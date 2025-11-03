Latin GRAMMY 2025: ¿Dónde y cómo puedo comprar boletos para asistir a la entrega de premios?

Latin GRAMMY 2025 será una gran fiesta de la música latina, pues no sólo se otorgarán galardones en 60 categorías, también habrá increíbles performances musicales en el escenario.

La edición número 26 de Latin GRAMMY se celebrará en el MGM Grand Garden Arena y aquí te explicamos cómo puedes adquirir tus boletos para asistir.

PUBLICIDAD

Latin GRAMMY 2025: Dónde y cómo comprar boletos

Para adquirir tus tickets para Latin GRAMMY 2025 sólo tienes que entrar a la página oficial del MGM Grand Garden Arena. Ahí te aparecerá el calendario de eventos y el primero en la lista es Latin GRAMMY 2025.

Compra boletos para Latin GRAMMY 2025 en la página de MGM Grand Garden Arena Imagen MGM Grand Garden Arena

Da clic y te redireccionará a una página en donde podrás elegir el número de boletos que deseas y en qué zona los quieres.

Compra boletos para Latin GRAMMY 2025 en la página de MGM Grand Garden Arena Imagen MGM Grand Garden Arena



Los precios de los tickets van desde los 231 dólares hasta los 1,174 dólares. Selecciona el método de pago, cómo prefieres recibir tus tickets ¡y listo!

Compra boletos para Latin GRAMMY 2025 en la página de MGM Grand Garden Arena Imagen MGM Grand Garden Arena

Latin GRAMMY 2025: Cuándo y dónde ver en vivo la alfombra roja y los premios

El jueves 13 de noviembre podrás ver en vivo los Latin GRAMMY 2025 a través de la señal de Univision, UNIMÁS, Galavisión y el servicio de streaming ViX.

El programa especial Noche de Estrellas y la alfombra roja darán inicio a las 7P/6C, mientras que la ceremonia de premiación y los performances musicales comenzarán a las 8P/7C.

También podrás seguir la cobertura minuto a minuto en el live blog de la página web de Latin GRAMMY 2025 en Univision.

Los artistas que cantarán en Latin GRAMMY 2025

Latin GRAMMY 2025 tendrá un line up fabuloso. Algunos de los artistas que ya están confirmados para cantar en La Noche Más Importante de la Música Latina son Carín León, Iván Cornejo, Morat, Nodal, Grupo Frontera, Rauw Alejandro y varios más.

Latin GRAMMY 2025: cómo votar para elegir a los artistas ganadores

Aunque La Academia Latina de la Grabación dio a conocer la lista completa de artistas nominados de este año, en realidad Latin GRAMMY no está abierto para la votación del público en general.

Los ganadores son elegidos mediante un proceso en el que sólo pueden votar miembros de La Academia Latina de la Grabación. Esa votación se llevó a cabo del 1 al 13 de octubre, y los ganadores serán dados a conocer el próximo jueves 13 de noviembre.