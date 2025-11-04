Latin GRAMMY 2025: dónde y a qué hora ver en vivo la alfombra roja
Además de la ceremonia de premiación en la que se otorgarán galardones en 60 categorías, uno de los momentos más esperados de Latin GRAMMY 2025 es la red carpet.
Latin GRAMMY 2025 no sólo tendrá host de lujo, Maluma y Roselyn Sánchez; también nos brindará uno de los momentos más glamurosos: la alfombra roja, en donde los artistas presumirán sus increíbles looks. Te damos los detalles.
La red carpet de Latin GRAMMY 2025 comenzará a las 7P/6C y podrás verla en vivo a través de Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX.
A esa hora también dará inicio el programa especial Noche de Estrellas, que incluirá entrevistas exclusivas con los artistas que desfilen por la alfombra roja. En cuanto a la ceremonia de premiación, ésta empezará a las 8P/7C.
Además, podrás seguir la cobertura minuto a minuto en el live blog en la página web de Latin GRAMMY 2025 en Univision.
Latin GRAMMY 2025: cuándo y dónde serán la alfombra roja y la ceremonia de premiación
Latin GRAMMY 2025 se llevará a cabo el jueves 13 de noviembre, en el MGM Grand Garden Arena. Si deseas asistir, aquí te explicamos el sencillo proceso para adquirir tus boletos.
¿Qué artistas están nominados en Latin GRAMMY 2025?
Este año, La Academia Latina de la Grabación otorgará galardones en un total de 60 categorías. Aquí puedes conocer la lista completa de los artistas nominados en Latin GRAMMY 2025.
Latin GRAMMY 2025: ¿cómo puedo votar para elegir a los ganadores?
En realidad, Latin GRAMMY no está abierto para que el público en general vote por sus artistas favoritos. Los ganadores son elegidos por miembros de La Academia Latina de la Grabación, mediante un proceso de votación que se realizó del 1 al 13 de octubre.