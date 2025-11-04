Latin GRAMMY 2025: Bad Bunny, Karol G y más artistas formarán parte del increíble line up de este año
El próximo 13 de noviembre se celebrarán los Latin GRAMMY 2025 y podrás disfrutarlos en vivo a través de Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX, el mejor servicio de streaming en español.
¡Latin GRAMMY 2025 tendrá grandes sorpresas! No sólo se premiará a los artistas que resulten ganadores en las 60 categorías, también habrá asombrosos shows musicales.
Latin GRAMMY 2025 anuncia al tercer grupo de artistas que cantarán en el escenario
Hace algunas semanas, La Academia Latina de la Grabación dio a conocer a los primeros artistas que subirán al escenario de La Noche Más Importante de la Música Latina: Christian Nodal, Grupo Frontera, Rauw Alejandro, Carín León, Morat, Aitana, Gloria Estefan, Iván Cornejo, entre otros.
Ahora, Latin GRAMMY 2025 acaba de anunciar quiénes son las celebridades que forman parte del tercer line up que ofrecerá un performance el próximo 13 de noviembre.
Bad Bunny cantará en Latin GRAMMY 2025
El cantante puertorriqueño ha transformado la escena de la música latina, gracias a su estilo innovador y auténtico.
En Latin GRAMMY 2025 no solo subirá al escenario para deleitar al público con sus éxitos, también está nominado en 12 categorías, con lo cual se convierte en el artista con más nominaciones este año.
- Canción del Año por ‘BAILE INoLVIDABLE’
- Canción del Año por ‘DTmF’
- Mejor Interpretación Urbana/Fusión Urbana por ‘DTmF’
- Mejor Interpretación Reggaeton por ‘Voy A Llevarte Pa Pr’
- Mejor Álbum de Música Urbana por ‘DeBí TiRAR MáS FOToS’
- Mejor Canción Urbana por ‘DTmF’
- Mejor Canción Urbana por ‘LA MuDANZA’
- Mejor Canción de Raíces por ‘Lo Que Le Pasó A Hawaii’
- Mejor Video Musical Versión Corta por ‘EL CLúB’
- Grabación del Año por ‘BAILE INoLVIDABLE’
- Grabación del Año por ‘DTmF’
- Album Of The Year por ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS’
CA7RIEL & Paco Amoroso se presentarán en Latin GRAMMY 2025
Este año, el dúo argentino hará su debut en el escenario de Latin GRAMMY, en donde se presentará para poner a cantar y bailar al público con su singular estilo.
CA7RIEL & Paco Amoroso también están entre los artistas con más nominaciones en Latin GRAMMY 2025, pues compite en 10 categorías:
- Mejor Video Musical Versión Corta por ‘#Tetas’
- Mejor Video Musical Versión Larga por ‘Papota (Short Film)’
- Grabación del Año por ‘El Día Del Amigo’
- Grabación del Año por ‘#Tetas’
- Album Of The Year por ‘Papota’
- Canción del Año por ‘El Día Del Amigo’
- Canción del Año por ‘#Tetas’
- Mejor Canción Pop por ‘El Día Del Amigo’
- Mejor Álbum de Música Alternativa por ‘Papota’
- Mejor Canción Alternativa por ‘#Tetas’
Chuwi forma parte del line up de Latin GRAMMY 2025
La banda puertorriqueña, conformada por Adrián López y los hermanos Willy, Lorén y Wester Aldarondo se presentarán por primera vez en el escenario de Latin GRAMMY 2025.
Fuerza Regida hará vibrar al escenario de Latin GRAMMY 2025
La agrupación de regional mexicano, de origen mexicoestadounidense, está confirmada para cantar en La Noche Más Importante de la Música Latina.
Además, Fuerza Regida está nominada en una categoría en Latin GRAMMY 2025:
- Mejor Canción Regional Mexicana por ‘Me Jalo’ (la nominación es para Jesús Ortiz Paz en colaboración con Miguel Armenta y Edgar Barrera como autores de la canción)
Karol G entre los artistas que cantarán en Latin GRAMMY 2025
No cabe duda que la cantante colombiana emocionará a todos cuando suba al escenario de La Noche Más Importante de la Música Latina, en donde ya es bastante conocida, pues hasta el momento ha ganado seis Latin GRAMMY.
Gracias a su enorme talento, que la ha llevado a redefinir la música latina, Karol G tiene tres nominaciones en Latin GRAMMY 2025:
- Mejor Canción Tropical por ‘Si Antes Te Hubiera Conocido’
- Grabación del Año por ‘Si Antes Te Hubiera Conocido’
- Canción del Año por ‘Si Antes Te Hubiera Conocido’
Marco Antonio Solís se presentará en Latin GRAMMY 2025
El ya ganador de cinco Latin GRAMMY y nombrado Persona del Año en 2022 por La Academia Latina de la Grabación, subirá al escenario de Latin GRAMMY 2025 para interpretar sus mejores éxitos.
Latin GRAMMY 2025: cuándo y dónde ver en vivo la alfombra roja y la ceremonia de premiación
El jueves 13 de noviembre es la fecha en que Latin GRAMMY se celebrará y podrás disfrutarlo en vivo a través de la señal de Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX.
También podrás seguir la cobertura minuto a minuto en el live blog en la página web de Latin GRAMMY 2025 en Univision.
El programa especial Noche de Estrellas y la alfombra roja de Latin GRAMMY comenzarán a las 7P/6C, mientras que la ceremonia de premiación y los shows musicales darán inicio a las 8P/7C.