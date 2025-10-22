Latin GRAMMY 2025: ¿cómo votar por tus artistas favoritos? Así se elige a los ganadores
Latin GRAMMY 2025 se celebrará el próximo jueves 13 de noviembre. Puedes ver la alfombra roja y la ceremonia de premiación en vivo a partir de las 7P/6C por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX, el mejor servicio de streaming en español.
La Academia Latina de la Grabación ya anunció quiénes son los artistas nominados en Latin GRAMMY 2025. Este año, se otorgarán premios en 60 categorías, incluidas dos nuevas: Mejor Música para Medios Visuales y Mejor Canción de Raíces.
Latin GRAMMY 2025: ¿Cómo votar para elegir a los ganadores?
Latin GRAMMY es un evento en donde el público no vota para elegir a los artistas ganadores. Miembros de La Academia Latina de la Grabación son quienes realizan el proceso de votación.
Primero, integrantes de dicha organización y de compañías disqueras inscribieron a diversos artistas como posibles nominados.
Posteriormente, un comité de La Academia Latina de la Grabación eligió a aquellos que ahora están en la lista definitiva de artistas nominados para Latin GRAMMY 2025. Esta primera votación se llevó a cabo del 28 de julio al 8 de agosto.
Después, del 1 al 13 de octubre de 2025 se realizó la ronda final de votaciones y La Academia Latina de la Grabación eligió a los ganadores de las 60 categorías de Latin GRAMMY 2025, mismos que serán dados a conocer el 13 de noviembre.
Cabe mencionar que la mayoría de los premios se otorgan en la Premiere de Latin GRAMMY, un par de horas antes de la fiesta, y el resto se entrega durante la ceremonia principal en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, Nevada.
Notas Relacionadas
Latin GRAMMY 2025: ¿cuándo y dónde ver en vivo los premios y la alfombra roja?
Podrás disfrutar los Latin GRAMMY 2025 en vivo a través de la señal de Univision, UNIMÁS, Galavisión y el servicio de streaming ViX.
El programa especial Noche de Estrellas y la alfombra roja darán inicio a las 7P/6C, mientras que la ceremonia de premiación comenzará a las 8P/7C.
Además, podrás seguir el minuto a minuto de Latin GRAMMY 2025 en el live blog en la página web.