Latin GRAMMY 2025: La lista completa de NOMINADOS en las 60 categorías

La Academia Latina de la Grabación dio a conocer a los artistas nominados a la 26. a Entrega Anual del Latin GRAMMY, el máximo reconocimiento internacional que celebra la excelencia en la música latina.

Este año, el galardón se otorgará en 60 categorías. Además, cabe mencionar que al Proceso de Premiación de los Latin GRAMMY 2025 se agregaron una nueva área (Medios Visuales) y dos categorias nuevas: Mejor Música para Medios Visuales y Mejor Canción de Raíces.

Latin GAMMY 2025: ¿Cómo se elige a los nominados y futuros ganadores?

Los nominados de la 26. a Entrega Anual del Latin GRAMMY fueron seleccionados en 60 categorías. Estos artistas publicaron grabaciones durante el período de elegibilidad: del 1 de junio de 2024 al 31 de mayo de 2025.

Todas las canciones que son consideradas para las nominaciones deben ser nuevas y contener un porcentaje mínimo de la letra (un 60%) en español, portugués o cualquier idioma autóctono regional.

La ronda final de votaciones que determinarán los ganadores del Latin GRAMMY 2025 iniciará el 1 de octubre de 2025.

¿Cuándo es la Entrega Anual del Latin GRAMMY 2025?

La 26. a Entrega Anual del Latin GRAMMY se llevará a cabo el jueves 13 de noviembre de 2025, en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas. La transmisión dará inicio a las 8P/7C, después de la antesala de una hora de duración que comienza a las 7P/6C.

Latin GRAMMY 2025: Lista completa de artistas nominados

Estos son todos los artistas nominados en la 26. a Entrega Anual del Latin GRAMMY.

Grabación del Año

'Baile Inolvidable' - Bad Bunny

'DTmF' - Bad Bunny

'El Día Del Amigo' - CA7RIEL & Paco Amoroso

'#Tetas' - CA7RIEL & Paco Amoroso

'Desastres Fabulosos' - Jorge Drexler & Conociendo Rusia

'Lara' - Zoe Gotusso

'Si Antes Te Hubiera Conocido' - Karol G

'Cancionera' - Natalia Lafourcade

'Ao Teu Lado' - Liniker

'Palmeras En El Jardín' - Alejandro Sanz

Álbum del Año

'Cosa Nuestra' - Rauw Alejandro

'DeBÍ TiRAR MáS FOToS' - Bad Bunny

'Papota' - CA7RIEL & Paco Amoroso

'Raíces' - Gloria Estefan

'Puñito De Yocahú' - Vicente García

'al romper la burbuja' - Joaquina

'Cancionera' - Natalia Lafourcade

'Palabra De To's (Seca)' - Carín León

'Caju' - Liniker

'En Las Nubes - Con Mis Panas' - Elena Rose

'¿Y Ahora Qué?' - Alejandro Sanz

Canción del Año

'BAILE INoLVIDABLE' - Bad Bunny, Antonio Caraballo, Julio Gaston, Armando Josue Lopez, MAG, Jay Anthony Nuñez, Kaled Elikai Rivera Cordova & Roberto Jo se Rosado Torres, songwriters (Bad Bunny)

'Bogotá' - Andres Cepeda, Mauricio Rengifo & Andres Torres, songwriters (Andrés Cepeda)

'Cancionera' - Natalia Lafourcade, songwriter (Natalia Lafourcade)

'DTmF' - Bad Bunny, Scott Dittrich, Benjamin Falik, MAG, Roberto José Rosado Torres, Hugo René Sención Sanabria & Tyler Spry, songwriters (Bad Bunny)

'El Día Del Amigo' - Rafa Arcaute, Gino Borri, CA7RIEL & Paco Amoroso, Amanda Ibanez, Vicente Jiménez & Federico Vindver, songwriters (CA7RIEL & Paco Amoroso)

'Otra Noche De Llorar' - Mon Laferte, songwriter (Mon Laferte)

'Palmeras En El Jardín' - Luis Miguel Gómez Castaño, Manuel Lorente Freire, Elena Rose & Alejandro Sanz, songwriters (Alejandro Sanz)

'Si Antes Te Hubiera Conocido' - Edgar Barrera, Andres Jael Correa Rios & Karol G, songwriters (Karol G)

