/6C por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX, el mejor servicio de streaming en español.

Vanessa Mena's profile picture
Por:Vanessa Mena
Video Latin GRAMMY 2025: Los artistas del primer line up

La Academia Latina de la Grabación ya anunció quiénes son los artistas nominados en Latin GRAMMY 2025. Este año, se otorgarán premios en 60 categorías, incluidas dos nuevas: Mejor Música para Medios Visuales y Mejor Canción de Raíces.

Latin GRAMMY 2025: ¿Cómo votar para elegir a los ganadores?

PUBLICIDAD

Latin GRAMMY es un evento en donde el público no vota para elegir a los artistas ganadores. Miembros de La Academia Latina de la Grabación son quienes realizan el proceso de votación.

Primero, integrantes de dicha organización y de compañías disqueras inscribieron a diversos artistas como posibles nominados.

Gramófono de Leticia Maldonado
Gramófono de Leticia Maldonado
Imagen La Academia Latina de la Grabación

Más sobre Latin GRAMMY 2025

Latin GRAMMY 2025: Nodal, Grupo Frontera, Rauw Alejandro y otros artistas que cantarán en la gran fiesta
5 mins

Latin GRAMMY 2025: Nodal, Grupo Frontera, Rauw Alejandro y otros artistas que cantarán en la gran fiesta

Latin GRAMMY
Latin GRAMMY 2025: ¿Dónde ver en vivo los premios y la alfombra roja?
1 mins

Latin GRAMMY 2025: ¿Dónde ver en vivo los premios y la alfombra roja?

Latin GRAMMY
Latin GRAMMY 2025: Los artistas del primer line up
0:30

Latin GRAMMY 2025: Los artistas del primer line up

Latin GRAMMY
Latin GRAMMY 2025: Carín León, Iván Cornejo, Morat y más artistas confirmados para cantar en la edición 26
4 mins

Latin GRAMMY 2025: Carín León, Iván Cornejo, Morat y más artistas confirmados para cantar en la edición 26

Latin GRAMMY
Latin GRAMMY 2025: Leticia Maldonado es elegida como la artista oficial de la entrega número 26
2 mins

Latin GRAMMY 2025: Leticia Maldonado es elegida como la artista oficial de la entrega número 26

Latin GRAMMY
Latin GRAMMY 2025: La lista completa de NOMINADOS en las 60 categorías
15 mins

Latin GRAMMY 2025: La lista completa de NOMINADOS en las 60 categorías

Latin GRAMMY
Latin GRAMMY reconoce a mujeres excepcionales: Ellas son las Leading Ladies of Entertainment 2025
3 mins

Latin GRAMMY reconoce a mujeres excepcionales: Ellas son las Leading Ladies of Entertainment 2025

Latin GRAMMY
Latin GRAMMY 2025: Ya hay fecha y lugar para la edición 26 (tendrá nuevas categorías)
3 mins

Latin GRAMMY 2025: Ya hay fecha y lugar para la edición 26 (tendrá nuevas categorías)

Latin GRAMMY

Posteriormente, un comité de La Academia Latina de la Grabación eligió a aquellos que ahora están en la lista definitiva de artistas nominados para Latin GRAMMY 2025. Esta primera votación se llevó a cabo del 28 de julio al 8 de agosto.

Después, del 1 al 13 de octubre de 2025 se realizó la ronda final de votaciones y La Academia Latina de la Grabación eligió a los ganadores de las 60 categorías de Latin GRAMMY 2025, mismos que serán dados a conocer el 13 de noviembre.

Cabe mencionar que la mayoría de los premios se otorgan en la Premiere de Latin GRAMMY, un par de horas antes de la fiesta, y el resto se entrega durante la ceremonia principal en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, Nevada.

Notas Relacionadas

Latin GRAMMY 2025: Carín León, Iván Cornejo, Morat y más artistas confirmados para cantar en la edición 26

Latin GRAMMY 2025: Carín León, Iván Cornejo, Morat y más artistas confirmados para cantar en la edición 26

Latin GRAMMY
4 min

Latin GRAMMY 2025: ¿cuándo y dónde ver en vivo los premios y la alfombra roja?

Podrás disfrutar los Latin GRAMMY 2025 en vivo a través de la señal de Univision, UNIMÁS, Galavisión y el servicio de streaming ViX.

El programa especial Noche de Estrellas y la alfombra roja darán inicio a las 7P/6C, mientras que la ceremonia de premiación comenzará a las 8P/7C.

Además, podrás seguir el minuto a minuto de Latin GRAMMY 2025 en el live blog en la página web.

Relacionados:
Latin GRAMMY 2025Latin GRAMMY

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Tráiler: Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: La Trevi sin filtro
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD