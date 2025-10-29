TV SHOWS
Latin GRAMMY 2025

Maluma y Roselyn Sánchez serán los host de Latin GRAMMY 2025

Latin GRAMMY 2025 está cada vez más cerca, pues se celebrará el 13 de noviembre. La Academia Latina de la Grabación ya anunció quiénes serán los presentadores de La Noche Más Importante de la Música Latina de este año.

Por:Vanessa Mena
Video Latin GRAMMY 2025: Los artistas del primer line up

Las sorpresas de Latin GRAMMY 2026 continúan llegando. Además de conocer a varios de los artistas que cantarán en el escenario de la edición número 26 de este gran evento, ahora sabemos quiénes serán los anfitriones de la noche.

Latin GRAMMY 2025: ellos serán los conductores de la edición número 26

La Academia Latina de la Grabación anunció que Maluma y Roselyn Sánchez serán los host de Latin GRAMMY 2025.

Con su talento, belleza y carisma, ellos se encargarán de animar al público y asegurarse de que La Noche Más Importante de la Música Latina se convierta en una ocasión mágica.

Maluma será host por primera vez en Latin GRAMMY 2025

El talentoso cantante hará su debut como anfitrión en la edición 26 de la gran fiesta musical. Además, Maluma está nominado en dos categorías en Latin GRAMMY 2025:

  • Mejor Canción Urbana por ‘Cosas Pendientes’
  • Mejor Canción Regional Mexicana por ‘Si Tú Me Vieras’

Cabe mencionar que Maluma ya es un gran conocido de Latin GRAMMY, pues a lo largo de su carrera ha conseguido 20 nominaciones. En Latin GRAMMY 2018 obtuvo el galardón a Mejor Álbum de Pop Vocal Contemporáneo por su tercer álbum de estudio ‘F.A.M.E.’.

Roselyn Sánchez regresa como host en Latin GRAMMY 2025

La guapa actriz y productora será presentadora de Latin GRAMMY por octava ocasión. Roselyn Sánchez ya tiene una amplia experiencia en La Noche Más Importante de la Música Latina, pues fue anfitriona en los años 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021 y 2024.

Además, en Latin GRAMMY 2003 estuvo nominada en la categoría Mejor Video Musical por su álbum debut ‘Borinqueña’.

Latin GRAMMY 2025: cuándo y cómo ver en vivo

Latin GRAMMY 2025 se llevará a cabo el próximo jueves 13 de noviembre y se transmitirá en vivo en la señal de Univision, UNIMÁS, Galavisión y el servicio de streaming ViX.

El programa especial Noche de Estrellas y la alfombra roja comenzarán a las 7P/6C, mientras que la ceremonia de premiación y los shows musicales darán inicio a las 8P/7C.

Además, podrás seguir el minuto a minuto de La Noche Más Importante de la Música Latina en el live blog en la página web de Latin GRAMMY 2025 en Univision.