'#Tetas' - Rafa Arcaute, Gino Borri, CA7RIEL & Paco Amoroso, Gale, Vicente Jiménez & Federico Vindver, songwriters (CA7RIEL & Paco Amoroso)

'Veludo' - Marrom Liniker, songwriter (Liniker)

Mejor Nuevo Artista

Alleh

Annasofia

Yerai Cortés

Juliane Gamboa

Camila Guevara

Isadora

Alex Luna

Paloma Morphy

Sued Nunes

Ruzzi

Mejor Álbum Pop Contemporáneo

'Cuarto Azul' - Aitana

'Palacio' - Elsa y Elmar

'Al Romper La Burbuja' - Joaquina

'En Las Nubes - Con Mis Panas' - Elena Rose

'¿Y Ahora Qué?' - Alejandro Sanz

Mejor Álbum Pop Tradicional

'Bogotá' - Andrés Cepeda

'Cursi' - Zoe Gotusso

'Lo Que Nos Faltó Decir' - Jesse & Joy

'Natalia Lafourcade Live At Carnegie Hall' - Natalia Lafourcade

'Después De Los 30' - Raquel Sofía

Mejor Canción Pop

'Bogotá' - Andres Cepeda, Mauricio Rengifo & Andres Torres, songwriters (Andrés Cepeda)

'El Día Del Amigo' - Rafa Arcaute, Gino Borri, CA7RIEL & Paco Amoroso, Amanda Ibanez, Vicente Jiménez & Federico Vindver, songwriters (CA7RIEL & Paco Amoroso)

'Querida Yo' - Camilo, Gonzalo Ferreyra, Nicolás Ramirez & Yami Safdie, songwriters (Yami Safdie & Camilo)

'Soltera' - Edgar Barrera, Bizarrap, Kevyn Mauricio Cruz Moreno & Shakira, songwriters (Shakira)

'Te Quiero' - Juan Ariza, Covi Quintana & Nicole Zignago, songwriters (Nicole Zignago)

Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina

'Orión (Sistek Remix)' - Boza, Elena Rose & Sistek

'Ella Quiere Techno' - Imanbek & Taichu

'Qqqq' - Ela Minus

'Rulay En Dubai - (Extended)' - Mr. Pauer, Villa Electronika & Dj Polin

'Veneka' - Rawayana Featuring Akapellah

Mejor Interpretación Urbana/Fusión Urbana

'Capaz (Merengueton)' - Alleh, Yorghaki

'Dtmf' - Bad Bunny

'De Maravisha' - Tokischa Featuring Nathy Peluso

'La Plena - W Sound 05' - W Sound Featuring Beele & Ovy On The Drums

'Roma' - Jay Wheeler

Mejor Interpretación Reggaeton

'Baja Pa' Acá' - Rauw Alejandro Featuring Alexis & Fido

'Voy A Llevarte Pa Pr' - Bad Bunny

'Dile A Él' - Nicky Jam

'Brillar' - Lenny Tavárez

'Reggaeton Malandro' - Yandel Featuring Tego Calderón

Mejor Álbum de Música Urbana

'DeBí TiRAR MáS FOToS' - Bad Bunny

'Underwater' - Fariana

'Naiki' - Nicki Nicole

'MPC (Música Popular Carioca)' - Papatinho

'Elyte' - Yandel

Mejor Canción de Rap/Hip Hop

'El Favorito De Mami' - Noah Assad, José Carabaño, Eladio Carrión, Samuel David Jiménez, Adam Moralejo, Albert Packness & Big Soto, songwriters (Big Soto Featuring Eladio Carrion)

'Fresh' - Trueno, songwriter (Trueno)

'Parriba' - Akapellah, Jesus Fuenmayor & Trueno, songwriters (Akapellah Featuring Trueno)

'Sudor Y Tinta' - Samuel Wilfredo Dilone Castillo, J Noa & Vakero, songwriters (J Noa & Vakero)

'Thc' - Arcángel, songwriter (Arcángel)

Mejor Canción Urbana

'Cosas Pendientes' - Édgar Barrera, Kevyn Mauricio Cruz Moreno, Luis Miguel Gómez Castaño, Manuel Lorente Freire & Maluma, songwriters (Maluma)

'DtMF' - Bad Bunny, Scott Dittrich, Benjamin Falik, MAG, Roberto Jose Rosado Torres, Hugo Rene Sencion Sanabria & Tyler Spry, songwriters (Bad Bunny)

'En La City' - Trueno & Young Miko, songwriters (Trueno Featuring Young Miko)

'LA MuDANZA' - Bad Bunny, Luis Amed Irizarry, Marcos Masis, Jay Anthony Nuñez & Roberto Jose Rosado Torres, songwriters (Bad Bunny)

'Xq Eres Así' - Alejandro Avila, Alvaro Díaz, Manuel Lara, Nathy Peluso & Joyce Francue Santana Febres, songwriters (Alvaro Diaz Featuring Nathy Peluso)

Mejor Álbum de Rock

'Legado' - A.N.I.M.A.L

'Luna En Obras (En Vivo)' - Marilina Bertoldi

'A TRES DÍAS DE LA TIERRA' - Eruca Sativa

'Gigante' - Leiva

'Novela' - Fito Paez

Mejor Canción de Rock

'La Torre' - RENEE, songwriter (RENEE)

'Legado' - Andrés Giménez, songwriter (A.N.I.M.A.L)

'Sale El Sol' - Fito Paez, songwriter (Fito Paez)

'TRNA' - Ali Stone, songwriter (Ali Stone)

'VOLARTE' - Eruca Sativa, songwriters (Eruca Sativa)

Mejor Álbum de Pop/Rock

'Vándalos' - Bandalos Chinos

'Malhablado' - Diamante Eléctrico

'Malcriado' - Lasso

'El Último Día De Nuestras Vidas' - Dani Martín

'Ya Es Mañana' - Morat

'R' - RENEE

Mejor Canción Pop/Rock

'Ángulo Muerto' - Leiva, songwriter (Leiva)

'Desastres Fabulosos' - Conociendo Rusia, Jorge Drexler & Pablo Drexler, songwriters (Jorge Drexler & Conociendo Rusia)

'Lucifer' - Renzo Bravo, Lasso & Orlando Vitto, songwriters (Lasso)

'no llames lo mio nuestro' - Joaquina & Andry Kiddos, songwriters (Joaquina)

'Tu Manera De Amar' - Julián Bernal & Debi Nova, songwriters (Debi Nova)

'Un último vals' - Leiva, Benjamín Prado & Joaquín Sabina, songwriters (Joaquín Sabina)

Mejor Álbum de Música Alternativa

'PARA QUIEN TRABAJAS Vol. I' - Marilina Bertoldi

'Papota' - CA7RIEL & Paco Amoroso

'Bodhiria' - Judeline

'TODOS LOS DÍAS TODO EL DÍA' - Latin Mafia

'DAISY' - Rusowsky

Mejor Canción Alternativa

'El Ritmo' - Salvador Colombo, songwriter (Bandalos Chinos)

'Joropo' - Javier Fernández Blanco, Pablo Gómez Cano, Roberto Gutierrez Acosta, Andrés De Las Heras, Judeline & Pablo López García, songwriters (Judeline)

'Siento Que Merezco Más' - Latin Mafia, songwriters (Latin Mafia

(Sola) - Paloma Morphy, songwriter (Paloma Morphy)

'#Tetas' - Rafa Arcaute, Gino Borri, CA7RIEL & Paco Amoroso, Gale, Vicente Jiménez "Vibarco" & Federico Vindver, songwriters (CA7RIEL & Paco Amoroso)

Mejor Álbum de Salsa

'Big Swing' - José Alberto “El Canario”

'Fotografías' - Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta

'Mira Como Vengo' - Issac Delgado

'Infinito Positivo' - Los Hermanos Rosario

'Debut Y Segunda Tanda, Vol. II' - Gilberto Santa Rosa

Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato

'SON 30' - Checo Acosta

'El Último Baile' - Silvestre Dangond & Juancho De La Espriella

'De Amor Nadie Se Muere' - Karen Lizarazo

'Baila Kolombia' - Los Cumbia Stars

'La Jerarquía' - Peter Manjarrés & Luis José Villa

Mejor Álbum de Merengue y/o Bachata

'El Más Completo' - Alex Bueno

'Novato Apostador' - Eddy Herrera

'Milly Quezada - Live Vol. 1 Desde El Teatro Nacional De República Dominicana' - Milly Quezada

Mejor Álbum Tropical Tradicional

'Malena Burke Canta A Meme Solis, Vol. 1' - Malena Burke & Meme Solis

'Raíces' - Gloria Estefan

'Caminando Piango Piango' - Orquesta Failde

Mejor Álbum Tropical Contemporáneo

'Calidosa' - Mike Bahía

'Puñito De Yocahú' - Vicente García

'Ilusión Óptica' - Pedrito Martínez

'Bingo' - Alain Pérez

'Fiesta Candelaria' - Puerto Candelaria

Mejor Canción Tropical

'Ahora O Nunca' - Juan José Hernandez, songwriter (Gilberto Santa Rosa)

'Cariñito' - Techy Fatule, songwriter (Techy Fatule)

'La Foto' - Larry Coll, Luis Enrique & Marcos Sánchez, songwriters (Luis Enrique)

'Nunca Me Fui' - Rubén Blades, Andy Clay, Fonseca, Felipe González Abad & Yoel Henríquez, songwriters (Fonseca & Rubén Blades)

'Si Antes Te Hubiera Conocido' - Edgar Barrera, Andres Jael Correa Rios & Karol G, songwriters (Karol G)

'Si Volviera Jesús' - Jorge Luis Piloto, songwriter (Víctor Manuelle)

'Venga Lo Que Venga' - Andy Clay, Fonseca & Alberto Montenegro, songwriters (Fonseca, Rawayana)

Mejor Álbum Cantautor

'Dos Hemisferios' - Alejandro Y Maria Laura

'el cuerpo después de todo' - Valeria Castro

'Cancionera' - Natalia Lafourcade

'Cosas Que Sorprenden A La Audiencia' - Vivir Quintana

'Relatos' - Ale Zéguer

Mejor Canción Cantautor

'aeropuerto' - Joaquina, songwriter (Joaquina)

'Amarte sin que quieras irte' - Camilú, songwriter (Camilú)

'Cancionera' - Natalia Lafourcade, songwriter (Natalia Lafourcade)

'Como Un Pájaro' - Silvana Estrada, songwriter (Silvana Estrada)

'Quisqueya' - Vicente García, songwriter (Vicente García)

Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi

'Mi Suerte Es Ser Mexicano' - Pepe Aguilar

'Alma De Reyna 30 Aniversario' - Mariachi Reyna De Los Ángeles

'¿Quién + Como Yo?' - Christian Nodal

Mejor Álbum de Música Banda

'4218' - Julión Álvarez y su Norteño Banda

'25 Aniversario (Deluxe)' - Luis Ángel "El Flaco"

'Edición Limitada' - Banda Ms De Sergio Lizarraga

Mejor Álbum de Música Tejana

'Imperfecto, Vol. 2' - El Plan

'Yo No Te Perdí' - Gabriella

'Reflexiones' - Grupo Cultura

'El Siguiente Paso (Live Session)' - Marian y Mariel

'Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol.1/En Vivo)' - Bobby Pulido

'6' - Juan Treviño

Mejor Álbum de Música Norteña

'El Plan & Manuel Alejandro' - El Plan & Manuel Alejandro

'Pasado, Presente, Futuro' - La Energía Norteña

'La Lotería' - Los Tigres Del Norte

'"V1V0"' - Alfredo Olivas

'Frente A Frente' - Pesado

Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea

'Mirada' - Ivan Cornejo

'Leyenda' - DannyLux

'Evolución' - Grupo Firme

'Palabra De To's (Seca)' - Carín León

'Incómodo' - Tito Double P

Mejor Canción Regional Mexicana

'Hecha Pa' Mí' - Edgar Barrera, Iván Gamez, Alex Hernandez & Adelaido Solis, songwriters (Grupo Frontera)

'La Lotería' - Luciano Luna, songwriter (Los Tigres Del Norte)

'Me Jalo' - Miguel Armenta, Edgar Barrera & Jesús Ortiz Paz, songwriters (Fuerza Regida, Grupo Frontera)

'¿Seguimos o No?' - Fernanda Diaz, Daniela Garcia Rosso, Lupita Infante & Mauro Muñoz, songwriters (Lupita Infante)

'Si Tú Me Vieras' - Edgar Barrera, Kevyn Mauricio Cruz Moreno, Carín León & Maluma, songwriters (Carín León, Maluma)

