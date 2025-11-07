Todos los artistas que cantarán en Latin GRAMMY 2025, ¡son casi 30!

Video Los artistas que harán vibrar el escenario de Latin GRAMMY 2025

Ellos son todos los artistas que cantarán en Latin GRAMMY 2025

Latin GRAMMY 2025 tendrá muchos performances musicales, que seguramente harán cantar y bailar a la audiencia el próximo 13 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena.

Latin GRAMMY 2025: cuándo y dónde ver en vivo la alfombra roja y los premios

También podrás seguir la cobertura minuto a minuto en el live blog en la página web de Latin GRAMMY 2025 en Univision.

El programa especial Noche de Estrellas y la alfombra roja de Latin GRAMMY comenzarán a las 7P/6C, mientras que la ceremonia de premiación y los shows musicales darán inicio a las 8P/7C.

Latin GRAMMY 2025: Maluma y Roselyn Sánchez serán los presentadores este año

Latin GRAMMY 2025 tendrá como host a Maluma y Roselyn Sánchez. No cabe duda de que con su talento, carisma y belleza animarán la La Noche Más Importante de la Música Latina.

Latin GRAMMY 2025: así puedes comprar boletos para asistir a la gran fiesta

Si deseas adquirir boletos para acudir a Latin GRAMMY 2025, el proceso es muy sencillo. Lo primero es ingresar a la página web del MGM Grand Garden Arena, el recinto en donde se llevará a cabo La Noche Más Importante de la Música Latina.