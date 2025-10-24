Latin GRAMMY 2025: los artistas con más nominaciones de este año (Bad Bunny arrasó)
El próximo 13 de noviembre, Latin GRAMMY otorgará galardones en un total de 60 categorías. Ellos son los artistas con más nominaciones.
Los artistas con más nominaciones en Latin GRAMMY 2025
La Academia Latina de la Grabación ya dio a conocer quiénes son los nominados en las 60 categorías de este año. De todos ellos, te decimos quiénes son los artistas con más nominaciones de Latin GRAMMY 2025.
Andrés Cepeda acumula 3 nominaciones en Latin GRAMMY 2025
El cantante, compositor y actor colombiano está nominado en las siguientes categorías:
- Canción del Año por ‘Bogotá’
- Mejor Álbum Pop Tradicional por ‘Bogotá’
- Mejor Canción Pop por ‘Bogotá’
Karol G tiene 3 nominaciones en Latin GRAMMY 2025
La artista de 34 años, quien es reconocida como cantante, compositora y empresaria obtuvo las siguientes nominaciones:
- Grabación del Año por ‘Si Antes Te Hubiera Conocido’
- Canción del Año por ‘Si Antes Te Hubiera Conocido’
- Mejor Canción Tropical por ‘Si Antes Te Hubiera Conocido’
Trueno está nominado en 3 categorías en Latin GRAMMY 2025
A sus 23 años, el rapero, cantante y compositor argentino obtuvo tres nominaciones:
- Mejor Canción de Rap/Hip Hop por ‘Fresh’
- Mejor Canción de Rap/Hip Hop por ‘Parriba’ (en colaboración con Akapellah)
- Mejor Canción Urbana por ‘En La City’ (en colaboración con Young Miko)
Vicente García llega a Latin GRAMMY 2025 con 3 nominaciones
Originario de República Dominicana, el artista se distingue por su estilo enfocado en los ritmos dominicanos. Este año tiene tres nominaciones:
- Album Of The Year por ‘Puñito De Yocahú’
- Mejor Álbum Tropical Contemporáneo por ‘Puñito De Yocahú’
- Mejor Canción Cantautor por ‘Quisqueya’
Alejandro Sanz tiene 4 nominaciones en Latin GRAMMY 2025
El cantautor y compositor español estará presente en el escenario de Latin GRAMMY 2025 para deleitar al público. Además, está nominado en estas categorías:
- Grabación del Año por ‘Palmeras En El Jardín’
- Album Of The Year por ‘¿Y Ahora Qué?’
- Canción del Año por ‘Palmeras En El Jardín’
- Mejor Álbum Pop Contemporáneo por ‘¿Y Ahora Qué?’
Carín León está nominado en 4 categorías en Latin GRAMMY 2025
Óscar Armando Díaz de León Huez, su nombre de pila, es uno de los artistas que cantarán en Latin GRAMMY 2025. Además, obtuvo cuatro nominaciones en las siguientes categorías:
- Album Of The Year por ‘Palabra De To’s (Seca)’
- Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea por ‘Palabra De To’s (Seca)’
- Mejor Canción Regional Mexicana por ‘Si Tú Me Vieras’ (en colaboración con Maluma)
- Mejor Canción Regional Mexicana por ‘Tierra Trágame’ (en colaboración con Kakalo)
Elena Rose logra 4 nominaciones en Latin GRAMMY 2025
La cantante, productora y compositora venezolana-estadounidense no solo forma parte del line up de Latin GRAMMY 2025, también está nominada en cuatro categorías:
- Album Of The Year por ‘En Las Nubes - Con Mis Panas’
- Canción del Año por ‘Palmeras En El Jardín’ como songwriter (interpretada por Alejandro Sanz)
- Mejor Álbum Pop Contemporáneo por ‘En Las Nubes - Con Mis Panas’
- Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina por ‘Orión (Sistek Remix) (en colaboración con Boza & Sistek)
Joaquina se lleva 4 nominaciones en Latin GRAMMY 2025:
El 13 de noviembre, fecha en que se llevarán a cabo los Latin GRAMMY 2025, será una gran noche para Joaquina. No solo subirá al escenario para cantar, también está nominada en cuatro categorías.