'Tierra Trágame' - César Gonzales & Kakalo, songwriters (Kakalo, Carín León)

Mejor Álbum Instrumental

'Alma En Cuba' - Ariel Brínguez & Iván "Melon" Lewis

'Saga' - Yamandu Costa, Martín Sued e Orquestra Assintomática

'Ida e Volta' - Yamandu Costa

'Havana Meets Harlem' - Harlem Quartet Featuring Aldo López Gavilán

'Y El Canto De Todas' - Rafael Serrallet & Orquesta Filarmónica Nacional de Lviv

Mejor Álbum Folclórico

'Conjuros' - Susana Baca

'Joropango' - Kerreke, Daniela Padrón

'Lentamente' - Sílvia Pérez Cruz & Juan Falú

'Candombe' - Julieta Rada

'#Anonimas&Resilientes' - Voces Del Bullerengue

Mejor Álbum de Tango

'Colángelo... Tango' - José Colángelo

'Piazzolla Para Orquesta Típica' - Orquesta Típica Daniel Ruggiero

'Milonguín' - Giovanni Parra Quinteto

'Shin-Urayasu' - Richard Scofano, Alfredo Minetti

'La Inevitable Tentación De Ir A Contramano' - Sexteto Fantasma

'En Vivo 20 Años' - Tanghetto

Mejor Álbum de Música Flamenca

'KM.0' - Andrés Barrios

'Flamencas' - Las Migas

'Azabache' - Kiki Morente

'Sangre Sucia' - Ángeles Toledano

Mejor Canción de Raíces

'Aguacero' - Luis Enrique, Fernando Osorio & Rodner Padilla, songwriters (Luis Enrique, C4 Trío)

'Como Quisiera Quererte' - El David Aguilar & Natalia Lafourcade, songwriters (Natalia Lafourcade Featuring El David Aguilar)

'El Palomo y La Negra' - El David Aguilar & Natalia Lafourcade, songwriters (Natalia Lafourcade)

'Ella' - Tato Marenco, songwriter (Anita Vergara, Tato Marenco)

'Jardín del Paraíso' - Catalina García Barahona, William Martínez, Juan Carlos Mindinero Satizabal & Julio Reyes Copello, songwriters (Monsieur Periné Featuring Bejuco)

'Lo Que Le Pasó A Hawaii' - Bad Bunny, Luis Amed Irizarry, MAG, Marcos Efrain Masis, Flor Morales Ramos, Jay Anthony Nuñez & Roberto Jose Rosado Torres, songwriters (Bad Bunny)

Mejor Álbum de Jazz Latino/Jazz

'Hamilton De Holanda Trio - Live In NYC' - Hamilton De Holanda

'La Fleur De Cayenne' - Paquito D'Rivera & Madrid-New York Connection Band

'Luces y Sombras' - Iván Melon Lewis Trio

'Cuba And Beyond Chucho Valdés, Royal Quartet

'Golden City' - Miguel Zenón

Mejor Álbum Cristiano (En Español)

'Exaltado' - Marco Barrientos

'La Novia' - Christine D'clario

'Coritos Vol. 1' - (Israel & New Breed)

'Aquí Estamos' - Marcos Vidal

'Legado' - Marcos Witt

Mejor Álbum Cristiano (En Portugués)

'Ton Carfi 20 Anos (Ao Vivo)' - Ton Carfi

'Razão Da Esperança' - Paloma Possi

'Onde Guardamos As Flores? - Resgate

'Memóri4s (Ao Vivo)' - Eli Soares

'A Maior Honra' - Julliany Souza

Mejor Álbum de Pop Contemporáneo en Lengua Portuguesa

'No Escuro, Quem É Você?' - Carol Biazin

'Fugacidade' - Janeiro

'Caju' - Liniker

'Maravilhosamente Bem' - Julia Mestre

'Coisas Naturais' - Marina Sena

Mejor Álbum de Rock o Música Alternativa en Lengua Portuguesa

'O Mundo Dá Voltas' - Baianasystem

'Colinho' - Maria Beraldo

'Reações Adversas / Ao Persistirem Os Sintomas' - Tó Brandileone

'Quanto Mais Eu Como, Mais Fome Eu Sinto!' - Djonga

'Big Buraco' - Jadsa

Mejor Interpretación Urbana en Lengua Portuguesa

'Só Quero Ver' - BK’ & Evinha

'Demoro A Dormir' - Djonga Featuring Milton Nascimento

'Caju' - Liniker

'A Dança (Ao Vivo)' - Mc Hariel & Gilberto Gil

'Barbie' - Mc Tuto Featuring Dj Glenner

Mejor Álbum de Samba/Pagode

'Alcione' - Alcione

'Manual Prático Do Novo Samba Tradicional, Vol. 2: Tia Darci' - Marcelo D2

'Pagode Da Mart'nália' - Mart'nália

'Zeca Pagodinho - 40 Anos (Ao Vivo)' - Zeca Pagodinho

'Sorriso Eu Gosto No Pagode Vol. 3 - Homenagem Ao Fundo De Quintal (Gravado Em Londres)' - Sorriso Maroto

Mejor Álbum Música Popular Brasileña/Música Afro Portuguesa Brasileña

'Sentido' - 5 A Seco

'Um Mar Pra Cada Um' - Luedji Luna

'Pique' - Dora Morelenbaum

'Divina Casca' - Rachel Reis

'Beleza. Mas Agora A Gente Faz O Que Com Isso?' - Rubel

Mejor Álbum de Música Sertaneja

'Let's Go Rodeo' - Ana Castela

'José & Durval' - Chitãozinho & Xororó

'Obrigado Deus' - Léo Foguete

'Transcende (Ao Vivo / Deluxe)' - Lauana Prado

'Do Velho Testamento' - Tierry

Mejor Álbum de Música de Raíces en Lengua Portuguesa

'Casa Coração' - Joyce Alane

'Ao Vivo No Ccb: Homenagem A José Mário Branco' - Camané

'Universo De Paixão' - Natascha Falcão

'Transespacial' - Fitti

'Dominguinho' - João Gomes, Mestrinho e Jota.pê

Mejor Canción en Lengua Portuguesa

'Maravilhosamente Bem' - Julia Mestre, songwriter (Julia Mestre)

'Ouro De Tolo' - Marina Sena, songwriter (Marina Sena)

'Transe' - Zé Ibarra, songwriter (Zé Ibarra)

'Um Vento Passou (Para Paul Simon)' - Marcio Borges & Milton Nascimento, songwriters (Milton Nascimento & Esperanza Spalding Featuring Paul Simon)

'Veludo Marrom' - Liniker, songwriter (Liniker)

Mejor Álbum de Música Infantil

'Los Nuevos Canticuentos' - (Canticuentos, Coro de Ríogrande) Gustavo Gordillo, Andrés Leal, Juan Gabriel Turbay & Carlos Vives, producers

'Aventuras De Caramelo' - Antonio Caramelo, Malibu

'Cenas Infantis' - Palavra Cantada

'Buscapié' - Luis Pescetti, Juan Quintero

'Jirafas' - Rita Rosa

Mejor Álbum de Música Clásica

'Brouwer, Erena & Others: Guitar Works' - Ausiàs Parejo; José Luis Ruiz Del Puerto, album producer

'Gabriela Ortiz: Revolución Diamantina' - María Dueñas; Gustavo Dudamel, conductor; Dmitry Lipay, album producer (Los Angeles Philharmonic; Los Angeles Master Chorale)

'Kaleidoscope - Contemporary Piano Music By Female Composers From Around The World' - Isabel Dobarro; Javier Monteverde, album producer

'Radamés' - São Paulo Chamber Soloists; São Paulo Chamber Soloists, producer

'Sisters Of The Moon' - Susana Gómez Vázquez; Gonzalo Noqué, album producer

Mejor Obra/Composición Clásica Contemporánea

'Guitar Concerto. I: The Spirit Within, II. Le Tombeau de Viola Liuzzo, III. Devil’s Rag' - Giovanni Piacentini, composer (Eduardo García Barrios, Eliot Fisk, Orquesta Escuela Carlos Chávez)

'I Movimiento: La Visita, II Movimiento: Ritual Chamánico, III Movimiento: Introspección, IV Movimiento: Federico Alma Gitana' - Marvin Camacho, composer (Marvin Camacho & Orquesta Sinfónica De La Universidad De Costa Rica)

