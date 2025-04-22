Latin GRAMMY 2025: Ya hay fecha y lugar para la edición 26 (tendrá nuevas categorías)

Desde el 2000, los Latin GRAMMY han premiado a lo mejor de la música latinoamericana e iberoamericana, y el año 2025 no será la excepción.

Y es que ya se está preparando La Noche Más Importante de la Música Latina y aquí te decimos todo lo que debes saber para disfrutarla: cuándo son los Latin GRAMMY, en dónde verlos en vivo, la lista de artistas nominados y más.

Latin GRAMMY 2025: ¿Cuándo son?

La Academia Latina de la Grabación ya anunció la esperada fecha de este año en la que se llevará a cabo La Noche Más Importante de la Música Latina.

De esta forma, la 26 ª edición del Latin GRAMMY 2025 tendrá lugar el próximo jueves 13 de noviembre de 2025.

¿Dónde se llevarán a cabo los Latin GRAMMY 2025?

La Academia Latina de la Grabación confirmó que los Latin GRAMMY 2025 se realizarán en Las Vegas, Nevada.

Esta sería la décima quinta ocasión en que la Noche Más Importante de la Música Latina regresa a 'La Ciudad del Pecado. Específicamente, los Latin GRAMMY tendrán lugar en el escenario del MGM Grand Garden Arena en Las Vegas.

“Nos enorgullece llevar nuevamente la pasión y creatividad de la música latina a Las Vegas. La ciudad ha recibido a los Latin GRAMMYs® a lo largo de los años, y esperamos vivir otra gran Semana Latin GRAMMY celebrando la música latina y a sus creadores”, expresó Manuel Abud, CEO de la Academia Latina de la Grabación en un comunicado oficial.

¿Dónde y a qué hora puedo ver en vivo los Latin GRAMMY 2025?

Podrás disfrutar la transmisión en vivo de los Latin GRAMMY 2025 el jueves, 13 de noviembre 8P/7C por Univision, Unimas, Galavision y VIX, precedida por una antesala con Noche de Estrellas de una hora que comienza a las 7P/6C.

¿Quiénes son los nominados a los Latin GRAMMY 2025?

Este año, Latin GRAMMY cuenta con 60 categorías y aquí puedes ver la lista completa de nominados.

Latin GRAMMY 2025: ¿Cómo puedo votar?

Aunque el público en general no puede votar en los Latin GRAMMY 2025, sí exise un proceso de votación bastante interesante, el cual es realizado por miembros de La Academia Latina de la Grabación.

Del 28 de julio al 8 de agosto de 2025 se realizó la primera ronda de votaciones para elegir a los nominados. Posteriormente, del 1 al 13 de octubre de 2025 La Academia Latina de la Grabación lleva a cabo la ronda final de votaciones para escoger a los ganadores del Latin GRAMMY 2025.

Lo nuevo de los Latin GRAMMY 2025

El pasado 19 de marzo de 2025 la Academia Latina de Grabación anunció la incorporación de nuevas categorías para esta esperada celebración.

Habrá una nueva categoría de Mejor Música para Medios Visuales, la cual tiene por objetivo reconocer a la música que mediante su creatividad y originalidad enriquece la narrativa de medios visuales, como películas, series, documentales y videojuegos.

También se añadió la categoría Mejor Canción de Raíces, la cual busca premiar a composiciones que reflejen las tradiciones de comunidades, culturas o grupos sociales, ya sea en español, portugués o en lenguas indígenas.