- Album Of The Year por ‘Al Romper La Burbuja’
- Mejor Álbum Pop Contemporáneo por ‘Al Romper La Burbuja’
- Mejor Canción Pop/Rock por ‘no llames lo mio nuestro’
- Mejor Canción Cantautor por ‘aeropuerto’
Leiva consigue 4 nominaciones en Latin GRAMMY 2025
José Miguel Conejo Torres, mejor conocido como Leiva, está nominado en cuatro categorías:
- Mejor Álbum de Rock por ‘Gigante’
- Mejor Canción Pop/Rock por ‘Ángulo Muerto’
- Mejor Canción Pop/Rock por ‘Un último vals’
- Mejor Diseño de Empaque por ‘Gigante’
Liniker está nominada en 6 categorías en Latin GRAMMY 2025
Además de ser una de las artistas que cantarán en Latin GRAMMY 2025, la cantante, compositora, actriz y artista visual trans de origen brasileño tiene seis nominaciones:
- Grabación del Año por ‘Ao Teu Lado’
- Album Of The Year por ‘Caju’
- Canción Del Año por ‘Veludo Marrom’
- Mejor Álbum de Pop Contemporáneo en Lengua Portuguesa por ‘Caju’
- Mejor Interpretación Urbana en Lengua Portuguesa por ‘Caju’
- Mejor Canción en Lengua Portuguesa por ‘Veludo Marrom’
Natalia Lafourcade consigue 8 nominaciones en Latin GRAMMY 2025
La mexicana tiene una amplia trayectoria como cantante, compositora, actriz, productora musical, arreglista, diseñadora y activista. Su talento la ha llevado a estar nominada en ocho categorías este año:
- Grabación del Año por ‘Cancionera’
- Album Of The Year por ‘Cancionera’
- Canción del Año por ‘Cancionera’
- Mejor Álbum Pop Tradicional por ‘Natalia Lafourcade Live At Carnegie Hall’
- Mejor Álbum Cantautor por ‘Cancionera’
- Mejor Canción Cantautor por ‘Cancionera’
- Mejor Canción de Raíces por ‘Como Quisiera Quererte’ (en colaboración con El David Aguilar)
- Mejor Canción de Raíces por ‘El Palomo y La Negra’
CA7RIEL & Paco Amoroso se lleva 10 nominaciones en Latin GRAMMY 2025
El dúo de trap experimental, hip hop, electrónica y pop originario de Argentina está acaparando la atención en la escena musical. En Latin GRAMMY 2025 estos artistas están nominados en diez categorías:
- Grabación del Año por ‘El Día Del Amigo’
- Grabación del Año por ‘#Tetas’
- Album Of The Year por ‘Papota’
- Canción del Año por ‘El Día Del Amigo’
- Canción del Año por ‘#Tetas’
- Mejor Canción Pop por ‘El Día Del Amigo’
- Mejor Álbum de Música Alternativa por ‘Papota’
- Mejor Canción Alternativa por ‘#Tetas’
- Mejor Video Musical Versión Corta por ‘#Tetas’
- Mejor Video Musical Versión Larga por ‘Papota’
Bad Bunny se corona como el artista más nominado en Latin GRAMMY 2025:
Con un total de 12 nominaciones, el cantante de 31 años compite en las siguientes categorías:
- Grabación del Año por ‘BAILE INoLVIDABLE’
- Grabación del Año por ‘DtMF’
- Album Of The Year por ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS’
- Canción del Año por ‘BAILE INoLVIDABLE’
- Canción del Año por ‘DtMF’
- Mejor Interpretación Urbana/Fusión Urbana por ‘DtMF’
- Mejor Interpretación Reggaeton por ‘Voy A Llevarte Pa Pr’
- Mejor Álbum de Música Urbana por ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS’
- Mejor Canción Urbana por ‘DtMF’
- Mejor Canción Urbana por ‘LA MuDANZA’
- Mejor Canción de Raíces por ‘Lo Que Le Pasó A Hawaii’
- Mejor Video Musical Versión Corta por ‘EL CLúB’
¿Cómo votar en Latin GRAMMY 2025?
Latin GRAMMY es un evento en donde el público en general no vota para elegir a los ganadores, pues los miembros de La Academia Latina de la Grabación son quienes deciden qué artistas ganan en cada una de las 60 categorías.
La Academia Latina de la Grabación realizó la ronda final de votaciones entre el 1 y el 13 de octubre, y los resultados serán dados a conocer el 13 de noviembre, fecha en que se celebra Latin GRAMMY 2025.
Latin GRAMMY 2025: Cuándo son y cómo ver en vivo los premios y la alfombra roja
La edición número 26 de los Latin GRAMMY se transmitirá en vivo por las señales de Univision, UNIMÁS y Galavisión, así como el servicio de streaming ViX.
El programa especial Noche de Estrellas y la alfombra roja iniciarán en punto de las 7P/6C, mientras que la ceremonia de premiación comenzará a las 8P/7C.
Además, habrá una cobertura minuto a minuto en el live blog de la página web de Latin GRAMMY 2025, para que te enteres de todo lo que ocurre en la red carpet y el escenario.