'Revolución Diamantina - Act I: The Sounds Cats Make, Act II: We Don’t Love Each Other, Act III: Borders And Bodies, Act IV: Speaking The Unspeakable' - Gabriela Ortiz, composer (Gustavo Dudamel, Los Angeles Philharmonic & Los Angeles Master Chorale)

Mejor Música para Medios Visuales

'Cada Minuto Cuenta (Banda Sonora De La Serie Original De Prime Video)' - Pedro Osuna

'Cien Años De Soledad (Banda Sonora De La Serie De Netflix)' - Camilo Sanabria

'El Eternauta (Banda Sonora De La Serie De Netflix)' - Federico Jusid

'In The Summers' - Cabra

'Pedro Páramo (Banda Sonora De La Serie De Netflix)' - Gustavo Santaolalla

Mejor Arreglo

'Sapato Velho' - Rafael Beck & Felipe Montanaro, arrangers (Rafael Beck e Felipe Montanaro)

'Te Deseo Muy Felices Fiestas (Have Yourself A Merry Little Christmas)' - Cheche Alara, arranger (David Bisbal)

'Procuro Olvidarte - Versión Sinfónica' - Edy Lan, arranger (Brava Featuring Yaneth Sandoval)

'Bach's Cuban Concerto For Piano And Tres' - Joachim Horsley, arranger (Joachim Horsley Featuring Olivia Soler & Boston Public Quartet And Friends)

'Camaleón' - Cesar Orozco, arranger (Cesar Orozco & Son Ahead)

Flight 962 - Cassio Vianna, arranger (Cassio Vianna Jazz Orchestra)

Mejor Diseño de Empaque

'Cuarto Azul' - Christian Molina, art director (Aitana)

'Cuba And Beyond' - Ana Gonzalez, Patricia Nunez, Francisco Pinero, Chucho Valdés & Jourdan Villarroel, art directors (Chucho Valdés, Royal Quartet)

'Gigante' - (Leiva)

'Masters Of Our Roots' - Ana Gonzalez, Patricia Nunez, Francisco Pinero & Jourdan Villarroel, art directors (Albita & Chucho Valdés)

'Por Esas Trenzas' - Daniela Tomas, art director (Lourdes Carhuas)

Compositor del Año

Edgar Barrera: 'Atención' (Ivan Cornejo) (T), 'Contigo Al Cielo' (Christian Nodal) (T), 'Ese Vato No Te Queda' (Carin León Featuring Gabito Ballesteros) (S), 'Hoy No Me Siento Bien' (Alejandro Sanz & Grupo Frontera) (S), 'Milagros' (Karol G) (S), 'Si Antes Te Hubiera Conocido' (Karol G) (S), 'Soltera' (Shakira) (S), 'Tommy & Pamela' (Peso Pluma, Kenia Os) (T), 'Una Noche Contigo' (Juanes) (S)

João Ferreira: 'A Gente Pode Sair Dessa' (Vitor Kley) (T), 'Água-Viva' (Anavitória) (T), 'As Desvantagens De Amar Alguém Que Mora Longe' (Lagum) (T), 'Flores Da Rua (Samuel Rosa) (T)

Pablo Preciado: 'Cosas Del Destino' (El Divorcio) (Los Tigres Del Norte) (T), 'Me Gusta Mi Vida' (Intocable) (S), 'No Quiero Hablar' (Ángela Aguilar) (T), 'Sé Feliz X Mi' (Christian Nodal) (T), 'Ya No La Friegues' (Carín León) (T)

Mónica Vélez: 'A Dos De Borrarte' (Ángela Aguilar) (T), 'Bendito Desamor (Río Roma) (T)', 'Para Siempre Triste' (Gloria Trevi, Monica Naranjo) (T), 'Por Si Me Vuelves A Querer' (Camila) (T), 'Supernova (Camila) (T)'

Ale Zéguer: 'El Amor De Mi Herida' (Carín León) (T), 'La Bienvenida' (Yuridia) (T), 'Miedo A Las Alturas' (Sofi Saar) (S), 'Nadie Se Va Como Llegó' (Ángela Aguilar) (T), 'Polvo De Gigantes (Kurt, Edén Muñoz) (S), '¿Quién Lo Hará?' (Carlos Rivera) (T), 'Regresa' (Camila) (T), 'Te Tardaste' (Río Roma) (S), 'Un Minuto De Silencio' (Ángela Aguilar) (T)

