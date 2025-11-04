Video Los artistas que harán vibrar el escenario de Latin GRAMMY 2025

Latin GRAMMY 2025 no sólo tendrá host de lujo, Maluma y Roselyn Sánchez; también nos brindará uno de los momentos más glamurosos: la alfombra roja, en donde los artistas presumirán sus increíbles looks. Te damos los detalles.

Latin GRAMMY 2025: dónde y a qué hora ver en vivo la alfombra roja

La red carpet de Latin GRAMMY 2025 comenzará a las 7P/6C y podrás verla en vivo a través de Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX.

A esa hora también dará inicio el programa especial Noche de Estrellas, que incluirá entrevistas exclusivas con los artistas que desfilen por la alfombra roja. En cuanto a la ceremonia de premiación, ésta empezará a las 8P/7C.

Además, podrás seguir la cobertura minuto a minuto en el live blog en la página web de Latin GRAMMY 2025 en Univision.

