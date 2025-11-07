Todos los artistas que cantarán en Latin GRAMMY 2025, ¡son casi 30!
Además de otorgar galardones a los artistas que resulten ganadores en las 60 categorías de este año, Latin GRAMMY 2025 tendrá un line up de impacto.
Disfruta la transmisión en vivo de los Latin GRAMMY 2025 el jueves, 13 de noviembre 8P/7C por Univision, Unimas, Galavision y VIX, precedida por una antesala con Noche de Estrellas de una hora que comienza a las 7P/6C.
Ellos son todos los artistas que cantarán en Latin GRAMMY 2025
Latin GRAMMY 2025 tendrá muchos performances musicales, que seguramente harán cantar y bailar a la audiencia el próximo 13 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena.
- Aitana (además está nominada en dos categorías)
- Alejandro Sanz (también está nominado en cuatro categorías)
- Bad Bunny (a esto le suma que es el artista con más nominaciones este año)
- Carín León (también es uno de los artistas con más nominaciones)
- Carlos Santana
- Christian Nodal (también está nominado en una categoría)
- CA7RIEL & Paco Amoroso (además es uno de los artistas más nominados)
- Chuwi
- DannyLux (además tiene una nominación)
- Edgar Barrera (a esto se le suman sus nueve nominaciones)
- Elena Rose (además está nominada en cuatro categorías)
- Fuerza Regida (también tiene una nominación)
- Gloria Estefan (a esto suma sus dos nominaciones)
- Grupo Frontera (además está nominado en una categoría)
- Iván Cornejo (también está nominado en una categoría)
- Joaquina (también es una de las artistas con más nominaciones)
- Kakalo (tiene una nominación)
- Kacey Musgraves
- Karol G (también tiene tres nominaciones)
- Liniker (aunado a esto, es una de las artistas con más nominaciones)
- Los Tigres del Norte (también están nominados en una categoría)
- Morat (a esto suma su nominación en una categoría)
- Marco Antonio Solís
- Nathy Peluso (además tiene dos nominaciones)
- Pepe Aguilar (también está nominado en una categoría)
- Rapahel (además fue nombrado Persona del Año 2025)
- Rauw Alejandro (a esto le suma sus nominaciones en dos categorías)
Latin GRAMMY 2025: cuándo y dónde ver en vivo la alfombra roja y los premios
El jueves 13 de noviembre es la fecha en que Latin GRAMMY se celebrará y podrás disfrutarlo en vivo a través de la señal de Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX.
También podrás seguir la cobertura minuto a minuto en el live blog en la página web de Latin GRAMMY 2025 en Univision.
El programa especial Noche de Estrellas y la alfombra roja de Latin GRAMMY comenzarán a las 7P/6C, mientras que la ceremonia de premiación y los shows musicales darán inicio a las 8P/7C.
Latin GRAMMY 2025: Maluma y Roselyn Sánchez serán los presentadores este año
Latin GRAMMY 2025 tendrá como host a Maluma y Roselyn Sánchez. No cabe duda de que con su talento, carisma y belleza animarán la La Noche Más Importante de la Música Latina.
Latin GRAMMY 2025: así puedes comprar boletos para asistir a la gran fiesta
Si deseas adquirir boletos para acudir a Latin GRAMMY 2025, el proceso es muy sencillo. Lo primero es ingresar a la página web del MGM Grand Garden Arena, el recinto en donde se llevará a cabo La Noche Más Importante de la Música Latina.
Después sólo tienes que elegir el número de boletos que quieres y la sección en donde prefieres. Selecciona el método de pago ¡y listo!