Mejor Ingeniería de Grabación para un Álbum

'Bodhiria' - Isidro Acedo, Rob Bisel, Pablo Gómez Cano & Pablo López García, engineers; Lewis Pickett, mixer; Lewis Pickett, mastering engineer (Judeline)

'Caju' - Marcio Arantes, Ricardo Camera, Júlio Fejuca, Pedro Henrique Ferreira Rodrigues, Daniel Mariano Gonçalves, André Malaquias, João Milliet, Vinicius Leonard Moreira, Gabriel Pinheiro, Iuri Rio Branco, Gustavo Ruiz, Adonias Souza Júnior, Vitor Vaughan & Dalton Luiz Vicente, engineers; Mike Bozzi, Rafael Fadul de Assumpção & João Milliet, mixers; Felipe Tichauer, mastering engineer (Liniker)

'Cancionera' - Jack Lahana, engineer; Jack Lahana, mixer; Bernie Grundman, mastering engineer (Natalia Lafourcade)

'Enquanto Os Distraídos Amam' - Tó Brandileone & Matheus Stiirmer, engineers; Pedro Peixoto, mixer; Fili Filizzola, mastering engineer (Pedro Emílio)

'Love Cole Porter' - Leo Alcantara & Marcelo Saboia, engineers; Marcelo Saboia, mixer; Andre Dias, mastering engineer

Productor del Año

Rafa Arcaute, Federico Vindver: 'El Día Del Amigo' (CA7RIEL & Paco Amoroso) (T), 'Impostor' (CA7RIEL & Paco Amoroso) (T), 'La Noche De Tu Amor' (ATGGT, Victoria May) (S), 'Los Ejes De Mi Carreta' (ATGGT, Victoria May) (S), 'Re Forro' (CA7RIEL & Paco Amoroso) (T), '#Tetas' (CA7RIEL & Paco Amoroso) (S)

Edgar Barrera: 'Ángel' (Grupo Frontera, Romeo Santos) (S), 'El Amigo' (Christian Nodal) (S), 'Mala Mía' (Fuerza Regida & Grupo Frontera) (A), 'Me Retiro' (Santana & Grupo Frontera) (S), 'Milagros' (Karol G) (S), 'Si Antes Te Hubiera Conocido' (Karol G) (S), 'Si Tú Me Vieras' (Carín León, Maluma) (T), 'Siento' (Virgo) (Bomba Estéreo, Rawayana, Astropical) (T), 'Vino Tinto' (Peso Pluma, Natanael Cano, Gabito Ballesteros) (T)

Nico Cotton: 'Agridulce' (Bhavi, Duki) (T), 'Carne Viva' (Blair Featuring Dillom) (S), 'Cuarto Azul' (Aitana) (A), 'Desastres Fabulosos' (Jorge Drexler, Conociendo Rusia) (S), 'Latinaje' (Cazzu) (A), 'Museo Del Prado (Manuel Carrasco) (T)', 'Perfecto Final' (Conociendo Rusia, Nathy Peluso) (S), 'Una Noche Contigo' (Juanes) (S), 'Ya Es Mañana' (Morat) (S)

Andres Torres, Mauricio Rengifo: 'Bogotá' (Andrés Cepeda) (A), 'Carita Triste' (Ana Mena, Emilia) (S), 'La Colombiana' (Juliana) (S), 'La Reina' (Lola Indigo) (S), 'Los Años' (La Santa Cecilia) (S), 'Me Toca A Mí' (Morat, Camilo) (S), 'Milagro' (Sebastian Yatra) (A), '6 De Febrero' (Aitana) (S), 'Una Flor' (Andrés Cepeda, Manuel Medrano) (S), 'Ya Es Mañana' (Morat) (A)

Matheus Stiirmer: 'Enquanto Os Distraídos Amam' (Pedro Emílio) (A), 'Profano' (Gabriel Nandes) (A), 'Segredo Clichê' (Giana) (S), 'Veraneio' (Veraneio) (A)

Mejor Video Musical Versión Corta

'EL CLúB' - Bad Bunny

'Diamantes, Lágrimas e Rostos Para Esquecer (Dlre)' - Bk'

'#Tetas' - CA7RIEL & Paco Amoroso

'Cura Pa Mi Alma' - Vera Grv

'Full Time Papi' - Guitarricadelafuente

Mejor Video Musical Versión Larga