Latin GRAMMY 2025: Carín León, Iván Cornejo, Morat y más artistas confirmados para cantar en la edición 26

Latin GRAMMY 2025: ¿Qué artistas cantarán en la 26a Entrega Anual?

Luego de dar a conocer a los artistas nominados en las 60 categorías de este año, Latin GRAMMY 2025 ya reveló al primer grupo de artistas que cantarán en el escenario el próximo 13 de noviembre.

Aitana es una de las artistas que se presentarán en Latin GRAMMY 2025

La artista española es considerada una de las figuras más influyentes de su generación. Este año no subirá al escenario para cantar, también tiene dos nominaciones en Latin GRAMMY 2025:

Mejor Álbum Pop Contemporáneo por ‘Cuarto Azul’

Mejor Diseño de Empaque por el álbum ‘Cuarto Azul’

Carín León cantará en el escenario de Latin GRAMMY 2025

El cantante y compositor originario de Hermosillo, Sonora, comenzó su carrera con sólo 15 años. Su estilo musical está influenciado por diversos géneros como pop, rock y música tradicional mexicana.

Además de presentar un performance en Latin GRAMMY 2025, Carín León está nominado en cuatro categorías:

Álbum del Año por ‘Palabra de To’s (Seca)’

Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea por ‘Palabra de To’s (Seca)’

Mejor Canción Regional Mexicana por ‘Si Tú Me Vieras’ (en colaboración con Maluma)

Mejor Canción Regional Mexicana por ‘Tierra Trágame’ (en colaboración con Kakalo)

DannyLux es uno de los artistas confirmados para presentarse en Latin GRAMMY 2025

DannyLux está obteniendo cada vez más relevancia, pues es considerado uno de los artistas emergentes más importantes de la escena regional mexicana.

El artista no sólo cantará en el escenario de Latin GRAMMY 2025, también obtuvo una nominación:

Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea por ‘Leyenda’

Gloria Estefan brillará en el escenario de Latin GRAMMY 2025

Reconocida como un ícono global de la música latina, Gloria Estefan regresa al escenario de Latin GRAMMY 2025, en donde además obtuvo dos nominaciones:

Mejor Álbum Tropical Tradicional por ‘Raíces’

Álbum del Año por ‘Raíces’

Iván Cornejo está confirmado para cantar en Latin GRAMMY 2025

Con tan solo 21 años, Iván Cornejo se está convirtiendo en uno de los principales ídolos del regional mexicano. El artista poco a poco está dominando las plataformas digitales con su estilo moderno y sus letras que conectan con las nuevas generaciones.

Ahora sumará dos nuevos éxitos a su carrera: presentarse en el escenario de Latin GRAMMY 2025, así como su nominación:

Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea por ‘Mirada’.

Kakalo también subirá a cantar al escenario de Latin GRAMMY 2025

El también compositor originario de Sonora, México, hará su debut en el escenario de Latin GRAMMY.

Aunado a esto, el cantante está nominado en una categoría:

Mejor Canción Regional Mexicana por ‘Tierra Trágame’ (en colaboración con Carín León)

Liniker es una de las cantantes confirmadas para presentarse en Latin GRAMMY 2025

La cantante, compositora, productora y actriz brasileña se presentará por primera vez en el escenario de Latin GRAMMY.

Gracias a su talento, Liniker es la artista brasileña más nominada en Latin GRAMMY 2025, ya que obtuvo seis nominaciones:

Mejor Álbum de Pop Contemporáneo en Lengua Portuguesa por ‘Caju’

Mejor Interpretación Urbana en Lengua Portuguesa por ‘Caju’

Mejor Canción en Lengua Portuguesa por ‘Veludo Marrom’

Grabación del Año por ‘Ao Teu Lado’

Álbum del Año por ‘Caju’

Canción del Año por ‘Veludo Marrom’

Los Tigres del Norte ‘rugirán’ en el escenario de Latin GRAMMY 2025

La icónica agrupación mexicana tiene más de cinco décadas de trayectoria y seguro ofrecerá una presentación inolvidable en Latin GRAMMY 2025.

Además, Los Tigres del Norte obtuvieron una nominación este año:

Mejor Álbum de Música Norteña por ‘La Lotería’

Morat también cantará en Latin GRAMMY 2025

El cuarteto colombiano también estará presente en el escenario de Latin GRAMMY 2025, para animar al público con su música.

Con más de 14 millones de oyentes mensuales en la plataforma Spotify, Morat se posiciona como una de las bandas pop más escuchadas del mundo y en la 26ᵃ Entrega Anual de Latin GRAMMY obtuvo una nominación:

Mejor Álbum de Pop/Rock por ‘Ya Es Mañana’

Pepe Aguilar también está confirmado para presentarse en Latin GRAMMY 2025

El exitoso representante de la música regional mexicana hará vibrar el escenario de Latin GRAMMY 2025.

También podría llevarse un galardón más a casa (ya ha ganado 4 Latin GRAMMY en años anteriores), pues está nominado en una categoría:

Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi por ‘Mi Suerte Es Ser Mexicano’

Raphael forma parte del primer grupo de artistas confirmados para cantar en Latin GRAMMY 2025

Raphael no sólo será reconocido como Persona del Año 2025 por La Academia Latina de la Grabación gracias por sus más de seis décadas de trayectoria, también subirá al escenario de Latin GRAMMY 2025 para deleitar al público con sus interpretaciones.

Latin GRAMMY 2025: ¿Cuándo y dónde ver la entrega número 26?

Latin GRAMMY 2025 se llevará a cabo el próximo jueves 13 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

Podrás ver la transmisión en vivo en las señales de Univision, UNIMÁS y Galavisión, así como el servicio de streaming ViX.