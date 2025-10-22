Latin GRAMMY 2025: ¿cómo votar por tus artistas favoritos? Así se elige a los ganadores

La Academia Latina de la Grabación ya anunció quiénes son los artistas nominados en Latin GRAMMY 2025. Este año, se otorgarán premios en 60 categorías, incluidas dos nuevas: Mejor Música para Medios Visuales y Mejor Canción de Raíces.

Latin GRAMMY 2025: ¿Cómo votar para elegir a los ganadores?

PUBLICIDAD

Latin GRAMMY es un evento en donde el público no vota para elegir a los artistas ganadores. Miembros de La Academia Latina de la Grabación son quienes realizan el proceso de votación.

Primero, integrantes de dicha organización y de compañías disqueras inscribieron a diversos artistas como posibles nominados.

Gramófono de Leticia Maldonado Imagen La Academia Latina de la Grabación

Posteriormente, un comité de La Academia Latina de la Grabación eligió a aquellos que ahora están en la lista definitiva de artistas nominados para Latin GRAMMY 2025. Esta primera votación se llevó a cabo del 28 de julio al 8 de agosto.

Después, del 1 al 13 de octubre de 2025 se realizó la ronda final de votaciones y La Academia Latina de la Grabación eligió a los ganadores de las 60 categorías de Latin GRAMMY 2025, mismos que serán dados a conocer el 13 de noviembre.

Cabe mencionar que la mayoría de los premios se otorgan en la Premiere de Latin GRAMMY, un par de horas antes de la fiesta, y el resto se entrega durante la ceremonia principal en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, Nevada.

Latin GRAMMY 2025: ¿cuándo y dónde ver en vivo los premios y la alfombra roja?

Podrás disfrutar los Latin GRAMMY 2025 en vivo a través de la señal de Univision, UNIMÁS, Galavisión y el servicio de streaming ViX.

El programa especial Noche de Estrellas y la alfombra roja darán inicio a las 7P/6C, mientras que la ceremonia de premiación comenzará a las 8P/7C.