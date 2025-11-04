TV SHOWS
TV SHOWS
latin grammy
Latin GRAMMY 2025

Latin GRAMMY 2025: dónde y a qué hora ver en vivo la alfombra roja

Además de la ceremonia de premiación en la que se otorgarán galardones en 60 categorías, uno de los momentos más esperados de Latin GRAMMY 2025 es la red carpet.

Te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español.

Vanessa Mena's profile picture
Por:Vanessa Mena
Video Los artistas que harán vibrar el escenario de Latin GRAMMY 2025

Latin GRAMMY 2025 no sólo tendrá host de lujo, Maluma y Roselyn Sánchez; también nos brindará uno de los momentos más glamurosos: la alfombra roja, en donde los artistas presumirán sus increíbles looks. Te damos los detalles.

Latin GRAMMY 2025: dónde y a qué hora ver en vivo la alfombra roja

PUBLICIDAD

La red carpet de Latin GRAMMY 2025 comenzará a las 7P/6C y podrás verla en vivo a través de Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX.

A esa hora también dará inicio el programa especial Noche de Estrellas, que incluirá entrevistas exclusivas con los artistas que desfilen por la alfombra roja. En cuanto a la ceremonia de premiación, ésta empezará a las 8P/7C.

Más sobre Latin GRAMMY 2025

Los artistas que harán vibrar el escenario de Latin GRAMMY 2025
0:30

Los artistas que harán vibrar el escenario de Latin GRAMMY 2025

Latin GRAMMY
Latin GRAMMY 2025: Bad Bunny, Karol G y más artistas formarán parte del increíble line up de este año
4 mins

Latin GRAMMY 2025: Bad Bunny, Karol G y más artistas formarán parte del increíble line up de este año

Latin GRAMMY
Rauw Alejandro cantará en Latin GRAMMY 2025 y además está nominado en estas categorías
2 mins

Rauw Alejandro cantará en Latin GRAMMY 2025 y además está nominado en estas categorías

Latin GRAMMY
Latin GRAMMY 2025: ¿Dónde y cómo puedo comprar boletos para asistir a la entrega de premios?
2 mins

Latin GRAMMY 2025: ¿Dónde y cómo puedo comprar boletos para asistir a la entrega de premios?

Latin GRAMMY
¡Latin GRAMMY 2025 anuncia su segundo line up!
0:30

¡Latin GRAMMY 2025 anuncia su segundo line up!

Latin GRAMMY
Estas son las 60 categorías de Latin GRAMMY 2025: se premiarán artistas, canciones, videos y más
3 mins

Estas son las 60 categorías de Latin GRAMMY 2025: se premiarán artistas, canciones, videos y más

Latin GRAMMY
¿En dónde son los Latin GRAMMY 2025? Todos los detalles de la 26 entrega
1 mins

¿En dónde son los Latin GRAMMY 2025? Todos los detalles de la 26 entrega

Latin GRAMMY
Maluma y Roselyn Sánchez serán los host de Latin GRAMMY 2025
2 mins

Maluma y Roselyn Sánchez serán los host de Latin GRAMMY 2025

Latin GRAMMY
Latin GRAMMY 2025 anuncia quién es la ganadora del Premio al Educador de Música Latina
2 mins

Latin GRAMMY 2025 anuncia quién es la ganadora del Premio al Educador de Música Latina

Latin GRAMMY
¿Cuál es la diferencia entre Latin GRAMMY y Premios GRAMMY (GRAMMY Award)?
2 mins

¿Cuál es la diferencia entre Latin GRAMMY y Premios GRAMMY (GRAMMY Award)?

Latin GRAMMY

Además, podrás seguir la cobertura minuto a minuto en el live blog en la página web de Latin GRAMMY 2025 en Univision.

Latin GRAMMY 2025: cuándo y dónde serán la alfombra roja y la ceremonia de premiación

Latin GRAMMY 2025 se llevará a cabo el jueves 13 de noviembre, en el MGM Grand Garden Arena. Si deseas asistir, aquí te explicamos el sencillo proceso para adquirir tus boletos.

Notas Relacionadas

Latin GRAMMY 2025: Nodal, Grupo Frontera, Rauw Alejandro y otros artistas que cantarán en la gran fiesta

Latin GRAMMY 2025: Nodal, Grupo Frontera, Rauw Alejandro y otros artistas que cantarán en la gran fiesta

Latin GRAMMY
5 min

¿Qué artistas están nominados en Latin GRAMMY 2025?

Este año, La Academia Latina de la Grabación otorgará galardones en un total de 60 categorías. Aquí puedes conocer la lista completa de los artistas nominados en Latin GRAMMY 2025.

Notas Relacionadas

Latin GRAMMY 2025: los artistas con más nominaciones de este año (Bad Bunny arrasó)

Latin GRAMMY 2025: los artistas con más nominaciones de este año (Bad Bunny arrasó)

Latin GRAMMY
5 min

Latin GRAMMY 2025: ¿cómo puedo votar para elegir a los ganadores?

En realidad, Latin GRAMMY no está abierto para que el público en general vote por sus artistas favoritos. Los ganadores son elegidos por miembros de La Academia Latina de la Grabación, mediante un proceso de votación que se realizó del 1 al 13 de octubre.

Relacionados:
Latin GRAMMY 2025Latin GRAMMY

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX